Все деньги у кармы на весах: финансовый гороскоп на июнь 2025

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В первый летний месяц достаток знаков зодиака определит то, насколько честно им доставались деньги: все созданное с корыстью разрушится, словно воздушный замок.

Июнь заставит побеспокоиться о своих финансах. Деньги будут приходить по закону синусоиды: то знаки зодиака застанет врасплох монетный дождь, то летний ветер неожиданно унесет все купюры из карманов. К счастью, финансовые знаки, которые подают звезды, можно правильно трактовать и даже выгодно использовать в целях обогащения.

Как Близнецам не обеднеть с потерей покровительства Меркурия и Юпитера, а Рыбам не упустить прилетов денежных метеоров, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Финансовый гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

Венера с Плутоном 9 июня образуют квадрант. Это значит, что любые устремления, направленные на заработок денег, звезды тщательно проверят на пригодность для всего мира — не навредят ли они человечеству?

«Делайте ставки только на чистые и благие источники», — посоветовал астролог.

Следующее астрологическое событие настигнет знаки зодиака 13 июня. В этот день планеты образуют весы кармы.

«Наступает период, когда высшие механизмы оценивают, насколько справедливо мы поступали, когда зарабатывали деньги. Если все чисто, то мы начинаем получать бонусы судьбы. Если же нет, то деньги пропадут в ближайшие шесть месяцев», — рассказал Харрис.

В течение всего июня Плутон в соединении с Северным космическим узлом движется ретроградно — влияние кармы окажется очень весомым.

«Буквально все обстоятельства будут оборачиваться назад. У вас будет время, чтобы совершить работу над ошибками, а если вы создали что-то, что имеет хоть каплю корысти, оно разрушится, словно воздушный замок», — пояснил эксперт.

Много аспектов у планет с Черной Луной — с Лилит: мошенники станут как никогда активны. Знакам зодиака придется проявлять осторожность и никому не доверять, чтобы сберечь финансы.

Овен — гороскоп финансов на июнь 2025

Первые пять дней лета Венера продолжит находиться в огненном знаке. Этот период — последняя возможность Овнов разбогатеть благодаря своим идеям. Планета поддержит любую финансовую активность, но только до 5-го числа — потом заработать будет достаточно сложно.

Телец — гороскоп финансов на июнь 2025

С наступлением теплого сезона Уран наконец покинет Тельцов, а это значит завершение ощущения неопределенности.

В начале июня представители земной стихии почувствуют спокойствие, а в его середине и вовсе окажутся главными счастливчиками месяца! Дело в том, что в знак Тельцов придет Венера, одарив всех рожденных под ним лотерейными выигрышами, повышениями на работе, успешными инвестициями и продажами.

Близнецы — гороскоп финансов на июнь 2025

Близнецам в июне придется поторопиться с финансовыми делами: наделявшие их красноречием и дарившие покровителей Меркурий и Юпитер покидают этот знак зодиака. Первые дни нового сезона — лучшее время для сделок.

С 10 числа представители воздушной стихии сами за себя.

Рак — гороскоп финансов на июнь 2025

Покинув Близнецов, Меркурий и Юпитер направятся прямиком к Ракам. Планеты подарят им красноречие, гениальные идеи и прочие подарки судьбы — удачное время для поиска дополнительного источника дохода.

Представители водной стихии могут смело попробовать свои силы в бизнесе или рискнуть продвинуться по карьерной лестнице. С точки зрения финансов июнь пройдет для них легко и интересно.

Лев — гороскоп финансов на июнь 2025

Львов покидает Марс — с ним снизится градус воинственности и агрессивности, мешающий пополнению карманов.

Ближе к концу первых недель тепла огненный знак наделит своим положительным влиянием Меркурий. Львам стоит ожидать активной мозговой деятельности: возможно, рожденных под покровительством Солнца неожиданно пригласят на новую работу или им придет на ум удачная идея обогащения.

Крупные сделки лучше планировать на период после 20-го, а сомнительные схемы избегать: первые две июньские недели больших сумм не будет, но позже они обязательно появятся.

Дева — гороскоп финансов на июнь 2025

Марс придет в знак Дев с началом лета: наступает непривычное для них время быстрых решений без возможности скрупулезно обдумывать каждый шаг.

Представителям земной стихии придется изменить привычной модели поведения под влиянием агрессивной энергии планеты. Если получится сохранить бдительность и играть по правилам Марса — появятся деньги, если нет — Девы рискуют упустить шанс обогатиться.

Планета одаривает лишь тех, кто не сидит на одном месте и открыто выражает свое право, желание обладать деньгами. Земному знаку стоит временно отбросить свой конструктивизм и точно обозначить для себя суммы в тех или иных делах.

Весы — гороскоп финансов на июнь 2025

У Весов июнь пройдет спокойно. Положение планет показывает, что у рожденных под покровительством Венеры достаточно чистая карма и бояться им нечего — деньги будут поступать стабильно. Поэтому представители воздушной стихии могут позволить себе поехать на отдых.

А еще звезды дарят им возможность воплотить свою давнюю мечту — купить себе желанное. Неожиданный сюрприз в виде финансовой помощи придет в их жизнь примерно 15-го числа.

Скорпион — гороскоп финансов на июнь 2025

Лилит набирает обороты в знаке Скорпиона: теперь помогать с заработком представителям стихии воды будут магнетизм и способность видеть наперед.

Наступает время, когда лучше не игнорировать интуицию, особенно в торгах, инвестициях и всевозможных проектах. Скорпионы в начале лета могут стать миллионерами благодаря собственному внутреннему ресурсу.

Стрелец — гороскоп финансов на июнь 2025

В июне Стрельцы могут стать миллионерами! Все из-за уникальной метки, которой их одарили звезды. Представители стихии огня буду особенно удачливы в торгах и вложениях разного рода.

Однако магию могут нарушить опрометчивые поступки — стоит заранее изучить важный научный материал, рассчитать взлеты и падения валют, ценных бумаг и других активов. Именно Стрельцы в начале лета смогут увидеть финансовую закономерность, воспользоваться ей и обогатиться.

Козерог — гороскоп финансов на июнь 2025

Козероги в июне вынуждены заняться вопросами дома и очага — пришло время приобретать недвижимость. Звезды будут благоволит любой жилой площади, которой заинтересуются представители земной стихии.

Возможно, кто-то из них займется расширением купленной квартиры, а кто-то наймет риелтора для выбора первого дома — бояться рисков не стоит ни там, ни там. Удача будет на стороне Козерогов весь месяц.

Водолей — гороскоп финансов на июнь 2025

Плутон изо всех сил толкает Водолеев стать лидерами мнений. В июне им стоит обратить внимание на недостатки собственного бизнеса, микроклимата проектов или обстановки на наемной работе, чтобы привнести в деловую атмосферу нечто хорошее. Представители воздушной стихии должны стать первопроходцами и воплотить в жизнь то, о чем давно мечтали их коллеги. Особенно это касается сфер, в которых Водолеи выступают в роли создателей или управленцев.

Им с началом лета поступит божественное откровение, где взять деньги и как сделать лучше для большого количества людей. Если рожденные под знаком Водолея сослужат добрую службу, смогут заработать вдвойне.

Рыбы — гороскоп финансов на июнь 2025

У Рыб в июне карма отработана — тяжелые кресты судьбы покидают их знак.

С 10-го числа и до конца месяца финансовые блага, подобно метеорам, будут влетать в их жизнь. Самое главное — дождаться этого и не «напортачить» напоследок.