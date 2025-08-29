Квас или кефир? Какая окрошка полезнее и почему

Фото, видео: Кадр из программы "Страна советов", 5-tv.ru

Спор о том, чем лучше заправлять окрошку, длится не один год. Однако в каждом варианте заправки есть свои плюсы и минусы.

Окрошка — традиционный холодный суп. Сегодня большое количество производителей готово накормить ей потребителя. На прилавках магазинов всегда можно найти герметично упакованные емкости со всеми ингредиентами. Но специалисты уверяют: отыскать качественный продукт задача не из легких.

С какой заправкой окрошка полезнее

Так как выбрать правильную почти готовую окрошку?

«Нужно обязательно проверять условия хранения, сроки годности продукта, а также обращать внимание на маркировку. То есть на упаковке должны быть указаны производитель, юридический, фактический адрес, срок годности, дата производства, условия хранения от производителя», — отметила специалист Роскачества Елена Спеценко.

Вечный спор — с какой заправкой блюдо вкуснее: на квасе или на кефире? Например, гастроэнтеролог Евгения Мельникова убеждена, что для организма полезней есть окрошку на квасе. Но слишком увлекаться все равно не стоит.

«При избыточном ее употреблении возникают проблемы с кишечником, такие как спазмы, боли, расстройства стула, вздутие, бурление. Окрошка противопоказана при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастрите, гастродуодените, язвенной болезни, желчнокаменной болезни, неспецифическом язвенном колите, болезни крона, дивертикулярной болезни», — подчеркнула врач.

Напротив, врач-диетолог Оксана Михалева рекомендует есть блюдо, заправленное кефиром. Специалист подчеркивает важность наличия такой окрошки в рационе человека, ведь в ней множество полезных витаминов и микроэлементов.

«Окрошку можно употреблять в качестве здорового питания. Как правило, разовая порция — это 200-300 граммов продукта. И можно к окрошке добавлять также цельнозерновой хлеб в качестве такого полезного дополнения, что будет гармонизировать это блюдо», — заметила Михалева.

Сколько сейчас стоит приготовленная самостоятельно окрошка

А во сколько обойдется россиянам холодный суп, если приготовить его самостоятельно?

В нынешнем году «индекс окрошки» значительно увеличился. Гастроаналитики выяснили, что стоимость продуктов для приготовления классической окрошки выросла на 15% в сравнение с прошлым годом и достигла 1228 рублей. Больше всего подорожал картофель — на 60%. Цена на квас увеличилась на 25%. Сметана, редис и зелень подросли на 22%. А вот десяток куриных яиц, наоборот, подешевел на 14%.

Тест окрошки Светланой Разиной и иностранцами

Какую окрошку предпочитают звезды? Узнать это решено на кухне экс-солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. Она решает впервые в жизни попробовать окрошку на кефире.

«Я люблю окрошку с квасом, чтобы петь приятным басом. Ну это так, это шутки, конечно. Но на самом деле, с квасом она как-то более тонизирующая. И летом всегда хочется пить, правильно?» — улыбается артистка.

По итогу дегустации поп-певица ничего не сказала о вкусе окрошки на кефире, но отметила ее полезность для организма.

Также окрошкой на квасе и на кефире решили накормить студентов РУДН: уроженцев Мексики, Китая и африканской Республики Конго. Мнения разделились, но кефир стал и здесь предпочтительнее.

«Очень непонятно. Я вижу здесь ингредиенты: колбаса, укроп, еще какая-то зелень. Вообще мне нравятся русские молочные продукты, но мне больше нравятся более сладкие. Поэтому кефир не очень нравится», — призналась преподаватель китайского языка И Аньжань.

«Этот суп мне понравился тоже, уникальный, я думаю, с кефиром. Но оба понравились», — отметил студент из Мексики Сандоваль Фелипе.

«Конечно, ну, все вкусные, но мне нравится больше… Ну, конечно, я бы порекомендовал всем с кефиром. Опасно вкусно!» — улыбается студент из демократической республики Конго Бисимва Жан Пьер Сишуги.

Какую есть окрошку каждый решает сам. Но чтобы точно не заработать расстройство желудочно-кишечного тракта, следует запомнить пару простых советов.