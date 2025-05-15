ТОП-5 новинок лета 2025: какие модели порадуют отечественных автолюбителей

Уже с июня российские заводы начнут запускать в серию новые кроссоверы и внедорожники. На какие стоит обратить внимание?

Фото: lada.ru

Российский рынок адаптируется под новые реалии, и вместо импортируемых машин покупательский интерес переориентируется на модели отечественного производства.

Какими новинками порадуют российские заводы?

Новый кроссовер Lada B+ Cross на базе Vesta

kremlin.ru

Главной премьерой грядущего лета должен стать кроссовер на базе Lada Vesta. АвтоВАЗ анонсировал автомобиль еще в январе, но до сих пор не распространил о ним никаких подробностей. Его должны показать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Известно, что эта модель станет логическим продолжением совместных технических разработок с Renault, прошедших через российскую локализацию и, по словам гендиректора предприятия Максима Соколова, получивших «технологическую независимость».

У паркетника будет передний привод и аналогичная Vesta техническая начинка. По внешнему виду он напоминает концепт Lada B+ Cross, а под капот встанут 1,8-литровый мотор и 6-ступенчатая механическая коробка.

Заявляется, что от базовой платформы Vesta кроссоверу досталось 135 из 360 элементов. Новые в нем только кузовные панели. Унификация поможет быстро запустить кроссовер в серию.

Уже готова оснастка для сварки кузовов. Этим летом первая партия опытных автомобилей должна выкатиться из ворот предприятия и приступить к испытаниям. В 2026 году под новую машину перенастроят конвейер, а в 2027-м она должна начать выпускаться массово.

Как заявляют инженеры АвтоВАЗа, платформа Vesta позволяет создавать полноприводные авто на основе подключаемой электронной муфты, однако пока в планах такой задачи не стоит.

О цене кроссовера пока ничего не сообщается.

Возрождение бывшего завода Volkswagen

Станислав Красильников/ТАСС

Серию новинок обещает компания AGR, выкупившая заводы Hyundai под Санкт-Петербургом и Volkswagen под Калугой. На последнем должно начаться производство авто под брендом Tenet. Этот новый бренд запущен при технологической поддержке государственной китайской корпорации Defetoo. Инвестиционный план рассчитан на 20-летний период.

Соглашение предполагает производство автомобилей на модульной китайской платформе с последующей глубокой локализацией компонентной базы. На заводе создадут центр Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для развития кластера локальных поставщиков.

Среднеразмерный Tenet 32T

tenet.ru

Первым на конвейер встанет кроссовер 32T, который представляет перелицованный Chery Tiggo 7L. В феврале 2025 года Росстандарт зарегистрировал на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Кроссовер будет комплектоваться 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод предполагается только передний, хотя платформа от Chery Tiggo 7L и предполагает установку полноприводной трансмиссии с электромагнитной муфтой в задней оси. На первых порах машины Tenet будут отличаться от Chery только шильдиками и настройками подвески.

Летом начнется крупноузловая сборка авто, поступающих из Китая, но постепенно завод планирует перейти к производству модели по полному циклу со штамповкой, окраской и сваркой кузовов и сборкой на конвейере. Тогда начнется меняться и конструктивная часть.

Компактный Tenet 3XT

tenet.ru

Второй моделью Tenet станет компактный кроссовер 3XT на базе Chery Tiggo 4. Для автомобиля предложен турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил, совмещенный с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Привод только передний.

Компактный кроссовер Tiggo 4 уже давно продается в России по цене от 2,1 миллиона рублей и пользуется популярностью. После его локализации в Калуге цена должна немного снизиться.

Исправление ошибок на Lada Niva Sport

Егор Алеев/ТАСС

В июле опытный завод АвтоВАЗа должен приступить к массовой сборке Lada Niva Sport. Еще в марте из цеха выехала первая партия внедорожника, которая при эксплуатации столкнулась с техническими сложностями.

Новая 5-ступенчатая механическая коробка с усиленными шестернями пятой передачи и картером сцепления, а также «раздатка» стали гнуть тяги трансмиссии. Завод остановил производство, отозвал проданные машины и пока исправляет недостаток. Летом модернизированные машины вернутся в дилерские центры.

Несмотря на архаичную конструкцию, Lada Niva Sport по-прежнему привлекательна. У нее усиленная подвеска, улучшенные амортизаторы, расширенная колея, усиленная балка заднего моста с двумя дополнительными продольными рычагами, и по кругу стоят дисковые тормоза. Вместо базовых колес R16 устанавливаются 17-дюймовые с широким профилем.

Под капотом трудится 1,6-литровый 122-сильный 16-клапанный мотор. Привод только полный с блокировкой дифференциала.

Напомним, что на обычную классическую «Ниву» идут 1,7-литровые 8-клапанные бензиновые моторы мощностью 83 лошадиных сил.

Цена Lada Niva Sport начинается от 1 699 000 рублей.

Среднеразмерный пикап Sollers ST9

Сергей Елагин/ТАСС

Компания Sollers в июле 2025 года на мощностях Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) в Елабуге обещает наладить производство среднеразмерного пикапа ST9, в основе которого лежит платформа от JAC T9. Планируется, что его компоненты будут унифицированы с будущими моделями УАЗа, которые придут на смену «Патриоту». В Ульяновске локализовано производство рам, а на Заволжском моторном заводе — раздаточной коробки от китайского пикапа.

Инженеры компании готовят даже внедорожник на основе этой рамной конструкции. Машина должна иметь 7 мест в салоне, пружинную заднюю подвеску и дизельный силовой агрегат. Предполагается, что эта модель в качестве концепта покажется в конце года.

Пока же под капот исходного пикапа ST9 должны устанавливаться только турбированные 2.0-литровые бензиновые агрегаты мощностью 231 лошадиных сил и 6-ступенчатые механические коробки. Не исключено появление и 8-ступенчатого китайского «автомата». Привод подключаемый полный с приоритетом на заднюю ось. Активация переднего моста может быть ступенчатой вплоть до полной блокировки «раздатки». Грузоподъемность пикапа — 900 килограммов, а дорожный просвет 210 миллиметров. Колесная база — 3110 миллиметров.

Цена Sollers ST9 пока не названа, но скорее всего она будет меньше, чем у JAC T9, который продается в России за 3,5 миллиона рублей.