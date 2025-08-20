Переживут ли мороз и огонь? Какие уличные дорожки лучше подойдут для дачи

Фото, видео: 5-tv.ru

Садовые дорожки могут быть из любого материала. Но какой лучше переживет самые разные погодные условия?

Дизайнер из Финляндии уложил на своем участке сверхпрочную тропу. Получился настоящий арт-объект — дорожка из бетонных блинов разного диаметра. Формы для отливки заготовок мастер вырезал из пластиковых цветочных горшков.

Такая работа требует немало сил и времени. Гораздо проще купить уже готовые дорожки — легкие в укладке, удобные и не такие травмоопасные, как из бетона.

Резиновая садовая дорожка vs деревянная

Дорожки для сада, огорода, да вообще для любой территории можно сделать из резины, либо из дерева. Стоимость у них немного разная. У резиновой дорожки стоимость за квадрат 1500 рублей метр, а вот у деревянной — 2100 рублей за квадратный метр. Что купить? Что предпочесть?

Деревянная дорожка — красивая. Она прекрасно впишется в садовый ландшафт. К тому же дерево, в отличие от резины, не нагревается под солнцем. Зато резиновая дорожка безопаснее.

У деревянной есть большие недостатки: те же самые пространства между рейками. На ней легко можно и споткнуться, особенно ребенку, чья маленькая ножка точно может заскочить в эти промежутки.

Резиновая дорожка — пористая. Она пропускает воду насквозь, а значит, на поверхности не будет луж. При этом материал не гниет и не требует никакой обработки. В отличие от дерева: если его не пропитывать антисептиками и водоотталкивающими средствами, оно не проживет и сезон.

Обе дорожки легко и разложить, и собрать прямо на траве. Стоит проверить качество укладки и пройтись. Для начала — по резиновой дорожке.

«Ноги проминаются, так как она тонкая. То есть, она по сути, в будущем разрушится из-за того, что по ней постоянно будут ходить, она будет проминаться, если не будет нормального основания», — отметил сотрудник строительной компании Андрей Шуманов.

Чтобы дорожка не проминалась и прослужила дольше, эксперт советует укладывать ее на подложку. Ее можно сделать из песка или щебня. Теперь стоит прогуляться по деревянному образцу.

«Как видим, она шатается и также проминается в газон. В будущем все это окажется под землей», — подчеркнул специалист.

А насколько дорожки скользкие? Для проверки их польют из шланга, чтобы сымитировать дождь. А после — «прокатятся» на ногах по каждой.

Ведущий сначала пробует резиновый образец — ноги в обуви с резиновой подошве по нему почти не скользят. Впрочем, как и по деревянному.

Проверка садовых дорожек морозом и огнем

На очереди — испытание холодом с помощью сухого льда температурой 78 градусов, чтобы проверить, переживут ли дорожки зиму. Ведущий и эксперт поливают резину водой и высыпают половину ящика льда. Через 5 минут на резиновой дорожке образовалась прочная наледь. Получится ли сбить ее лопатой? На удивление, получилось и наледь сбить, и оставить дорожку целой.

Теперь те же манипуляции проделываются с деревянным образцом. Он, увы, такой краш-тест не пережил — дерево не выдержало ударов. Ко всему прочему, ее было тяжело чистить из-за большого расстояния между рейками. То есть на зиму ее придется убирать в помещение.

Впереди еще одно испытание — огнем. А точнее, угольком, который может упасть на дорожку из мангала.

Резиновая дорожка продержалась пару минут и… загорелась. И продолжила гореть даже после того, как угольки убрали. Но деревянная дорожка точно так же вспыхнула от углей. А это значит, что оба образца лучше не укладывать рядом с мангалом.

А что по краш-тесту садовых дорожек

В следующем эксперименте — проверка прочности дорожек. Для этого ведущий поднимается на стремянку. Оттуда он будет сбрасывать на дорожки 2-килограммовую кувалду и 5 и 15-килограммовые блины от штанги.

Сначала резиновая дорожка. Она выдержала и падение кувалды, и обоих блинов. Она не треснула и не порвалась. На ней не появилось ни царапины.

Но как покажет себя дорожка из дерева?

«Вижу, что деревянная дорожка повреждена намного сильнее, чем резиновая. Практически сломалась одна из досок, которую пробило самым тяжелым блином», — отметил эксперт.

А из-за этого в любом случае появляются занозы, так что теперь по дорожке небезопасно ходить босыми ногами.

По итогам тестов резиновая дорожка оказалась намного прочнее деревянной. При этом ее легко чистить от наледи, ей не нужна обработка от паразитов и гниения. А главное, она заметно дешевле деревянного образца.