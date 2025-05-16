Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

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В первый летний месяц непонятно, ожидать солнца или дождя, активности или замкнутости.

В июне астрологическую погоду задает фактор сближения Солнца и Юпитера. Это явление поделит месяц пополам: первые недели покажутся легкими, как первые лучи летнего солнца, а завершающие научат единению с собой, подобно теплым вечерам в дни июньской грозы.

В каких числах звезды обещают цветение летних надежд и заряжающую оптимизмом погоду, а в каких — уединение вдали от зноя, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Начало лета наконец позволит знакам зодиака вдохнуть полной грудью. При этом ощущение воздушности будет длиться далеко не весь июнь.

«Аспект Солнца и Юпитера формируется в большей степени к 11 июня и к 20 июня меняет знак. Из-за этого настроение, желания, а также общий фон и тенденции в первой половине месяца одни, а во второй несколько другие», — рассказала астролог.

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Начало июня станет глотком свежего воздуха, в отличие от его конца. Теплый сезон зарядит мотивацией к изучению нового, к знакомствам и общению. Отогретые летним солнцем знаки зодиака вспомнят о своих хобби и увлечениях, захотят больше гулять и меньше утруждать себя рабочими задачами.

«А вот ко второй половине месяца все больше будет появляться желание провести время дома, никуда не выходить, может быть, заняться семьей, здоровьем или ремонтом», — уточнила Шустина.

Последние июньские деньки удержат знаки зодиака дома. Этот период станет отдыхом от первой летней активности и временем, которое стоит посвятить себе.

Овен — гороскоп на июнь 2025

Овны ждали теплый сезон, и лето распахнет для них свои знойные объятия — в первых числах июня этот знак зодиака буквально закружит водоворот событий.

И если до 20-го у представителей стихии огня будет много интересных встреч и поездок, то к его завершению они ощутят потребность в домашнем уюте. От чересчур активных июньских дней Овны смогут отдохнуть, если выделят время на общение с семьей и бытовые задачи.

Телец — гороскоп на июнь 2025

Тельцам в начале июня повезет с финансами: будет возможность заключить контракт, получить повышение или премию. Представители земного знака зодиака станут активнее на работе. Наступление лета пробудит их амбициозность, а звезды одарят удачей в денежных вопросах.

После 20-го числа Тельцы почувствуют, что засиделись дома. Самое время отправиться в недалекие поездки или встретиться с друзьями и родственниками.

Близнецы — гороскоп на июнь 2025

Воздушные Близнецы в первых числах заземлятся. Звезды направят фокус их внимания на формирование собственного имиджа и авторитета. Летнее потепление укрепит самооценку этого знака зодиака, его представители наконец научатся отстаивать свою позицию.

Во второй половине июня у Близнецов появится множество финансовых возможностей, и они легко решат все денежные проблемы.

Раки — гороскоп на июнь 2025

Для Раков начало июня выйдет творческим: отстраненные или просто задумчивые они даже рутинные задачи будут решать оригинально.

Еще начало солнечного времени года придаст представителям водной стихии уверенности в своих силах. Ракам покажется, что они одни способны справляться с домашними или рабочими делами — это здорово, но все же стоит идти на уступки, чтобы избежать конфликтов.

А вот возможности проявить себя и доказать свою уникальность появятся во второй половине июня — тогда этот знак зодиака и сможет выделиться. А звезды помогут, одарив решительностью.

Лев — гороскоп на июнь 2025

Начало июня для Львов — отличное время, чтобы отличиться. Представители огненной стихии смогут выделиться в проектной работе или личных инициативах. Их лидерские способности не останутся незамеченными, этому знаку зодиака в первых числах теплого сезона вполне можно рассчитывать на поддержку единомышленников.

Правда, от успешных проектов и звездных часов тоже можно устать. Поэтому вторая половина июня станет для Львов временем отдыха.

Дева — гороскоп на июнь 2025

Для Дев первая половина июня — время карьерных возможностей. Кстати, начало лета для них вполне может ознаменоваться переходом на новую должность или работу. Не исключено, что представители этого знака зодиака и вовсе задумаются о смене карьерного направления.

А вот последние июньские недели Девы проведут в больших компаниях: кто-то даже надумает организовать мероприятие или принять участие в конференции.

Весы — гороскоп на июнь 2025

Весам в июне стоило бы сорваться в дальнюю поездку. Но начало теплого сезона подарит не только стимул для путешествий, но и мотивирует на встречи. Это будут контакты с важными людьми на тему карьерных вопросов — речь о продвижении на работе или проведении переговоров, которые в последующем приведут к профессиональному росту.

Непростые обсуждения закончатся к 20-му числу. В этот период фокус внимания воздушных Весов сместится на текущие рабочие задачи.

Скорпион — гороскоп на июнь 2025

Скорпионы в начале июня смогут получить неожиданную материальную поддержку или прибыль. Например, возвращение долга или денежную благодарность.

Укреплять свое финансовое положение представители этого знака зодиака будут на протяжении всего июня. Начало лета для них — время работы вложенных давно инвестиций.

Стрелец — гороскоп на июнь 2025

Стрельцы станут особенно коммуникабельны в июне. Они будут успешно общаться и с рабочими партнерами, и с возлюбленными, поэтому начало лета для них — время романтики. Обычно огненные и немного вспыльчивые представители этого знака в первых июньских числах будут всячески избегать проявления агрессии.

После 20-го числа романтика отойдет на второй план из-за появления рабочих задач. Вполне возможно, что появится много возни с документами и рутинных дел, однако все эти сложности позже обязательно дадут результат.

Козерог — гороскоп на июнь 2025

Козероги в июне будут упорно трудиться. Это один из немногих знаков зодиака, который в начале лета продолжит работу вопреки желанию расслабиться с первыми лучами солнца. Такому состоянию будут способствовать рутинные задачи и бытовые вопросы — в общем, Козероги так или иначе найдут, чем себя загрузить.

В последние июньские недели представители земной стихии могут столкнуться с небольшими сложностями в общении с партнерами или близкими, но все неурядицы разрешат их терпение и упорство.

Водолей — гороскоп на июнь 2025

Для Водолеев июнь — пора романтики и красоты.

Представителям воздушной стихии в первые летние недели захочется всем угождать и нравиться: они будут наряжаться, особенно стараться на работе. И абсолютно, кто конкретно будет ими доволен — комплименты сгодятся, как от партнеров и клиентов, так и от членов семьи.

Во второй же половине месяца Водолеям стоит уделить внимание здоровью.

Рыбы — гороскоп на июнь 2025

В первой половине июня фокус внимания Рыб сместится на семью и дом. Возможно, им захочется переехать, сделать ремонт или просто навести порядок, организовать перестановку. Представители этого знака зодиака захотят обновления в квартире и подойдут к нему, конечно, творчески. Они всячески постараются впустить в каждый уголок своего подводного замка летнюю свежесть.

А последние июньские деньки прекрасно подойдет для расширения кругозора. Звезды вдохновят мечтательных рыб на недалекие поездки, экскурсии или даже обучающие курсы.