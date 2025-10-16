Грязнее унитаза: как детские игрушки могут навредить здоровью ребенка

Фото, видео: 5-tv.ru

Детские игрушки, как и их маленькие владельцы, нуждаются в тщательном уходе.

Плюшевые игрушки оказались грязнее унитаза. К такому выводу пришли эксперты из Великобритании. Во время исследования им удалось выяснить, что на поверхности мягкого медвежонка в два раза больше потенциально опасных микробов, чем на сиденье туалета.

Как плюшевый мишка крадет здоровье ребенка? Что внутри пластиковых игрушек? А также кто такие «бежевые мамы» и могут ли они убить детскую психику? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Кто такие «бежевые мамы»

В настоящее время набрал популярность тренд «бежевых мам». Это когда женщины намеренно отказывают своим детям в ярких игрушках и не только. Все вокруг малыша должно быть в сдержанных пастельных тонах. Кто-то и впрямь считает, что эти спокойные оттенки берегут психику, однако эксперты с этим готовы поспорить.

«Жизнь состоит из ярких красок. Если ребенку положить бледную игрушку и яркую, конечно, он потянется к яркой. Она доставит ему гораздо больше радости, чем эта примитивная серая», — объяснил психиатр Василий Шуров.

Яна Горельцева — «классическая мама», никаких запретов и заморочек на конкретных оттенках.

«Ребенок, которому 11 месяцев, у него есть игры, которые сейчас способствуют физическому и сенсорному развитию, а также и визуальному. Это пирамидки, неваляшки, мячики, шарики. Старшие дети уже играют в настолки, в творческие игры», — отметила она.

Авторы программы решили разобраться с «бежевым трендом», и для этого было важно услышать мнение тех самых модных мам. Но они, к удивлению, отказались от интервью. По мнению психиатра Шурова, в этом и кроется разгадка.

«Мамочки, сидя дома, имея большое количество времени, придумывают, как бы получать широкий отклик публики, выпендриваться в том числе, реализовываться через соцсети. Многие же дорогие бренды с удовольствием у этих мамочек, которые олицетворяют тренд, покупают рекламу. Поэтому это такая форма использования своего ребенка, своего состояния, чтобы зарабатывать деньги», — уточнил Шуров.

В самом деле, ролики о быте бежевых матерей пользуются огромной популярностью. Кажется, некоторые нашли в тренде золотую жилу.

Эстетика «бежевых мам» появилась благодаря минимализму в архитектуре и дизайне интерьера, который в моде уже много лет. Пример блогеры берут, в частности, у мировых звезд.

Так, Ким Кардашьян однажды продемонстрировала своим подписчикам шикарный особняк за 60 миллионов долларов. Внутри стерильно чисто и ни одной яркой детали, дизайн дома выполнен в приглушенных тонах бежевого и белого.

А если «бежевые мамы» — это всего лишь модный способ раскрутить свой блог, важно, чтобы подписчики таких женщин не приняли все за чистую монету и не выбросили разом в мусорную корзину все яркие игрушки.

«Начиная с самого раннего возраста ребенку нужны игрушки всех цветов радуги. Это необходимо для развития зрительного анализатора, для развития корковых структур мозга и в целом развития мозговой деятельности», — рассказала педиатр Дарья Касерес-Унтиверос.

Когда плюшевые игрушки вредят здоровью ребенка

Кроме того, врач отметила, что плюшевые игрушки, если за ними грамотно не ухаживать, не мыть, не стирать, накапливают в себе пыль и являются источником аллергии для детей.

В России регулярно проверяют такие товары и находят нарушения.

«По результатам исследований мягких игрушек выяснилось, что более 60% всех исследованных товаров не соответствовали обязательным требованиям. Связано это было с выделением вредных веществ в воздушную и водную среды. Выделение таких фенольных соединений прежде всего негативно сказывается на центральной нервной системе детского организма», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Что внутри пластиковых игрушек

Но не только мягкие предметы для детских игр могут быть опасными. Эксперт протестировал пластиковые ярких и пастельных цветов.

Если жидкость окрашена, значит, игрушка опасна для ребенка. Ведь вместе с краской могут выделяться вредные химикаты. Всего в исследовании участвовали шесть пластиковых предметов для детских игр: по три ярких и три пастельного розового оттенка.

«Мы помещаем игрушки пастельных тонов и заливаем их сначала уксусом. Затем водой и керосином», — уточнил химик Егор Митыпов.

Образцы оставили на 20 минут в этих растворах. То же самое проделали с игрушками цвета фуксия.

«Можем наблюдать, что даже яркие игрушки не отдали свой цвет. Соответственно, можно сделать вывод, что краска качественная, игрушки качественные», — подчеркнул Митыпов.

Этот тест показал, что безопасность не зависит от цвета. Все дело в технологии изготовления таких игрушек. Самый популярный способ — это литье под прессом.

Процесс начинается с нагрева уже окрашенных пластиковых гранул до температуры, при которой они становятся жидкими. Затем расплавленный пластик под давлением впрыскивается в пресс-форму. После того как он затвердел, готовая фигурка извлекается. Далее игрушку покрывают специальным лаком.

«Необходимо понимать, что все те изделия, которые мы приобретаем ребенку, и они промаркированы термином „игрушка“, должны быть безопасны и отвечать тем требованиям, которые установлены для соответствующего возраста», — рассказала Елена Саратцева.

На каждом детском товаре стоит маркировка, на которую стоит обращать внимание, а также на надпись BPA free. Это означает, что товар изготовлен без использования опасного для здоровья бисфенола.

И, конечно, надо приобретать игрушки в проверенных местах. Если есть сомнения или претензии к качеству, запросить у продавца сертификат соответствия.