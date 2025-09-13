Фото, видео: 5-tv.ru

Инфомошенников становится все больше, как и число пострадавших от их деятельности. Куда обращаться за помощью?

Легкие деньги и слава некоторым настолько вскружили головы, что они не только транслируют агрессивные идеи в массы, как Маркарян, но и пытаются построить бизнес на своих подписчиках. А кто-то продает консультации как эксперт.

Как не нарваться на инфомошенника и вернуть обратно свои деньги, выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Что случилось с Арсеном Маркаряном?

Блогер и инфобизнесмен Арсен Маркарян говорил, что знает, как взаимодействовать с миром на своих правилах, делал заявления, которые вызывали в обществе бурю негодования. Это, пожалуй, еще можно назвать безобидным.

«Моя мама глубочайше убеждена в том, что все проблемы в семье, потому что женщина открывает рот и считает себя правой. Это величайшее для меня облегчение, что моя мать меня понимает», — делился он.

Теперь маме приходится отстаивать сына. В суде, где ему избирали меру пресечения, она принесла все его медали и грамоты.

Арсена Маркаряна отправили в СИЗО на два месяца. Говорил он лишнее не только про женщин. Блогера подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества.

Инвестсоветник Юлия Питка под прицелом?

Юлия Питка является настоящим инвестиционным советником и состоит в реестре Центрального банка России. Представители «Страны советов» отправили официальный запрос в регулятор, но на момент выхода программы ответа не получили.

В своих соцсетях финансовый эксперт обещает научить распоряжаться деньгами. Но нашлись те, кому помощь инвестиционного советника не понравилась. Девушки говорят, что в своей работе Юлия нередко опиралась на астрологию.

«Она говорит, что уже сделала астрологический прогноз, предлагает зайти и все решить», — рассказывает ее клиент Софико Мазманян.

Впрочем, Софико это не смутило.

«Больше всего меня подкупило то, что у нее аккредитация Центрального банка, о чем она говорит везде. То есть я пошла к ней как к финансовому советнику, чтобы она научила меня правильно инвестировать. Я была с конкретным запросом на создание пассивного дохода, потому что в тот момент у меня очень хорошо пошли дела в моей онлайн-школе», — говорит она.

На обучение к инвестсоветнику девушка планировала попасть за один миллион рублей. Но в итоге, по словам Софико, цена выросла на 50%.

«Она объяснила, что такое акции, облигации (просто определение), а где-то о пассивах и активах. Даже в самых тоненьких детских книгах про деньги сказано намного больше, чем-то, за что я заплатила полтора миллиона», — сообщает девушка.

Для сравнения: в государственном вузе, например МГУ, краткий курс по инвестиционным стратегиям обошелся бы в 27 раз дешевле.

Еще одна клиентка инвестиционного советника — Снежана Теревя.

«Я и тогда, и сейчас продавала услуги по продвижению для предпринимателей и ведению соцсетей. Я обучала, помогала выстраивать всю эту систему. Она предлагала не изменять мой продукт, а просто повысить чек до полутора миллиона. Я сразу поняла, что это неадекватно и приведет к ужасным последствиям. Из-за чего отказалась увеличивать его», — вспоминает еще одна участница курса Снежана Теревя.

Молодые предпринимательницы обратились за помощью к юристу. Вместе со специалистом они разбираются, сколько всего было соучастников в программе обучения.

«Она узнала, что у меня есть квартира, которую мне купили родители. Квартира, как она сказала, оказалась в невыгодном районе, и почти с первых созвонов мы начали ее продавать. Потом, узнав, что деньги у меня на руках, началось очень интересное шоу. Она советовала разных специалистов. Первый был нутрициолог, которая продавала бады», — говорит Мазманян.

Клиентки Юлии Питки утверждают, что она даже советовала им налогового эксперта, чтобы он помог избежать им участи Блиновской и Митрошиной.

«Чтобы вы понимали, я изначально строила свой бизнес очень прозрачно и честно — по всем правилам. А тут человек начинает воздействовать на меня и запугивать еще, говоря новости про Блиновскую и Митрошину. И через такие манипуляции она сильно меня напугала», — объясняет девушка.

Защитник обеих девушек связалась с адвокатом инвестиционного советника. Представитель Юлии Питки считает, что его подопечная чиста перед законом.

«Я бы не пошел на мирные переговоры, а Юлия сделает, как посчитает нужным. Строго говоря, с правовой точки зрения, в рамках своей прерогативы, правда полностью на нашей стороне», — заявляет юрист Питки.

Сама коуч на звонки и сообщения «Страны советов» не отвечает.

«Она продавала, как будто бы она советница и имеет исключительное познание. Учила якобы чему-то новому, связанному с распределением финансов, финансовой грамотностью. Но вместо этого, оплатив услуги, девушки получали знания в области астрологии либо медитативной практики», — поясняет юрист Анна Фролова.

Такими расстановками занималась, например, известная коуч Инна Тлиашинова, сейчас она объявлена в международный розыск за легализацию средств и неуплату налогов. А ее соцсети уже давно не пестрят новыми постами о красивой жизни.

Как вернуть деньги за невыполненную услугу?

Так можно ли вернуть деньги за услугу, если она не дала ожидаемого результата?

«Денежные средства вернуть можно, если имеется хотя бы какое-то доказательство в виде платежного поручения, перевода денежных средств на карту недобросовестного блогера. И также мы убеждены, что если блогер все-таки оплачивает налоги, у него будет подтверждение уплаты по нашему переводу, например, 6% в налоговую. То есть упрощенное системное налогообложение (УСН), распространенное среди блогосферы», — разъясняет знаток.

Обезопасить себя от недобросовестных наставников помогут несколько пунктов: перед оплатой любого курса стоит изучить оферту и обязательно потребовать договор, в котором будет прописано, какие именно знания будут получены в результате обучения.

Еще необходимо прочитать отзывы о преподавателе на сторонних сайтах и проверить образование спикера, запросив соответствующие документы. Это не наглость, а право потребителя.

По словам юристов, если клиент недоволен продуктом блогера и потерял деньги, то нужно найти таких же. Чем больше в деле будет пострадавших, тем пристальнее станет внимание к «наставникам».