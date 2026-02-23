Волдыри и облезлая кожа: на что обращать внимание при выборе SPF-крема

Фото, видео: 5-tv.ru

Все вокруг твердят об использования солнцезащитного крема, но почти никто не говорит о важности выбора правильного средства. Если не знать всех тонкостей защиты, можно сильно ошибиться.

Лето — время активного солнца, и защита кожи от ультрафиолетового излучения становится необходимостью. Многие до сих пор считают SPF-кремы маркетинговой уловкой, но на самом деле они играют ключевую роль в предотвращении преждевременного старения, пигментации и даже рака кожи. Эксклюзивно 5-tv.ru косметолог Мария Гришина объяснила, как выбрать идеальное средство, которое не только защитит, но и не навредит кожному барьеру.

Какой SPF-крем использовать в разную погоду

SPF — не просто рекомендация, а обязательный этап ухода, особенно в летний период. Даже в городе кожа подвергается воздействию ультрафиолета, поэтому защита нужна ежедневно.

«Первое, на что стоит обратить внимание, это на фототип нашей кожи. Второе — это уровень солнечной активности», — указывает эксперт.

Солнечное излучение, достигающее поверхности Земли, представляет собой смесь UVA- и UVB-лучей, каждый из которых оказывает различное воздействие на кожу. UVA-лучи, характеризующиеся большей длиной волны, способны проникать в глубокие слои кожи, где провоцируют процессы фотостарения, проявляющиеся в виде морщин, потери упругости и пигментных пятен.

UVB-лучи, напротив, действуют более поверхностно и являются основной причиной солнечных ожогов, покраснения и повреждения клеток эпидермиса. Качественный солнцезащитный крем должен эффективно блокировать оба типа излучения, создавая барьер, препятствующий их проникновению в кожу.

Средство помогает замедлить процесс разрушения коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и эластичность кожи, что, в свою очередь, способствует сохранению ее молодости и здоровья.

Существует множество споров о том, когда надо и не надо наносить SPF-средство. Самый лучший ориентир, одобренный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) — UV-индекс.

Это показатель солнечной активности. Проверить его можно в приложении для отслеживания погоды. Гришина выделила следующую градацию для степени SPF-защиты:

0–2 (облачно, низкий риск) — SPF 15, если не в горах и/или вокруг снег;

2–6 (умеренное солнце) — SPF 30;

>6 (яркое солнце, пляж) — SPF 50.

Как подобрать SPF-крем

Далее важно подобрать крем по своему фототипу кожи, чтобы он не забивал поры, не вызывал комедоны и аллергическую реакцию. Также в копилку требований к санскрину добавляется еще и отсутствие выбеленности кожи, жирного блеска и эффекта пленки на лице.

Светлая кожа (быстро обгорает, почти не загорает) — SPF 50+;

Смуглая кожа (редко обгорает, легко загорает) — SPF 15–30;

Для жирной кожи: легкие гели или спреи с пометкой «некомедогенно» (не закупоривает поры);

Для чувствительной/детской кожи: без спиртов и парабенов, чтобы избежать раздражения;

Для сухой кожи: плотные кремы с гиалуроновой кислотой и другими увлажняющими компонентами.

«Для жирной кожи мы выбираем кремы более легких текстур: гели или спреи. И самое главное, чтобы данные кремы не закупоривали поры. Для нежной кожи подойдут текстуры, в составе которых нет парабенов или спиртов, чтобы они дополнительно не сушили кожу», — объясняет косметолог.

А для сухой кожи мы выбираем более плотные текстуры. И главное, чтобы в составе данных средств были увлажняющие компоненты, например, такие как гиалуроновая кислота.

Но просто нанести эмульсию на лицо — мало. Для ожидаемого эффекта делать все требуется правильно. Результат будет достигнуть только при соблюдении временных рамок нанесения защиты.

Просто намазать крем на лицо и выбежать из дома — затея плохая, даже если сильно торопитесь. Защита, может, и будет, но не та. На макияж в таком случае стоит заложить минут 20, а во время отдыха в прибрежных зонах и загаре под палящим солнцем стоит обновлять SPF-крем раз в два часа.

«При ежедневном применении крем наносится за 15-20 минут до выхода на солнце. Этого времени вполне достаточно, чтобы средство впиталось и начало работать. А если мы интенсивно загораем на пляже, то санскрин обновляем каждые полтора-два часа», — рекомендует специалист.

Если с лицом все понятно, то шею и зону декольте не все берут во внимание. А ко всему прочему еще и руки. Вообще, определить возраст человека (если это не видно по лицу из-за инъекций красоты или пластических операций) можно именно по этим трем зонам.

Поэтому не надо игнорировать места от подбородка до груди и руки вплоть до ногтей — на них тоже необходимо хорошо наносить защиту.

Популярные мифы о SPF-защите

Также существует ряд мифов, которые получили свое начало от противников солнцезащитных кремов. Стоит отметить, что при использовании любого средства лучше заранее ознакомиться с побочными эффектами. Выделяется несколько распространенных мифов о SPF-средствах:

SPF мешает выработке витамина D;

Тональное средство с SPF заменяют отдельный крем;

В тени или пасмурную погоду SPF не нужен.

Все эти утверждения являются ложью. Первое разрушается тем фактом, что для синтеза витамина D хватает всего 10-15 минут на солнце даже с кремом.

Косметические средства же не могут содержать столько SPF в одном флаконе, сколько необходимо человеку для применения. Чтобы не нанести слишком много или мало средства, существует стандартная мера — два пальца руки: один на лицо, другой на шею и декольте.

А последний — самый распространенный. И в тени, и в облачную погоду солнечные лучи, хоть и не особо сильные, но проникают в кожу.

Выбор SPF-крема — индивидуальный процесс, зависящий от типа кожи, уровня солнечной активности и даже текстуры средства.