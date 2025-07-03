По заветам Петра и Февронии: какие принципы союза святых помогут сохранить брак

Фото: 5-tv.ru

Основы, которые способствовали укреплению отношений христианских супругов, остаются актуальны спустя восемь столетий. Что сделало их отношения особенными?

Дата всероссийского праздника семьи, любви и верности — 8 июля — совпадает с Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. Все потому, что эти события объединяет одна ценность.

В православии их праведный союз считается примерным браком, и церковный календарь отмечает сразу несколько знаковых дней, которые связаны с личной историей благоверных. Муж и жена покинули земной мир вместе, в одночасье — вот причина, по которой пара Петра и Февронии стала символом верности как для христиан, так и для нерелигиозных людей.

В чем секрет нерушимых отношений святых? И что из постулатов супружеской жизни можно перенять у Петра и Февронии спустя почти восемь столетий?

Поддержка и взаимомощь

Сюжет «Повести о Петре и Февронии Муромских» завязывается личной трагедией брата святого Петра — муромского князя Павла. Было это в XIII веке. Его жена приглянулась дьяволу, и тот наслал Крылатого змея совратить ее.

Несчастная княгиня выяснила, что убить чудовище можно лишь «от Петрова плеча, от Агрикова меча». Узнав о беде брата и способе ему помочь, Петр сразу же решил выручить близкого человека и, не раздумывая, отправился на поиски загадочного оружия.

Стремление сделать все возможное для благополучия близкого человека в дальнейшем способствовало укреплению уже собственного союза Петра. Взаимопомощь сближает членов семьи, а уверенность в безоговорочной поддержке партнера дает дополнительные силы мужу и жене в их личных начинаниях.

Честность данному слову

Петр разыскал меч, победил Крылатого змея и спас благоверных князя с княгиней, но в схватке пострадал сам: ядовитая кровь дьявольского чудовища оставила на теле молодого человека язвы. Ни один лекарь не мог помочь слабеющему на глазах больному. По преданию, несчастному приснился вещий сон: помощь ему сможет оказать лишь дочь пчеловода. И вдруг до Петра действительно дошли слухи о девице-целительнице — так он познакомился с Февронией, рожденной от добывающего дикий мед древолаза.

Благочестивая крестьянка сразу почувствовала в князе родственную душу и почувствовала, что им суждено быть вместе. Она отказалась брать плату за лечение, вместо этого она попросила взять ее в жены. Петр не отнесся к словам простолюдинки серьезно, но согласился и даже обещал быть смиренным в своих словах. А Феврония действительно помогла: дала мазь, которой наказала помазать все язвы, кроме одного. Петр так и сделал, болезнь уходила на глазах. Но клятву не сдержал — как только выздоровел, оставил девушку.

Ложь молодого человека мотивирована неравным браком: как аристократу объяснить боярам происхождение супруги? К тому же он хотел проверить, так ли мудра девица, как кажется. Но, только полный сил Петр собрался бежать от доброй крестьянки в Муром, все его тело вновь покрылось язвами от того струпа, который не был намазан — так дочь пчеловода провела лжеца. Князь вернулся, женился на девушке, и с тех пор никогда не врал.

Доверие стало основой отношений Петра и Февронии: молодой человек по опыту прошлого знал вес сказанного, а добродетельница научилась верить ему. В браке слово — единственный фундамент жизни без обмана.

Умение прощать

По преданию, Петр сразу отнесся к просьбе целительницы несерьезно. Сбежав, он попытался откупиться от долга подарками. Но гордая Феврония не приняла их — богатые подачки лишь унизили ее.

Когда же заболевший опять князь с позором вернулся к крестьянке, та не держала на него зла. Она сразу же безмолвно простила Петру ложь и искренне помогла. За это молодой князь был ей благодарен всю жизнь.

Униженная девушка и не думала мстить, потому что понимала, что ошибаться может каждый. Умение прощать и идти навстречу укрепляет брак, ведь никто не идеален.

Совместное принятие решений

После смерти Павла княжить в Муроме стал Петр. Его любимую жену, Февронию, из-за ее происхождения невзлюбили бояре. Петр не уставал защищать супругу от нападок, всегда был на ее стороне.

Союз Петра и Февронии: что можно и нельзя делать 8 июля

Однажды бояре не выдержали и поставили перед парой условие: княжить мужчина сможет, только если изгонит крестьянку из города и возьмет в жены девицу из знатного рода. Благоверные обоюдно решили не расставаться, Петр добровольно отрекся от правления Муромом.

Нападки недоброжелателей на Февронию могли посеять разлад в паре, но благоверные в прямом и переносном смысле приняли решение быть в одной лодке. В браке важно противостоять проблемам вместе, а не делиться на «я» и «ты», даже если сложности напрямую связаны лишь с одним из партнеров. Пережитые рука об руку испытания делают пару сильнее.

Верность

Когда Петр и Феврония покинули Муром, отплыв по реке на двух судах, незнакомый мужчина, плывший со своей семьей, засмотрелся на княгиню. Та сразу разгадала его помысел.

«Почерпни воду с одной и другой стороны лодки, — попросила княгиня. — Одинакова вода или одна слаще другой?»

«Одинакова», — отвечал тот.

«Так и естество женское одинаково, — укорила Феврония. — Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?»

Обличенный мужчина смутился и покаялся.

Скоро оказалось, что супруги покинули город ненадолго. Муромские бояре догнали их и упросили вернуться: никто не смог справиться с княжением, в городе началась смута. Поборовшие гордыню князь и княгиня вернулись, чем заслужили еще большую любовь и уважение горожан.

В течение всей жизни Петр и Феврония были верны друг другу, делили все горести и радости, поэтому их брак креп с каждым годом.

Общие ценности

Вернувшись к княжескому престолу, Петр стал чаще советоваться с женой, его поступки стали мудрее — он многому научился у нее. Дожив до старости, они начали молить бога о смерти в один день.

Читайте также День Петра и Февронии: что можно и нельзя делать 8 июля

В Февронии Петра привлекали ее личные установки и качества. В первую встречу, а затем и с течением жизни он наблюдал за ее поступками и реакциями, каждый раз восхищаясь мудростью избранницы. Это стало причиной отсутствия морального неравенства в неравном браке.

Разделяя общие ценности, Петр и Феврония одновременно приняли монашество в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния и завещали похоронить себя в одном гробу, разделенном надвое тонкой перегородкой. В 1228-м Петр почувствовал приближение смерти, он послал за любимой. Они умерли вместе.

Однако представители церкви посчитали погребение в едином гробу несовместимым с монашеским саном и поступили иначе. Но на следующий день тела супругов лежали вместе. Дважды их разносили по разным храмам, но оба раза они чудесным образом вновь оказывались рядом. В итоге покойных так и похоронили в общей могиле.

Повесть о Петре и Февронии Муромских

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» была создана в середине XVI века писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом. Он получил поручение от Московского митрополита Макария написать о муромских святых — Петре и Февронии, которые, как предполагается, правили в Муроме и умерли в 1228 году. Произведение было написано после канонизации Петра и Февронии на Московском церковном соборе в 1547 году.

Согласно жизнеописанию святых, за несколько лет до княжения Петр заболел проказой. Произошло это во время борьбы с огненным змеем, чье кровью Петр испачкался. Никто не мог излечить его от этого недуга. Однако во сне ему было откровение, согласно которому исцелить от болезни может дочь пчеловода — Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Как оказалось, девушка была не только красива, благочестива и добра, но и умела врачевать многие болезни. Феврония согласилась исцелить Петра, только если он станет ее мужем. Он пообещал жениться на ней, но его смущало, что девушка — простолюдинка, поэтому он решил не сдерживать своего обещания. Вскоре болезнь возобновилась, и князь снова приехал к Февронии. Она излечила Петра, и он взял ее в жены.

Однако такое развитие ситуации не понравилось боярам, они не хотели, чтобы княгиней стала девушка из народа, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром».

Однако представители церкви посчитали погребение в едином гробу несовместимым с монашеским саном и поступили иначе. Но на следующий день тела супругов лежали вместе. Дважды их разносили по разным храмам, но оба раза они чудесным образом вновь оказывались рядом. В итоге покойных так и похоронили в общей могиле.

Петр отказался от княжения и богатства. Петр и Феврония покинули Муром, отплыв по реке на двух судах. Некий мужчина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Однако она сразу разгадала его помысел и мягко укорила, сказав, что негоже женатому человеку помышлять о другой женщине. Так, обличенный сластолюбец смутился и покаялся в душе.

Тем временем в Муроме началась смута, вплоть до кровопролития. В итоге местные бояре собрали совет, на котором решили призвать Петра обратно. Когда князь и княгиня вернулись, они заслужили еще большую любовь и уважение горожан.

Уже в преклонном возрасте Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Супруги молили Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и произошло: в 1228-м они скончались — каждый в своей келье в один день. Петр и Феврония завещали похоронить себя вместе, заранее подготовив для этого гроб с тонкой перегородкой посередине. Однако представители церкви посчитали погребение в одном гробу несовместимым с монашеским саном. К удивлению священнослужителей, тела супругов на следующий день лежали вместе. Дважды их разносили по разным храмам, но оба раза они чудесным образом вновь оказывались рядом. В итоге покойных так и похоронили в общей могиле.