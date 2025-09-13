Запотевают окна и пахнет сыростью: какие салонные фильтры реально работают

Фото, видео: 5-tv.ru

Пока водители скучают в пробках, этот элемент транспортной вентиляционной системы, как супергерой, пытается уберечь их легкие от пыли и выхлопов. Стоит ли экономить на чистоте воздуха в салоне?

Комки грязи, сухие листья и даже асфальтовая крошка — так выглядит салонный фильтр, который не меняли несколько лет. Многие водители опрометчиво экономят на этой копеечной детали и ездят с забитым фильтром годами.

Зачем нужен этот вентиляционный элемент и стоит ли переплачивать за более дорогую модель, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как часто нужно менять салонный фильтр

Зачем же следить за этой деталью системы вентиляции?

«Салонные фильтры необходимы для того, чтобы чистить поступающий в авто воздух, исключать лишнюю грязь в салоне и не дышать выхлопными газами, какими-то частицами, которые есть на любой крупной трассе», — объяснил эксперт по автоподбору Дмитрий Резвиков.

Пыль на приборной панели и обивке сидений — меньшее из зол. Чем сильнее забит фильтр, тем хуже работает вентиляция. Печка перестает греть, а кондиционер охлаждать, повышается влажность в салоне, постоянно запотевают окна. Появляются неприятные запахи — все это сигналы, что фильтр пора срочно менять.

«Я бы рекомендовал замену раз в 10 000 километров, либо же раз в год перед сезоном. И также стоит обращать внимание на то, как эксплуатируется автомобиль. В регионах с повышенной пыльностью, к примеру, в местах, где машина часто передвигается по грунтовым дорогам, в сезон тополиного пуха фильтры также чаще забиваются», — добавил Резвиков.

Зависит ли качество фильтра от его цены

У этой детали системы вентиляции бывают разные типы очистки — в зависимости от конструкции и фильтрующего элемента. Самые простые и популярные варианты — барьерные. Они задерживают крупные частицы грязи, но не всегда справляются с пыльцой и неприятными запахами с улицы. Зато такие фильтры самые бюджетные.

«В основном, простые варианты — это фильтры на нетканной основе или бумажные без каких-либо добавок», — уточнил эксперт по автоподбору.

Именно их ведущий и знаток купили для экспериментов. Причем выбрали модели для одной марки автомобиля. Оказалось, что даже на самые простые фильтры цена может существенно отличаться!

Образцы обошлись в 200, 600 и 1000 рублей. Но есть ли смысл переплачивать в три или даже пять раз?

Сравнение уплотнителей фильтров

В первую очередь эксперт сравнил внешний вид фильтров.

«Очень важный элемент — это уплотнение. Соответственно, какой бы ни был хороший материал фильтра, если окажутся какие-то щели, то, соответственно, весь воздух будет проходить через них — толку от фильтрующего элемента не будет никакого», — рассказал Резвиков.

Уплотнительная рамка есть только у самой дешевой модели. А вот производители дорогих фильтров на этом элементе сэкономили.

«В каких-то случаях это может быть даже плюсом, потому что конструктивно в некоторых автомобилях инсталлировать фильтры очень сложно. И поэтому их приходится где-то сжимать, подкручивать», — отметил знаток.

У более дорогих моделей в комплекте есть инструкции. Это упрощает процесс установки. Но явно не оправдывает высокую цену.

Сравнение материала фильтров

Разобравшись с визуальной составляющей, Щеглов и Резвиков решили сравнить материал фильтрующих элементов. На первый взгляд, у всех моделей он одинаковый. Но это впечатление может быть обманчивым.

«Есть один ключевой параметр у фильтров — насколько они легко пропускают воздушные потоки. Именно этот параметр очень важен для нас, так как в системе кондиционирования, вентиляции салона могут стоять относительно немощные вентиляторы. Да, они создают хороший поток, но, тем не менее, его очень легко заглушить. То есть фильтр должен быть настолько плотным, чтобы не давать пройти пыли, но при этом пропускать достаточное количество воздуха», — подчеркнул Резвиков.

Для проверки пропускной способности образцов ведущий и эксперт расположили каждую деталь салонной вентиляции между феном и анемометром на расстоянии 50 сантиметров и, продув их, измерили скорость потока воздуха.

Все образцы в среднем показали одинаковое значение. Без преграды скорость воздушного потока была чуть выше четырех метров в секунду. Но после установки фильтров она снизилась в два раза — до 1,9 — 2,2. Все в рамках нормы.

Сравнение жесткости фильтров

На очереди проверка крепости образцов. Несмотря на то, что фильтры сделаны из тонкого волокна, они должны держать форму. Иначе поток воздуха может их деформировать, и вся грязь с улицы окажется в салоне автомобиля. Проверить жесткость помогут гири. Для этого каждый образец фиксируют между штангами.

«Просто будем ставить грузики по очереди. Мы установим емкость или посудку, чтобы уменьшить площадь давления на фильтр. Ну и посмотрим, сколько он выдержит», — пояснил Резвиков.

Во время теста нагрузку увеличивали постепенно — от 200 граммов до 1 килограмма. Все образцы выдержали вес. Волокно нигде не порвалось.

Но отличия все же есть. Как только груз убрали, второй и третий фильтры быстро восстановили свою форму, а на бюджетном остался небольшой залом.

Сравнение способности фильтров задерживать пыль

Настало время проверить основную функцию — способность задерживать грязь. Барьерные модели предназначены лишь для защиты от крупных частиц. Эксперт по автоподбору уверен: образцы с этой задачей справятся легко. Поэтому он сразу усложнил испытание и проверил, смогут ли они остановить пыль. На дорогах, особенно грунтовых, ее очень много.

«Мы подготовили краску, она достаточно мелкая, мелкодисперсная. Поставим на емкость с водой фильтр, будем засыпать его цветным порошком, немножко пошатаем, продуем и посмотрим, окрасится вода или нет», — прокомментировал процесс Резвиков.

Оказалось, что дорогие барьерные фильтры отлично справляются даже с очень мелкой пылью. А значит, частично задержат и пыльцу.

«Первый, самый дешевый, фильтр пропустил больше всего. Второй меньше: если присмотреться, поверху есть разводы. Что касается третьего, самого дорогого фильтра, просочились только крупицы. Явно видно качество фильтрующих элементов: у дешевого оно хуже», — констатировал знаток.

Теперь понятно, откуда такая цена у дорогих моделей. Их производители действительно усилили уровень защиты от пыли.

Сравнение способности фильтров задерживать угарный газ

Справятся ли фильтры с самой сложной задачей — задержкой угарного газа?

Чтобы это выяснить, понадобится газоанализатор. Для начала необходимо измерить концентрацию токсинов в воздухе до установки фильтров.

«После того, как мы завели двигатель автомобиля, за непродолжительное время концентрация угарного газа возросла более чем в четыре раза и составила 1,52 мг на кубический метр. Это указывает на то, что, даже когда мы находимся достаточно далеко от выхлопной трубы, все равно подвергаемся воздействию угарного газа», — сказал эколог и директор экологического центра Иван Калинин.

Теперь ведущий с экспертом по очереди устанавливают фильтры, ждут 10 минут и измеряют концентрацию угарного газа в салоне. Изменится ли результат? Первый в очереди бюджетный образец.

«Среднее значение по угарному газу составило 1,09 миллиграмма на кубический метр. Это с учетом того, что автомобиль включен, и мимо периодически проезжали разные машины. Кто-то парковался, и, соответственно, значение могло то снижаться, то увеличиваться. Данная концентрация считается безопасной», — подытожил Калинин.

Бюджетный фильтр снизил количество угарного газа на 27%. А образцы подороже справились еще лучше! Они пропустили в салон на 35% меньше токсичного газа: 0,96 и 0,98 миллиграммов на кубический метр.

Что поможет не дышать выхлопными газами в салоне

Эксперименты проведены, выводы сделаны.

«Но стоит учитывать, что, когда автомобиль при заведенном двигателе находится на открытой местности — на улице, в проветриваемой зоне — это одно дело. А когда стоит в пробке — другое. Угарный газ, в том числе, все равно попадает в машину и постепенно накапливается. Поэтому, когда транспорт находится на закрытой парковке, в пробке, стоит включить функцию рециркуляции, чтобы воздух извне, с улицы, не засасывался в салон», — посоветовал эколог.

Испытания показали, что самый дешевый фильтр пропускает пыль. Поэтому покупать его не стоит. Второй и третий образцы лучше защищают салон от выхлопных газов и задерживают даже пыльцу растений. При этом разницы между моделями за 600 и 1000 рублей практически нет. Высокая цена самого дорогого фильтра — это переплата за бренд.