Отрезанный язык и гнойное воспаление: как грумеры калечат собак во время стрижки

Фото, видео: 5-tv.ru

Бьюти-процедуры для домашних питомцев набирают все большую популярность. При этом услуга может закончиться летальным исходом, если ее выполнял непрофессиональный специалист.

В Санкт-Петербурге владелица собаки обнаружила следы побоев после похода к грумеру. Почему бритье для четвероногих может быть смертельно? Какие бьюти-процедуры для собак пользуются популярностью? Ответы на эти вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Почему нужно серьезно относиться к выбору груминг-салона

В Подмосковье во время стрижки животному отрезали часть языка. Об этом хозяйка пса узнала только дома, когда заметила, что любимец странно себя ведет.

«Почти не двигался в первый день, не ел, не пил, не подходил. Потом, на второй день он уже подошел к воде и на третий день стал кушать. Естественно, он был вообще в стрессе и от боли, и от страха. Мало того, что они не извинились сразу, не сказали ничего, так они еще и сказали, что это как будто бы почти что наша вина. Собака сама виновата, и такое с каждым может случиться», — поделилась Полина Семенова.

После травмирующего груминга немедленно нужно обратиться к ветеринару.

«Самое важное, чтобы это, конечно, не имело последствий в виде летального исхода животного. И если мы своевременно оказываем помощь, и все заканчивается хорошо, но это, конечно же, имеет определенные финансовые потери», — отметил главный врач ветеринарной клиники Илья Шевченко.

Почему даже незначительный порез на коже может обернуться большими проблемами?

«Например, когда идет речь о том, что животное вылизывает области повреждений и появляется уже гнойное воспаление, то, конечно, иногда и приходится антибиотикотерапию подключать и обезболивание назначать», — уточнил Илья Шевченко.

Была ли выплачена компенсация хозяйке пострадавшего животного? За ответом программа «Страна советов» обратилась в салон, где собаке отрезали часть языка.

«Мы вернули деньги, да, и извинились», — сказала сотрудница.

Вот и любимца Марины Ереминой некомпетентный грумер едва не лишил жизни.

«Прямо залысины, голые пятна, полностью облысел хвост, появлялись на подмышках лысые пятна. Нас даже спрашивали, не больна ли собака чем-то. Да, получили алопецию», — поделилась она.

Почему некоторых питомцев брить нельзя

Шпицу по кличке Мартин еще повезло. По словам специалистов, пес мог умереть. Ведь есть породы, которые брить категорически запрещается.

Питомцы, которых бреют налысо, могут получить тепловой удар и даже заработать ожоги. Шерсть у собак отвечает за терморегуляцию. Важно почаще вычесывать животное. А вот если его побрить, то кожа останется без защиты.

«К нам приходят некоторые хозяева и говорят: „Ой, нам там мопса под 0,3“. Но он, наоборот, будет перегреваться, может получить какой-то термоудар солнечный, и ему может стать плохо, вплоть до летального исхода», — объяснила директор груминг-салона Татьяна Измирян.

Сейчас хозяйка Мартина тщательно подбирает салоны для своего питомца. Но нормальное состояние шерсти не удалось восстановить до сих пор.

Какие процедуры для питомцев наиболее популярны

С появлением груминга рынок косметологических услуг для животных начал активно развиваться. В топе популярности сегодня SPA, лапакюр и даже колорирование. Несколько взмахов кистью — и собака превращается в розового леопарда.

«Самые частые запросы — это либо покрасить ушки, хвостик в какой-то цвет, либо сделать градиент, переход. Или же, как мы сегодня делаем рисунок в виде леопарда, зебры. Либо нарисовать сердечко, звездочку на спинке у питомца», — поделилась директор груминг-салона Юлия Дягель.

То ли боевой окрас повлиял, то ли незнакомый объект, но новоиспеченный кудрявый леопард тут же стал бесстрашно защищать свою хозяйку от видеокамеры. Девушка уверена: новый окрас только на пользу питомцу.

«Наши прекрасные создания тоже созданы жить ярко, обалденно, эмоционально. Вот даже сейчас мы стояли, просто человек пять к нам подошли: „Можно сфотографировать? О, боже, как это классно“. Это же тоже такое вдохновение для мира в целом», — заявила Анжелика Командорская.

Не отстают от тренда и звезды. Так, Пэрис Хилтон покрасила своих питомцев, чем напугала подписчиков.

Можно ли самому менять внешность питомца

Блогер из Уфы в погоне за вниманием самостоятельно покрасил котенка в розовый цвет. Но тысячи просмотров едва не обернулись печальными последствиями.

«Самостоятельно наносить окрашивание — это риск. Именно кошек, скорее всего, я бы не рекомендовала красить. Потому что у них более чувствительная кожа, если мы будем сравнивать с собаками, и, соответственно, может возникнуть больше последствий», — уточнила Юлия Дягель.

Краски для животных свободно продаются на маркетплейсах. По словам директора груминг-салона, когда состав только на китайском языке, это, конечно, сомнительно.

«Мы изучили состав с помощью переводчика. Здесь есть спирт, который спорно может повлиять на качество окрашивания и на здоровье», — сказала Дягель.

Менять внешность своего питомца без помощи профессионалов опасно. Нет гарантии, что при окрашивании дома животное не получит ожог.

Опасен даже неправильный лапакюр. Это то же, что маникюр, но для животных. Если слишком коротко отрезать когти, то можно задеть капилляры. Такую рану необходимо сразу же обработать антисептиком. А вот полное лишение когтей ветеринары называют негуманной процедурой и как меньшее из зол советуют использовать накладки. При этом стоит помнить: неестественный аксессуар может помешать нормальной жизни питомца.

«Такое животное не должно выходить на улицу. Почему? Мягкие лапки, то есть эти когти, они наклеенные, животное адекватно не может зафиксировать. Поэтому такую манипуляцию нужно проводить только тем животным, которое находится в домашних условиях и из квартиры никуда не выходят», — подчеркнула ветеринарный врач Луиза Касумова.

При этом она отметила, что и им будет проблематично запрыгивать на какие-либо поверхности. То есть они могут соскользнуть.

Зачем открывают фитнес-залы для собак

Кроме салонов красоты, для собак открывают еще и фитнес-залы. По словам тренеров, сегодня питомцы все чаще страдают ожирением.

«Это связано с гиподинамией. Собаки мало гуляют, потому что действительно мы с вами работаем. Когда мы берем щеночка, мы думаем, что будем гулять по пять часов в день и так далее. Со временем это все проходит, к сожалению, потому что просто банально нет времени», — уточнила руководитель центра развития собак Гульнара Менглиева.

Неужели собаки тоже могут отжиматься и приседать? Ответ: да.

«Мы сейчас сделаем упражнение „отжимание“. Зоре не очень оно нравится, но это отлично включает плечо, плечелопаточный сустав. Тем самым мы можем раскачать грудь. Зоре немножко ее не хватает, поэтому для нее это прям основное упражнение», — объяснила тренер центра развития собак Елизавета Данилевская.

Или аквааэробика. В зависимости от уровня воды прорабатываются разные группы мышц. На такой беговой дорожке тренируют будущих спортсменов и тех, кто проходит реабилитацию после травм. Но есть ограничения.

«Без консультации с ветеринарным врачом мы собак в работу не берем. Потому что мы обязательно должны убедиться, что у собаки нет кардиоваскулярных заболеваний. Да, если собака сердечник, то ей противопоказаны вообще в принципе любые процедуры. В том числе и бассейн, и также водно-беговая дорожка. Мы не берем собак с острыми респираторными заболеваниями, не берем собак с открытыми ранами или с какими-то травмами», — рассказала Гульнара Менглиева.

Чего не хватает в сфере услуг для животных

Медицинская консультация перед любой из вышеперечисленных процедур, по мнению ветеринаров, обязательна. И только так можно обеспечить безопасность питомцу. По мнению эксперта, в сфере услуг для животных не хватает надзора.

«Не все игроки на, скажем так, зоорынке готовы играть по одним и тем же правилам. Поэтому, если будут соответствующие инициативы и, возможно, какое-то государственное регулирование, тогда можно будет говорить о каких-то определенных стандартах, которым должны будут все следовать, и определенных подходах, которые будут для всех незыблемы», — отметил главный врач ветеринарной клиники Илья Шевченко.

Но пока, по его словам, все это остается на совести конкретного грумера, на его ответственности, желании действовать в интересах конкретного питомца.

Если процедура питомцу не нравится, он не сможет сказать об этом или убежать, даже если перед этим был на фитнесе. Безопасность животного в первую очередь в руках самого владельца.

Перед тем как отдавать его в незнакомый салон, необходимо поискать отзывы в интернете, а уже на месте обратить внимание на соблюдение чистоты, посмотреть, как обрабатываются инструменты после каждого четырехлапого клиента или какими средствами пользуются при окрашивании и мытье животных.