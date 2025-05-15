Звезды на премьере «Миссия невыполнима» 2025 с Томом Крузом в Каннах

Восьмую часть шпионского боевика с Томом Крузом назвали одной из главных киноновинок этого года.

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Восьмую часть шпионской франшизы окрестили одной из самых ожидаемых новинок этого года.

Исполнитель главной роли, 62-летний Том Круз появился на красной дорожке с компании актеров-коллег. Фильм представили широкой аудитории режиссер Кристофер Маккуорри, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Ванесса Кирби, Трэмелл Тиллман, Саймон Пегг, Ханна Уоддингэм, Пом Клементьефф и другие.

Звезды много шутили, смеялись и обнималась. Значит, за время съемок они по-настоящему сблизились и смогли создать очередной кассовый шедевр.