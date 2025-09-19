До седин: как и откуда пересаживают волосы на голову

Фото, видео: 5-tv.ru

Кто может стать донором для операции по пересадке волос? И сильно ли отличаются «новая» шевелюра от родной?

Хотелось бы, чтоб от мыслей об облысении было чему вставать дыбом! И современная медицина дарит такую возможность.

Чтобы не бояться трансплантации волос больше, чем их потери, лучше заранее выяснить все тонкости современной операции. Как раз о них и рассказала 5-tv.ru дерматовенеролог, косметолог и трихолог Наиля Шигапова.

Как сегодня проводят пересадку волос

Как и откуда пересаживают волосы на голову? Фото: IMAGO/ТАСС

Наиболее современными методами пересадки волос считаются методы FUE и DHI — причем второй является разновидностью первого.

«Это изъятие и постановка волоса, которые выполняются исключительно вручную инструментами-иголочками без применения моторных механизмов — скальпеля или сапфира», — объяснила Шигапова.

Обе технологии предполагают извлечение фолликул без разрезов кожи. Такую операцию позволяет провернуть тонкий и полый хирургический инструмент под названием микропанч.

Принцип пересадки FUE и DHI похож, но отличия все равно есть.

При первом — Follicular Unit Extraction или экстракции фолликулярных юнитов — врач вживляет волосяные фолликулы в небольшие, предварительно сделанные разрезы.

Если подробнее: хирург извлекает графты (эти самые пересаживаемые волосы) и временно помещает их в специальный раствор. Эта манипуляция нужна, чтобы с помощью крошечного лезвия подготовить воронки для дальнейшей трансплантации.

Преимущества метода FUE:

Низкая цена;

Операция короче, чем во время DHI (около семи часов против девяти).

При Direct Hair Implantation или прямой имплантации волосяные фолликулы вживляются без предварительной подготовки воронок.

Это позволяет сделать новейший имплантатор Choi — его также иногда называют ручкой. Инструмент не только сокращает количество операционных этапов, но и дает возможность контролировать глубину, наклон и ориентацию вставки. Считается, что это увеличивает шансы на приживаемость фолликул.

Преимущества метода DHI:

Волосы располагаются плотнее и из-за этого выглядят естественнее;

Выживаемость фолликул выше;

Операция проводится в один этап.

Насколько больно пересаживать волосы

Насколько больно пересаживать волосы на голову? Фото: Getty Images Plus/BSIP

И FUE, и DHI ведут под местной анестезией.

«Пациент чувствует лишь первые уколы, похожие на ощущения при визите стоматолога. Во время самой процедуры можно смотреть фильм, читать или даже поспать», — уточнила дерматовенеролог.

После окончания действия анестезии иногда возникают отечность или легкая боль. И, хотя период заживления довольно короткий, чтобы избежать этого дискомфорта, стоит использовать все рекомендованные врачом уходовые средства. Ну и несколько дней не заниматься спортом.

У кого можно брать донорские волосы

Как и откуда пересаживают волосы на голову? Фото: IMAGO/ТАСС

Побрить чересчур волосатого приятеля, конечно, было бы неплохо, но, к сожалению, клочки его шевелюры подойдут только для ведьминских приворотов. Волосяные фолликулы можно брать только у самого пациента — так что очередь из доноров при пересадке не планируется.

«Организм человека почти наверняка отторгнет чужеродные трансплантации. Графты — это всегда только собственные волосы пациента», — подчеркнула эксперт.

Фолликулы берут из так называемой донорской зоны — с висков и области затылка. Волосы там генетически запрограммированы на то, чтобы не выпадать всю жизнь.

Чем отличаются пересаженные волосы

Чем отличаются пересаженные волосы? Фото: Getty Images Plus/NurPhoto

Послеоперационная шевелюра абсолютно идентична родной. Эти волосы растут, их можно стричь, красить и укладывать. А еще с возрастом они могут седеть!

«Главная задача врача — это имитировать естественный угол наклона и направление графта, чтобы не было эффекта кукольных или пучковых волос», — отметила Шигапова.

При качественной работе догадаться, что была проведена трансплантация, невозможно: никаких рубцов и шрамов не остается.

Как пересадка волос отражается на здоровье

В медицине эту операцию называют малотравматичной, так как она проходит на поверхности кожи.

«Риски возникают только при непрофессионализме. Это может быть инфицирование или неудовлетворительный эстетический результат», — предупредила косметолог.

В общем, сама по себе трансплантация волос здоровью не вредит. При этом реабилитация после трансплантации занимает всего неделю, а первые изменения можно увидеть уже спустя три-четыре месяца. Окончательный результат заметен через год.

В каких случаях с пересадкой волос можно опоздать

Getty Images Plus/BSIP

Успешность операции напрямую зависит от качества донорских фолликул.

Если упустить момент, зона пересадки истощится — то есть на затылке и висках будет недостаточно густых и здоровых волос. В этом случае трансплантация уже не даст максимально естественный и эстетичный результат.

«Врач сможет предложить только компромиссный вариант — создать иллюзию густоты и восстановить линию роста волос, но добиться былой шевелюры уже не получится», — сказала Шигапова.

Идеальное время для трансплантации — это период, когда выпадение стабилизировалось, но донорских волос все еще достаточно, чтобы закрыть проблемные зоны с высокой плотностью.

Чем отличается пересадка волос на брови и бороду

В отличие от головы, где важен угол наклона и плотность, то для бровей и бороды нужно заполнение проплешины. Причем делается это индивидуально, каждый волосок.

«Пересадка на брови и бороду это высший пилотаж, требующий от врача не только хирургического мастерства, но и художественного вкуса, чтобы создать максимально естественный результат», — объяснила трихолог

И берутся другие волосы в основном в зоне за ушами или возле шеи. Там волосы тонкие и соответствуют по своей структуре бороде и братьям.

Так что трансплантация волос это давно уже не лотерея, а отработанная, предсказуемая медицинская процедура, которая способна вернуть не только волосы, но и уверенность в себе.