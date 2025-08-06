Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025

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В ночь с 8 на 9 августа небо украсит не только полная Луна, но и несколько значимых планет.

В 2025 году 8 августа будет энергетически сильным днем не только из-за влияния зеркальных восьмерок. Какие события произойдут на небе? Насколько они увеличат поток энергии?

Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала китайский астролог Маргарита Богатова.

Почему 8 августа 2025 будет энергетически сильным днем

Восьмого августа всех ждет невероятный энергетический всплеск — самый яркий за лето. И дело не только в силе двух восьмерок: в ночь с 8 на 9 августа ожидается полнолуние Осетровой Луны, которая расположится в знаке Водолея.

«Если совсем точно — оно состоится в 10.55 по московскому времени. Луна в это время особенно близка к Земле по эклиптике, плюс рядом с ней окажутся Сатурн, Венера и Юпитер. Они сформируют редкое выравнивание планет, и это придаст мощности общей энергетике этого периода», — подчеркнула астролог.

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Во-первых, на каждого повлияет полная Луна, так как она выведет на пик физических, интеллектуальных и ментальных процессов. И справиться с этой энергией может быть не так просто, особенно при наличии каких-либо неприятностей по здоровью. Ведь любое полнолуние «выкручивает» на максимум не только позитивные, но и негативные энергии, из-за чего могут обостриться какие-то нервные процессы. Потому важно не забывать беречь себя в этот период.

Во-вторых, к мощному влиянию Луны прибавляется энергия трех значимых планет: Венеры, Юпитера и Сатурна.

«Первая, Венера, — планета малой удачи и любви. Вторая, Юпитер, — планета большой удачи, которую еще называют императорской. Все лето они „заигрывают“ друг с другом, и в утренние часы до восхода солнца их можно увидеть на небе расположенными очень близко друг к другу неподалеку от Луны», — отметила Маргарита Богатова.

Третья значимая планета этой симфонии — Сатурн — с точки зрения китайской астрологии связана с энергиями Земли, за счет чего она стабилизирует пару Венера-Юпитер.

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Увидеть этот малый парад планет, совмещенный с полнолунием, можно невооруженным глазом 9 августа ранним утром, с 03.30 до 04.30 по московскому времени. А с помощью домашнего телескопа на Юпитере в это время можно будет рассмотреть даже его знаменитое пятно.

Что можно и нельзя делать 8 августа 2025

С точки зрения китайской астрологии, 8 августа — первый день нового сезона осени, или металла. Новые энергии, новые силы, значимый аккорд нового периода — периода металла, который будет длиться три месяца, и в этом году он обещает быть очень ярким.

Два месяца после 8 августа будут наполнены очень важными событиями во всех сферах. Особенно сентябрь, в котором ожиаются ключевые события года.

«Со своей стороны каждый может постараться поберечь себя и окружающих, проявить дипломатичность, не провоцировать ссоры и скандалы. Несмотря на то, что полнолуние нередко провоцирует бессонницу, постараться отдыхать. Если отдых не нужен — наоборот воспользоваться мощными энергиями луны и провести какие-то важные переговоры, встречи, где нужно проявить себя на все 200 процентов», — подчеркнула астролог.

Также Маргарита Богатова отметила, что желания, загаданные в ночь полнолуния, имеют особую силу. Потому эту ночь можно провести романтично, вглядываясь в темное небо, пока в нем будет достигать своего пика знаменитый метеорный поток Персеиды.

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Но, если вдруг их не получится разглядеть из-за полной луны, то этими часа стоит воспользоваться для загадывания желаний. А точнее — с 1:00 до 5:00 9 августа лицом к юго-востоку. Лучше всего загадывать желания с запросами на покровительство, защиту или выход из негативного периода в жизни.