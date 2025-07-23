Кара небесная: людей какого типа молния поражает смертельным ударом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Жара и солнечная погода всегда может резко сменится ненастьем. Важно в таких ситуациях соблюдать меры безопасности.

Темнеет, воздух становится тяжелым, большие капли падают на землю, где-то вдали глухо рокочет гром, и вдруг — ослепительная вспышка, рассекающая небо. Началась гроза.

С древних времен люди видели в молнии проявление божественного гнева. Зевс-громовержец, Перун, Тор — все они повелевали молниями, карая грешников и награждая героев. Сегодня природа молнии известна, но небесный электрический разряд от этого не становится менее пугающим или менее смертоносным.

Каждый год молнии убивают тысячи людей, но еще больше выживают, неся на себе странные узоры ожогов и необъяснимые изменения в психике. Почему одни погибают, а другие остаются живы? Кого выбирает молния и можно ли избежать ее удара?

Во что и в кого ударяет молния

Молния представляет собой искровой электрический разряд в атмосфере, который образуется между грозовым облаком и землей или облаками с зарядами разной полярности. Она нагревается почти до 28 тысяч градусов по Цельсию, что в пять раз выше температуры Солнца, и содержит до одного миллиарда Вольт.

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Молния — довольно ленивое явление, по оценкам экспертов. Она не станет петлять в поисках жертвы, а выберет самый короткий путь к земле, поэтому высокие изолированные объекты находятся в группе риска удара молнии больше всего.

Под ее зловещий удар способно попасть все, что возвышается над поверхностью и обладает хорошей проводимостью тока. Это могут быть деревья, башни, опоры ЛЭП, крыши домов и даже мачты кораблей.

Почему же тогда полей и степей в непогоду тоже стоит опасаться? Если человек находится на пустыре в радиусе до 20 километров от грозовой тучи, то сразу же становится объектом притяжения «внимания» этого страшного облака. Возвышающийся силуэт станет проводником тока.

Если на смену ясной погоде грозные темные тучи заволокли небо, стоит начать поиски безопасного укрытия. Где гром — там и молния. Существует примерная зависимость: каждая третья секунда между молнией и громом соответствует одному километру расстояния до разряда. Например, если отсчитать между ними шесть секунд, то опасная туча находится примерно в двух километрах.

Вода тоже идеально проводит электричество. Рыбак в лодке — легкая добыча для погодного несчастья. Плавать в водоеме во время грозы — тоже не самая лучшая затея. Купание обусловлено опасностью не слаженной «работой» тока и воды, а торчащей головой человека, которая в этой водной глади и является центром притяжения для молнии.

Подобный эффект может создать и зонт, особенно если речь идет о зонте-трости с острым металлическим наконечником. А также металлические стержни на крыльях самолетов, предназначенные для отвода статического заряда, накопленного во время полета.

Металлические предметы, конечно же, способны навредить тому, кто к ним прикасается во время грозы. Интересная заметка, что сам металл не притягивает молнию, он просто усиливает эффект во время удара.

Возникает еще один закономерный вопрос: насколько безопасно использование зонта во время грозы и имеет ли значение материал, из которого он изготовлен? Стоит отметить, что те же рыбаки откладывают удилища из углепластика, потому что данный материал хорошо проводит электричество.

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Выживет — не выживет

Считается, что молния дважды в одно место не бьет, но это абсолютный миф. Особо высокие постройки, например, Останкинская башня в Москве способны принимать десятки разрядов в год. Так же и с людьми. Есть множество кейсов, когда люди подвергались массовым ударом за всю свою жизнь и в итоге оставались живыми.

Так, например, американец Рой Салливан попал в книгу рекордов Гиннесса, потому что за продолжительную жизнь семь раз выжил после удара молнии. Последний разряд он принял в 1977-м, когда был на рыбалке. Мало того, что у него подпалились волосы и обожглась передняя часть тела, так еще пришлось спасать улов от внезапно появившегося медведя. Умер Салливан на 71-м году жизни. Он покончил с собой из-за неразделенной любви.

При ударе молнии нельзя четко разделить кандидатов на категории «выживет» и «не выживет». Ключевую роль играет проводимость тела, чье электрическое сопротивление варьируется и зависит от ряда факторов.

Выделяются люди с низким сопротивлением тела, что делает их более уязвимыми для удара молнии. Как правило, это эмоциональные, тревожные и восприимчивые личности, обладающие тонкой и чувствительной кожей.

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Их антиподы — персоны толстокожие, спокойные и менее чувствительные. Таким образом получается, что сопротивления их тела выше.

Психотип человека оказывает влияние на этот показатель, который, к тому же, непостоянен и меняется в течение дня: волнение снижает сопротивление тока, а спокойствие повышает. Происходит это все из-за резкого повышения содержания нейротрансмиттеров (вещества-передатчики электрохимического импульса от нервной клетки между нейронами), что ведет к сильному увеличению электрической активности всей нервной системы. А высокое потоотделение во время стресса лишь способствует хорошей проводимости тока.

Главная причина смерти от удара молнии — остановка сердца из-за нарушения его активности. Однако молния — это не ток из розетки. Она бьет очень быстро и часто проходит по поверхности тела, а не через внутренние органы. Это явление называется «эффектом вспышки».

Если молния попадет в мокрую одежду или металлический предмет, например ремень, ток может «стекать» по коже, не проникая глубоко. При попадании в голову электричество проходит через все тело и движется в сторону пятки — это намного безопаснее чем, если молния попала а грудную клетку.

Люди теряют сознание, получают ожоги, но остаются живы. Некоторые выживают даже после прямого попадания в голову — если разряд не задел важные центры. В таких случаях могут спасти обувь и одежда. Сухие резиновые ботинки или шлепки снижают риск удара молнией, так как увеличивают сопротивление электричества, а мокрая одежда в данном случае, наоборот, опасна, так как хорошо его проводит.

Одна молния против толпы

Но центром притяжения для погодной стихии может стать не один объект. Точнее, удары молнии придутся в одно место, от которого разряд тока уже погубит окружающих.

В 1998 году в Киншасе, столице Конго, во время футбольного матча разряд молнии убил целую команду прямо на поле. Всего в этом инциденте погибло 11 спортсменов, а 30 человек получило различные травмы.

В июля 2021 в Индии молния поразила разом 11 человек. Все они делали селфи на сторожевой башне дворца-крепости Амбер во время дождя и мгновенно погибли от удара природного явления.

В Красноярском крае летом 2023-го внезапно разыгравшаяся гроза застала альпинистку с тремя туристами при восхождении на пик Звездный. Разряд молнии попал в скалолазов, и на мгновение все потеряли сознание. Очнувшись, восходящие начали откачивать коллегу, но девушку уже было не спасти.

Через год в московском парке «Патриот» молния поразила трех человек. Один из них потерял сознание, потому что удар пришелся по верхушке его зонта. Еще один мужчина, который шел рядом, тоже. Они шли во время грозы по открытой площадке. К счастью, обошлось без жертв.

В конце августа 2024 в Китае молния ударила в павильон на территории парка, в результате чего погибли шесть человек.

В середине июля 2025-го на пляже в Тульской области молния ударила в нескольких отдыхающих. Наблюдающие со стороны лишь увидели резкую вспышку, а потом лежащие на песке тела. Трех человек, включая ребенка, не удалось реанимировать. Еще четверо оказались в больнице.

Известно, что резиновые шлепки стали защитным фактором, а погибшие в момент удара были босиком. Разряд прошел по влажному песку и достиг людей.

В этот же день грозовая туча настигла и рыбаков в Кемеровской области. Трое друзей рыбачили на озере, когда их застал дождь, сильные ветер и раскаты грома. Но даже такие условия не напугали мужчин, и они решили переждать непогоду там же.

Только молния не любит тех, кто ее не боится. От электрического разряда на месте погиб один из отдыхающих — 37-летний житель города Осинники. Жизнь его ровесника и второго друга 40 лет спасли резиновые сапоги, которые выдержали смертоносный удар током.