Голые и «хвостатые»: кто из звезд нарушил дресс-код Каннского кинофестиваля

Фото: legion-media

На прошедшем в Каннах кинофестивале впервые за десять лет ввели дресс-код, однако звезды мало прислушались к требованиям организаторов

Каннский кинофестиваль всегда привлекает к себе много внимания из-за необычных и ярких нарядов звезд. Однако впервые с 2015 года организаторы решили ввести дресс-код.

В этом году под запрет попали «голые» платья и образы с длинным шлейфом. Мужчинам же рекомендовали прийти в классических костюмах черных или синих оттенков. При этом дресс-код приняли всего за сутки до проведения кинофестиваля, потому большинство звезд решили не отказываться от заранее подготовленных нарядов и пренебречь требованиями организаторов.

Десять лет назад от женщин потребовали не выходить на ковровую дорожку в обуви без каблука или шпильки. Тогда акцию протеста устроили актрисы Кристен Стюарт и Джулия Робертс, скинув неудобные туфли и пройдясь по лестнице босиком.