Эксклюзивное платье, 25 гостей и роскошный прием: как пройдет свадьба дочери Волочковой

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Уже через неделю в Санкт-Петербурге пройдет свадьба Ариадны Волочковой. Пятый канал разузнал о подготовке торжества и о будущем зяте Анастасии Волочковой.

Свадьба Ариадны Волочковой — дочери Заслуженной артистки РФ, прима-балерины Большого театра Анастасии Волочковой — и ее жениха Никиты Григоряна состоится 26 апреля. Невесте 19 лет, а жениху — 23.

О подготовке в ней ходит множество слухов. Звездная мама активно принимает участие в подготовке торжества, и ранее уже успела заявить, что гулять новобрачные и их гости будут гулять «по-волочковски».

5-tv.ru выяснил, какое торжество на самом деле запланировали будущие молодожены.

Что известно о будущем зяте Волочковой

Будущий зять звезды российского балета Никита Григорян родился 8 сентября 2001 года в армянской семье. Поначалу он рос и учился в Москве, но потом родители перевели его в немецкую католическую школу-интернат, расположенную на территории замка Ломбург.

Высшее образование он получил в Московском авиационном институте (МАИ), в 2023 поступил в магистратуру Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) на направление менеджмента.

С Ариадной Никита познакомился в 2024 году в одном из московских джаз-баров. Как после рассказывала девушка, встречу с возлюбленным она буквально вымолила в храме. И через три дня после знакомства молодой человек понял, что хочет на ней жениться, так как сразу осознал родственность их душ.

Репетитор-бизнесмен: как живут Ариадна Волочкова и Никита Григорян

При этом за плечами Григоряна было два неудачных бизнеса — по продаже табачной продукции и клининговая компания. Первый оставил после себя долги более чем на 2,5 миллиона рублей, насчет второго ничего неизвестно.

Сейчас магистрант РГГУ занимается репетиторством, часовой урок немецкого с ним стоит весьма бюджетно — всего 500 рублей. Однако юная невеста сообщала, что финансовых проблем у них с женихом нет.

«Мы прекрасно живем, у нас отличные условия. И работаю я исключительно для своего удовольствия. Глава семьи у нас — Никита, он всегда будет у меня на первом месте. Пока мы живем в Москве, но, возможно, когда-нибудь переедем в Петербург, потому что этот ритм жизни нам гораздо ближе, чем московский», — рассказывала ранее Ариадна Волочкова.

Также в СМИ гуляют слухи, что пара снимает скромную однушку на окраине столицы. Однако Волочкова-младшая их уже опровергла, заявив, что живут они в личной квартире Григоряна и часто ездят на дачу на его личном авто.

«Будет как у принцессы»: где и как пройдет свадьба дочери Анастасии Волочковой

О желании сыграть свадьбу Ариадна объявила маме 20 января 2025 года, прямо в день рождения балерины. Та тут же поддержала дочь и взяла на себя организацию торжества.

«Она захотела по-царски, как у мамы. По-царски не будет, но будет как у принцессы. Мне платье сшила Анечка Керимова, наш великий русский дизайнер. Ариадне шьет платье моя портниха, которая шила все мои балетные пачки: для выступлений в Мариинском театре, Большом и на всех мировых ценах, на которых я танцевала», — эксклюзивно Пятому каналу рассказала Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.

Сама прима-балерина на торжестве будет в платье золотого цвета, усыпанном драгоценными камнями. Само мероприятие пройдет в экстравагантном стиле Гэтсби.

Свадьба запланирована в петербургском особняке Мясникова, построенном еще в середине XIX века — его выбрала сама Ариадна Волочкова. Кстати, именно в Северной столице Никита сделал Ариадне предложение. Фасад здания исполнен в стиле необарокко, а внутренний интерьер отделан в духе того времени — в нем соединились сразу несколько направлений.

Сейчас в особняке проходят концерты классической музыки, арт-бранчи, лекции, балетные постановки, кинопоказы, и в принципе возрождаются аристократические традиции Санкт-Петербурга. Аренда особняка может обойтись Волочковым минимум в полмиллиона рублей, а услуги медийного ведущего будут стоит точно от одного миллиона рублей.

При этом, несмотря на звездный статус матери, на свадьбе ожидается всего 25 гостей, однако, как утверждает артистка, денег на нее будет потрачено много — но не десять миллионов, как прежде писали в одном из сетевых изданий.

Что интересно, сначала Волочкова планировала помочь дочери только с арендой особняка. Все другие расходы, связанные со свадьбой, по словам балерины, должен был взять на себя отец Ариадны Игорь Вдовин, у которого дочь жила последние несколько лет.

Волочкова считает, что таким образом бизнесмен возместит долг ей самой, так как после расставания с артисткой он лишил ее средств на воспитание дочери. Однако ее бывший муж больше озабочен воспитанием двух подрастающих сыновей.

Также сейчас в Сети ходит информация о том, что Ариадна Волочкова планирует еще и венчание — в Москве. При этом ни на одной из церемоний не будет родителей жениха, да и будущая теща до сих пор с ними не знакома.

«Этот вопрос мне часто задают журналисты: „А вы знаете родителей?“. Нет, я не знаю даже, кто эти люди. Я знаю, что моя дочь влюблена. И вот это чувство любви с ее стороны для меня важнее всего», — отметила балерина.

«Решила вылезти по пиару»: слухи о продаже квартиры Анастасии Волочковой

Также в Сети недавно появились слухи о том, что Анастасия Волочкова решила продать свою шикарную шестикомнатную квартиру площадью 196 квадратных метров на Итальянской улице в Санкт-Петербурге, некогда подаренную ей предпринимателем Сулейманом Керимовым. Якобы, она спустила все деньги на свадьбу дочери.

Однако балерина категорически опровергла эту информацию и заявила, что ее распространяет нынешняя жена ее бывшего супруга Игоря Вдовина.

«Сейчас есть люди, которые пытаются отвлечь внимание от грандиозного события, которое произойдет в Санкт-Петербурге. Вот и все. Но дело в том, что эта тетя не имеет никакого отношения к моей дочери, называя себя ее мачехой при живой матери. Вы можете представить, как я себя должна чувствовать?» — отметила Волочкова.

При этом, как призналась артистка, четвертую жену Вдовина она сама даже ни разу не видела.

«Эта тетенька — чем она занимается? В том-то и дело, что ничем. И решила вылезти по пиару в очередной раз за счет имени Анастасии Волочковой», — говорит она.

По мнению артистки, в слухах в том числе виноваты гуляющие в Сети фотографии петербургского жилья, которые та делала несколько лет назад.

«Пару лет назад я хотела сдавать эту квартиру. Но быстро подняла решение этого не делать. Потому что ее испортили (в квартире был потоп по вине коммунальных служб — Прим. Ред.), и мне за ремонт нужно было платить больше денег. Я отсудила у ЖКХ 5 миллионов рублей, и сейчас мой адвокат занимается этой историей», — заявила Анастасия Волочкова.

Долг артистке пока не выплачен, так как решение суда только вступило в силу. Так или иначе торжество пройдет уже через неделю — с волочковским размахом.