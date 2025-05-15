Из жизни звезд 1 004
Звезды на премьере «Миссия невыполнима» 2025 с Томом Крузом в Каннах
Восьмую часть шпионского боевика с Томом Крузом назвали одной из главных киноновинок этого года.
В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Восьмую часть шпионской франшизы окрестили одной из самых ожидаемых новинок этого года.
Исполнитель главной роли, 62-летний Том Круз появился на красной дорожке с компании актеров-коллег. Фильм представили широкой аудитории режиссер Кристофер Маккуорри, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Ванесса Кирби, Трэмелл Тиллман, Саймон Пегг, Ханна Уоддингэм, Пом Клементьефф и другие.
Звезды много шутили, смеялись и обнималась. Значит, за время съемок они по-настоящему сблизились и смогли создать очередной кассовый шедевр.
Все трюки в самолете Том Круз и Эсай Моралес выполняли самостоятельно. Учитывая, что актерам по 62 года, их физическая подготовка заслуживает уважения.
1/8 legion-media/Backgrid UK
Звезды много шутили, смеялись и обнималась. Значит, за время съемок они по-настоящему сблизились и смогли создать очередной кассовый шедевр.
2/8 legion-media/Backgrid UK
Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Шей Уигем, Пом Клементьефф, Грег Тарзан Дэвис вернулись к своим ролям из предыдущих фильмов серии. А Грег Тарзан Дэвис уже влился их компанию.
3/8 legion-media/Backgrid UK
Трэмелл Тиллман, можно сказать, тоже новичок, среди этого каста, но тоже купается во внимании поклонников благодаря прошлым удачным ролям.
4/8 legion-media/Backgrid UK
Ханна Уоддингэм на премьере пребывала в прекрасном настроении. Актриса меняла наряды и прически, но неизменно оставалась с игривой улыбкой и даже показывала журналистам язык.
5/8 legion-media/Backgrid UK
Анджела Бассетт, кажется, одна из немногих, кто прислушался к обновленным правилам Каннского кинофестиваля. Она выбрала брючный костюм с достаточно скромным топом, сделав акцент на украшения по ткани.
6/8 legion-media/Backgrid UK
Пом Клементьефф же наоборот перечеркнула все положения дресс-кода. Платье Schiaparelli и откровенное, и весьма голое, и вдобавок еще и со шлейфом. Но зато красиво.
7/8 legion-media/Backgrid UK
Режиссеру Кристофер Маккуорри не впервой презентовать широкой публике шпионский фильм. Он снял эту часть «Миссия невыполнима» и предыдущие четыре.
8/8 legion-media/Backgrid UK