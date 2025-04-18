Лишение прав обеспечено: какие неочевидные ошибки стоят водительского удостоверения

На пару месяцев или даже лет придется распрощаться с вождением, если инспектор ГИБДД выявит одно из серьезных нарушений.

Фото: Олег Елков/ТАСС

Наказание для водителей ужесточаются, увеличиваются штрафы, совершенствуются средства контроля. При этом процедура наказания формализируется, в результате даже из-за пустяков водителей могут лишить прав.

Потеря регистрационного знака

Самый короткие срок, на который отбирают водительские права, — один-три месяца. Такое наказание положено за езду без номеров или их сокрытие (по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). Нажить неприятности можно без злого умысла, буквально из-за прихотей фортуны.

Регистрационные знаки крепятся в специальную пластиковую рамку, которая в свою очередь, фиксируется на кузове с помощью пластиковых клипс. При незначительных деформациях клипсы лопаются, и знак рискует остаться на дороге.

Это бывает при проезде глубоких луж, когда волна захлестывает рамку, перекашивает ее, из-за чего ломаются крепления.

Рамка часто лопается при неудачной параллельной парковке, когда машины притираются бамперами. При легком контакте на клипсах возникают трещины. При езде на высоких скоростях рамка окончательно отрывается и улетает в кювет.

Кроме того, нередко водители размещают регистрационный знак лишь в пластиковых направляющих, не закрепляя их болтами. В результате, знак может банально вывалиться на дорогу из-за тряски на весенних ямах.

Если нарушение фиксируется впервые, то водителю могут выписать пятитысячный штраф. А вот повторная потеря однозначно наказывается лишением.

Спешка и невнимательность

Лишение прав от трех до шести месяцев предусмотрено за более серьезные нарушения, такие как обгоны в неположенных в местах, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости на 60 км/ч; нарушение правил проезда железнодорожного переезда и прочее. За них суды наказывают водителей чаще всего. Причем, нередко в самых безобидных ситуациях.

К примеру, выскочил на встречку для обгона, а предусмотренное дорожниками расстояние для маневра оказалось коротким. Прерывистая линия кончилась, и водителю пришлось заканчивать обгон через сплошную. Если это зафиксируют инспекторы ГИБДД, то от наказания по ч. 4 и 5 ст. 12.15 КоАП РФ не отвертеться. Подобные места они хорошо знают и нередко дежурят с камерами.

Водителям в таких ситуациях можно посоветовать или вообще отказаться от обгонов или следить за знаками, а не за разметкой.

Лишение прав на четыре-шесть месяцев предусмотрено за обгон через пешеходный переход. Нередко на загородных трассах есть только зебра, не прослеживаемая издалека. Переход может находиться в середине длинного прямика, где идеальные условия для обгонов. Водитель выскакивает на встречку, но вдруг перед машиной появляется полустертая зебра или заржавевший знак в кустах, а за ними и наряд дорожной полиции с камерой. Правда в некоторых случаях лишение могут заменить штрафом в семь с половиной тысяч рублей по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Легко лишиться прав на четыре-шесть месяцев можно в старых городах, когда на узких переулках муниципалитеты вводят одностороннее движение (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ). Знак «Проезд запрещен» («кирпич») ставят не всегда корректно и заметить его в плотной застройке непросто. Водитель поворачивает не туда и оказывается перед нарядом ГИБДД.

Кроме того, такие нарушения часто фиксируются камерами, которые рассылают письма на семь с половиной тысяч рублей.

Заброшенный ж/д переезд

Неаккуратное прохождение железнодорожных переездов тоже чревато лишением. Бывает, что перед нерегулируемым переездом устанавливают знак «Стоп», предписывающий предварительную остановку. Но не все водители ему следуют, тем более что поезда в таких метах могут появляться раз в неделю или реже.

Этим и пользуются наряды ГИБДД. Если водитель минует переезд ходом без замедления и остановки, то суд вправе лишить его водительского удостоверения от трех месяцев до полугода (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). Правда, на первый раз можно отделаться штрафом в пять тысяч рублей.

Оставление места ДТП

Еще одно пустяковое лишение положено за царапину на бампере соседской машины. Почти каждый оказывался в ситуации, когда при парковке с тесном дворе, ненароком касался рядом стоящего автомобиля — немного притерся в спешке и уехал. Это считается оставлением места ДТП и наказывается лишением прав от года до полутора (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Если сосед найдет царапину, возмутится и проследит ваше поведение по дворовым камерам, то виновника ждут неприятности с ГИБДД и судом.

В общем, в таких житейских ситуациях лучше оставлять записки на поврежденных машинах с обязательным указанием своего телефона и имени. Мелкие ДТП можно оформить по европротоколу в любой момент.

Препараты от головной или сердечной боли

Самое тяжелое наказание грозит водителю за езду в пьяном виде. За это штрафуют на 45 тысяч рублей с одновременным лишением прав на полтора-два года по ст. 12.8 КоАП РФ. Причем попасть в историю можно, не принимая алкоголя или запрещенных наркотических препаратов.

Дело в том, что наркотические и психотропные вещества в малых дозах содержатся в обычных таблетках. А технологии их обнаружения настолько развиты, что могут распознать в крови или анализах микроскопические дозы этих веществ. Медицинское освидетельствование дает ответ, что водитель пьян, несмотря на то, что он трезв, как огурчик.

Весной 2025 года Минздрав разработал новый порядок медицинского освидетельствования, который и содержит эту правовую коллизию. Документ вызвал шквал критики со стороны экспертного сообщества.

С принятием нового порядка в группе риска оказываются водители, которые лечатся от сердечных заболеваний и по рецепту врача принимают медицинские препараты. Кроме того, новый закон может ударить по людям, выпившим таблетки от головной боли или противоаллергические средства. Больше всего шансов лишиться прав у пациентов, принимавших антидепрессанты и прочие сильнодействующие препараты.

«И действующий, и предлагаемый проектом порядок мешают в кучу понятия «опьянение» и «употребление. И если применительно к алкоголю установлена граница, выше которой у гражданина появляются признаки опьянения, то касательно веществ из перечня наркотических, психотропных средств и их метаболитов ситуация в корне отличается», — написал в комментариях к проекту закона медицинский эксперт Борис Мазалецкий.

Часть веществ из данного перечня входит в состав популярных лекарств, в том числе безрецептурных (например, барбитураты), и при употреблении не вызывают у гражданина клинической картины опьянения, не повышают его опасность перед обществом, отмечает эксперт.

По мнению Мазалецкого, называть «установленным состоянием опьянения» выявление микроскопических количеств веществ из вышеупомянутого перечня — явная подмена понятий, которая ведет к несоразмерному наказанию. Ведь вещества могли остаться в организме из-за принятия гражданином «корвалола» и прочих лекарств за сутки или двое до медосвидетельствования.

Есть множество безрецептурных лекарств, содержащих микроскопические дозы психотропных, наркотических и иных одурманивающих веществ, которые не приводят к опьянению, но легко фиксируются в крови или биологическом материале современными лабораториями.

Необходимо ввести верхний лимит их допустимого содержания в организме, за котором начинается клиническая картина опьянения, считает специалист.

С этими выкладками отчасти согласился департамент здравоохранения Москвы, который в комментарии к закону подчеркивает, что административная ответственность за потребление психоактивных веществ должна быть всегда связана с подтверждением состояния опьянения.

Проект приказа Минздрава предлагает оценивать опьянение по запаху алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушению речи, изменению окраски кожных покровов. Три из этих факторов являются основанием для медицинского освидетельствования.

Однако эти же симптомы могут возникать при скачках давления, врожденном заикании, усталости после многочасового вождения, сосудистых спазмах и прочих состояниях.

Чтобы не лишиться прав из-за прописанного лекарства и не попасть в государственные списки наркоманов, юристы рекомендуют водителям возить с собой рецепты врачей на принимаемые лекарства.

Однако многие безрецептурные препараты от сердца, обезболивающие и прочие тоже содержат психотропные, наркотические и иные одурманивающие вещества и могут принести массу проблем для водителей.