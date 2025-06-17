Домашние настойки на любой вкус: простые рецепты на основе летних ягод
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Август — пора урожая. Если пироги и компоты успели надоесть, а количество ягод не уменьшается — пора начинать делать настойки. Подойдут любые ягоды: вишня, малина, смородина, облепиха и даже рябина.
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Настойка — это вид алкогольного напитка, который получают путем настаивания различных ингредиентов, таких как травы, фрукты, ягоды, коренья или цветы, на спирте или водке. Этот процесс позволяет извлекать ароматы и полезные вещества из ингредиентов, придавая напитку уникальные вкусовые и ароматические качества.
Настойки могут быть как сладкими, так и горькими, и часто используются не только как дижестивы или аперитивы, но и в качестве компонентов для коктейлей.
Лето — самое лучшее время, чтобы сделать наливки дома, а потом согреваться ими в холодные осенние и зимние дни.
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Вишневка
Ингредиенты:
- Вишня — полтора килограмма;
- Водка — полтора литра;
- Сахар — 500 граммов.
Способ приготовления:
- Засыпать в трехлитровую банку вишню, слоями чередуя ее с сахаром;
- Залить водкой и взболтать до полного растворения сахара;
- Убрать в прохладное место или в холодильник в черном пакете (важно, чтобы место хранения было темным) на 45 дней;
- Периодически переворачивать банку, чтобы вишня внутри взболталась;
- Перелить наливку в бутылки, хранить в холодильнике.
После того, как настойка будет готова, из вишни можно вытащить косточки и использовать ягоды как начинку для пирогов.
Сливянка
Ингредиенты:
- Слива — один килограмм;
- Водка — 600 миллилитров (важно, чтобы сливы были полностью покрыты водкой);
- Сахар — 300 граммов.
Способ приготовления:
- Вытащить косточки из слив и нарезать плоды на средние кусочки;
- Залить водкой, чтобы фрукты были полностью ею покрыты;
- Настаивать 30 дней;
- Слить получившуюся настойку в отдельную емкость, не мешая слив, и добавить к плодам сахар;
- Настаивать семь дней;
- Отжать получившийся сливовый сироп и смешать с настойкой;
- Настаивать еще 30 дней.
Клюковка
Ингредиенты:
- Клюква — 500 килограммов;
- Водка — один литр;
- Вода — один литр;
- Сахар — один килограмм.
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Способ приготовления:
- Пюрировать клюкву через мясорубку или блендер;
- В трехлитровую банку добавить клюквенное пюре, сахар и водку;
- Все оставшееся пустое пространство залить водой;
- Перемешать и закрыть банку;
- Настаивать один месяц (но лучше два-три);
- Перед употреблением несколько раз процедить настойку.
Брусничка
Ингредиенты:
- Брусника в собственном соку / брусничный сок — три литра;
- Водка — один литр;
- Вода — один литр;
- Сахар — один килограмм;
- Мята — два пучка.
Способ приготовления:
- Процедить бруснику и отложить ее (необходим только сок от ягод);
- Смешать в кастрюле сахар и воду, довести до кипения — получится сироп;
- После остывания сиропа добавить его в трехлитровую банку;
- Добавить пучки мяты и водку;
- Настаивать от двух суток, в зависимости от желаемой насыщенности и крепости вкуса.
Летняя ягодка
Ингредиенты:
- Красная и черная смородина — 250 граммов;
- Малина — 250 граммов;
- Водка — один литр;
- Вода — два литра;
- Сахар тростниковый нерафинированный — 600 граммов;
- Лист вишневый — 60 граммов;
- Лимонная кислота — 30 граммов.
Способ приготовления:
- Смешать в кастрюле ягоды и вишневые листья;
- Добавить сахар и воду;
- Довести до кипения, убавить на минимальный огонь и кипятить 15 минут;
- Остудить и процедить через два марлевых слоя (важно не помять ягоды);
- В получившийся сироп добавить лимонную кислоту и водку;
- Перемешать и разлить по бутылкам;
- Настаивать сутки в холодильнике.
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Красный шик
Ингредиенты:
- Вишня — 400 граммов;
- Малина — 300 граммов;
- Черная смородина — 200 граммов;
- Сахар — 100 грамм;
- Водка — один литр;
- Вода — полтора литра.
Способ приготовления:
- Раздавить ягоды ступкой, либо блендером;
- Залить водкой в трехлитровую банку;
- Настаивать две недели;
- Добавить воду и сахар;
- Настаивать две недели;
- Процедить и разлить по банкам.
Облепихо-апельсиновая сладость
Ингредиенты:
- Облепиха — один килограмм;
- Апельсин — две штуки;
- Розмарин — четыре веточки;
- Сахарная пудра — 400 граммов;
- Водка — один литр.
Способ приготовления:
- Нарезать цедру апельсинов крупными пластинами;
- Нарезать мякоть апельсинов на кубики;
- Смешать все ингредиенты в банке;
- Настаивать семь дней в темном месте;
- Через сито слить наливку в бутылку.
Рябина черноплодная
Ингредиенты:
- Рябина — один килограмм;
- Водка — один литр;
- Сахар — 500 граммов.
Способ приготовления:
- Слегка подавить ягоды, чтобы из них вышел сок (важно, чтобы ягода осталась целой);
- Добавить водку (она должна закрывать ягоды на полтора или два сантиметра) и сахар;
- Перемешать, встряхивая банку до растворения сахара;
- Настаивать два часа и снова перемешать, встряхивая и переворачивая банку;
- Наставить два месяца в темном и прохладном месте (температура должна быть ненамного ниже комнатной);
- Встряхивать банку первые два-три дня, после — раз в неделю;
- Профильтровать настойку через несколько слоев марли;
- Настаивать два-три дня в холодильнике.
Голубичка
Ингредиенты:
- Голубика — два килограмма;
- Водка — один литр;
- Сахар — 300 граммов.
Способ приготовления:
- Пюрировать ягоды с помощью блендера или ступы;
- Добавить сахар и водку;
- Каждые два дня встряхивать бутылку, перемешивая содержимое;
- Настаивать 14 дней;
- Процедить через сито от жмыха;
- Настаивать семь дней.
Ежевичка
Ингредиенты:
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- Ежевика — два килограмма;
- Водка — один литр;
- Сахар — 400 граммов.
Способ приготовления:
- Промыть и высушить ягоды;
- Добавить сахар и водку, плотно закрыв крышку;
- Настаивать три-четыре недели в темном сухом месте;
- Периодически встряхивать банку.
Оставшиеся ягоды можно повторно использовать для более крепкого варианта настойки.