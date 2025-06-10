Битая и крашеная: стоит ли покупать машину после легкого ДТП

Автомобили после небольших аварий оказываются выгодным вариантом для приобретения, но как их отличить от «убитых» вариантов?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сложился стереотип, что идеальная подержанная машина не должна быть битой и крашеной. Именно эти слова встречаются практически в каждом объявлении о продаже.

Действительно ли это так, и почему все боятся помятых автомобилей?

Восстановленные автомобили

Необходимо различать битые и восстановленные автомобили. Последние побывали в серьезных ДТП с повреждением силовых элементов конструкции, из-за чего страховая компания признавала их невосстановимыми. Размер ремонта в таких случаях превышает 55% от остаточной стоимости машины. Страховые компании выплачивают полный ущерб по КАСКО, а разбитые транспортные средства продают на запчасти на так называемых аварийных аукционах.

Однако их выкупают мастерские и некоторые варианты восстанавливают. Многие смятые детали спиливаются и меняются на новые. Причем не лучшего качества из недорогой стали. Ремонт контролирует только та мастерская, которая его производит. Затем автомобиль выставляется на продажу, а его аварийное прошлое стараются не афишировать.

Такие варианты, действительно, таят в себе массу проблем. Точно восстановить расположение реперных точек при вытягивании кузова не всегда получается, что влияет на геометрию машины и ее поведение на дороге. Иногда уводит моторный щит, пол салона, порог, переднюю стойку крыши.

Из-за несоосности колес и невозможности правильно восставить углы задней балки машина начинает «есть резину». Как правило, следы повышенного износа остаются на боковинах с внутренней стороны покрышки.

Кроме того, вытянутые элементы силового каркаса теряют жесткость и не могут эффективно поглощать удары при повторных ДТП. В общем, восстановленные машины лучше не рассматривать, несмотря на их привлекательный вид и заманчивую цену. Узнать об аварийном прошлом можно в базах аварийных аукционов.

При покупке авто нужно смотреть также на ковролин на полу салона. Если он топорщится и уложен неровно, то это верный признак вырезания «четверти», то есть куска машины: части моторного щита, пола в ногах водителя или пассажира, порога или стоек крыши.

Поврежденные элементы срезаются по швам заводской сварки, а на их место ввариваются другие с такой же модели. Для этого кузов разбирается до голого металла с удалением обшивки.

Такой автомобиль не всегда удается зарегистрировать с первого раза. Придется отправлять его на техническую экспертизу. Если сварочные швы проходят по деталям с номерами кузова, то поставить машину на учет вообще невозможно.

Выгодные автомобили после легких ДТП

Однако в некоторых случаях битая машина может быть выгодным приобретением. Порой автомобиль после ДТП выглядит ужасно: помяты крылья, фара повисла, бачок омывателя протекает, а капот топорщится горкой. Цена на машину снижается минимум в полтора раза. Однако опытный глаз увидит, что стоимость качественного ремонта невысока. За подобными машинами охотятся перекупщики, забирающие их ниже рынка, а потом ремонтирующие в гаражах.

Крылья меняются на новые, как и пластиковые элементы, в том числе бампер с накладками и фарами. Капот выправляется, и машина после покраски опять готова к эксплуатации. Правда, перед выездом из мастерской придется настроить сход-развал.

Хуже, если удар пришелся в заднюю часть транспортного средства и повредил багажное отделение. Задние крылья у подавляющего большинства автомобилей неснимаемые, из-за чего приходится тянуть помятый металл. Затем на поврежденное место накладывается слой шпатлевки, чтобы выровнять поверхность.

В критических случаях поврежденные задние крылья вырезаются и на их место привариваются новые. Если работы проводятся гаражными мастерами, то велик шанс не попасть в размеры и сделать кузов несимметричным. Но и здесь можно рискнуть, предварительно оценив стоимость восстановления.

Купить битую машину и хорошо отремонтировать в приличной мастерской будет все равно выгоднее, чем покупать похожий вариант с уже проведенным ремонтом, который выполнил перекупщик кустарным способом.

Какие битые машины брать не стоит

Однако стоит опасаться машины с мятыми силовыми элементами. При сильных ударах страдают задние лонжероны, то есть детали силового каркаса, к которым крепится задняя колесная балка. Это часто приводит к уводу колес и потере управляемости. Стоимость восстановления уже слишком высока.

Поэтому при осмотре битой машины важно проверить сохранность лонжеронов. Сделать это можно, заглянув в подполье багажника, в нишу запасного колеса. Если она смята и деформирована, то скорее всего повело и остальные кузовные детали.

К боковым ударам нужно относиться тоже серьезно. Если замята дверь, то это исправимо. Но плохо, когда удар пришелся в боковую часть кузова с повреждением порога или центральной стойки крыши. Даже при сравнительно несильном замятии автомобиль невозможно восстановить качественно.

Тоже самое касается и «перевертышей», то есть авто, улетевших с дороги и кувыркавшихся в кювете. Замятие крыши не исправить, из-за чего ее просто срезают и ставят новую. Естественно, что жесткость кузова теряется.

Как определить машину после кузовного ремонта

Отдельно стоит рассматривать отремонтированные машины. Их проблема в том, что некачественное кузовное вмешательство чревато последующими проблемами с коррозией. Замятый металл теряет однородность оцинкованного слоя и ржавеет. Зацветают также вваренные пороги и двери. Иногда горе-мастера при шпатлевании двери замазывают дренажные отверстия для выпуска воды. В результате, она скапливается после дождей и полостях двери и провоцирует образование ржавчины на внутренних поверхностях замятого металла. Поэтому при обнаружении следов кузовного ремонта неплохо выяснить, что это был за ремонт.

Для этого используется специальный прибор — толщиномер, определяющий по ультразвуковым сигналам величину слоя лакокрасочного покрытия. Заводской окрас внешних поверхностей имеет толщину 150-180 микрон. Под капотом красят обычно меньшим слоем — 80-90 микрон. Если прибор показывает 200-300 микрон, то было дополнительное окрашивание из-за царапин. А вот если толщиномер высветил на табло цифры 400-500 микрон и больше, то здесь не обошлось без шпатлевки.

Маркером некачественного ремонта служит слой шпатлевки в 900-1500 микрон. Такая машина повидала на своем веку многое.

В целом, машину после серьезного кузовного ремонта выдают неровные зазоры между деталями, разные фары или фонари, новые боковые стекла. Не лишним будет проверить геометрию моторного отсека. Для этого можно рулеткой измерить диагонали между чашками и болтами на противоположных крыльях. Если есть расхождения хоть на несколько миллиметров, то от покупки лучше отказаться.

В общем, обходить стороной надо автомобили с мятыми лонжеронами, поврежденными стойками крыши, переваренными порогами и стрелянными подушками.

С легкими повреждениями кузова без изменения его геометрии автомобиль интересен для покупки.