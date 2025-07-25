Вызов притяжению: как прошел фестиваль воздушных гимнастов на ВДНХ

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Воздушные гимнасты представили насыщенную программу и сорвали бурю оваций. Зрителям тоже предложили попробовать выполнить несложные трюки под чутким руководством профессионалов.

В Москве на ВДНХ прошел международный фестиваль воздушных гимнастов «Трапеция». Профессиональные атлеты из России, Бразилии, Израиля, Испании и Италии продемонстрировали гостям свое мастерство. Среди участников фестиваля — ведущие российские коллективы, обладатели международных наград, в том числе артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

Зрелищные шоу, захватывающие трюки, выступление известных певцов — все это вместе с яркими эмоциями гости ВДНХ получили бесплатно на Центральной аллее. Публику развлекали жонглеры, акробаты и музыканты — группа «Пицца», Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и Niletto.

Красота и грация соседствовали с экстримом. Так, артисты показали представление на 30-метровой высоте, выполняли трюки на батуте, балансировали на тросе, а также продемонстрировали опасный номер «Колесо смелости». В нем гимнасты выполнили сальто без страховки на большой высоте. Кроме того, иностранные атлеты устроили шоу на огромном шаре со сложными элементами на высоте 25 метров.

Главным событием программы стал уникальный массовый номер в исполнении 54 гимнастов. Спортсмены выступали одновременно и установили мировой рекорд. До этого в 2015 году в Великобритании в воздух поднялись 30 атлетов.

Перед зрителями выступили также гимнасты-любители. Дети и взрослые могли попробовать выполнить несложные трюки самостоятельно на организованных тренировках. Мастер-классы проводились по акробатике, воздушным полотнам и слэклайну в тематических зонах Турники», «Батуты», «Подкидные доски», «Полотна» и «Акробатическая дорожка».