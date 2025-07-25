Вызов притяжению: как прошел фестиваль воздушных гимнастов на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Воздушные гимнасты представили насыщенную программу и сорвали бурю оваций. Зрителям тоже предложили попробовать выполнить несложные трюки под чутким руководством профессионалов.
В Москве на ВДНХ прошел международный фестиваль воздушных гимнастов «Трапеция». Профессиональные атлеты из России, Бразилии, Израиля, Испании и Италии продемонстрировали гостям свое мастерство. Среди участников фестиваля — ведущие российские коллективы, обладатели международных наград, в том числе артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.
Зрелищные шоу, захватывающие трюки, выступление известных певцов — все это вместе с яркими эмоциями гости ВДНХ получили бесплатно на Центральной аллее. Публику развлекали жонглеры, акробаты и музыканты — группа «Пицца», Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и Niletto.
Красота и грация соседствовали с экстримом. Так, артисты показали представление на 30-метровой высоте, выполняли трюки на батуте, балансировали на тросе, а также продемонстрировали опасный номер «Колесо смелости». В нем гимнасты выполнили сальто без страховки на большой высоте. Кроме того, иностранные атлеты устроили шоу на огромном шаре со сложными элементами на высоте 25 метров.
Главным событием программы стал уникальный массовый номер в исполнении 54 гимнастов. Спортсмены выступали одновременно и установили мировой рекорд. До этого в 2015 году в Великобритании в воздух поднялись 30 атлетов.
Перед зрителями выступили также гимнасты-любители. Дети и взрослые могли попробовать выполнить несложные трюки самостоятельно на организованных тренировках. Мастер-классы проводились по акробатике, воздушным полотнам и слэклайну в тематических зонах Турники», «Батуты», «Подкидные доски», «Полотна» и «Акробатическая дорожка».
Под открытым небом тысячи зрителей стали свидетелями уникального сочетания спортивного и художественного мастерства.
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Публику целый день развлекали жонглеры, акробаты и музыканты.
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Зрелищные шоу, захватывающие трюки, выступление известных певцов — фестиваль прошел на высшем уровне.
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Все это вместе с яркими эмоциями гости ВДНХ получили бесплатно на Центральной аллее.
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Профессионалы из России, Бразилии, Израиля, Испании и Италии продемонстрировали гостям свое мастерство.
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Кульминацией стало самое масштабное в мире представление.
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54 воздушных гимнаста синхронно выполнили сложный акробатический номер на длинных шелковых полотнах, закрепленных на высоте.
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За установлением нового мирового рекорда зрители следили, не отрывая глаз, и одновременно записывали происходящее на видео.
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Красота и грация соседствовали с экстримом. Артисты показали представление на 30-метровой высоте, выполняли трюки на батуте и балансировали на тросе.
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Несмотря на переменчивую погоду, красивое зрелищное шоу не отпускало зрителей до самого завершения.
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Гимнасты также продемонстрировали опасный номер «Колесо смелости». В нем они выполнили сальто без страховки на большой высоте.
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Среди российских участников фестиваля — ведущие коллективы, обладатели международных наград, в том числе артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.
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Кажется, что спортсмены легко кружатся на тросах, но за каждым безупречным движением стоят бессчетные часы тренировок.
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Мастер-классы для детей и взрослых проводились по акробатике, прыжкам на батуте, воздушным полотнам и слэклайну.
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Один номер — целое шоу. Спортсменка из Италии взлетела на 25 метров на воздушном шаре. Этот трюк Марта Орланделли готовила специально для выступления в России.
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Зрителям тоже предложили попробовать выполнить несложные трюки под чутким руководством профессионалов.
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Номер с балансировкой на тросе заставила зрителей высоко поднять головы и высматривать смелого атлета под палящим солнцем.
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