Готовим с детьми: простой рецепт домашнего кулича

Какой бы дорогой и модный ни был покупной кулич, ни один из них не сравнится с восторгом от собственноручно приготовленного пасхального десерта. Куличи по этому рецепту долго не черствеют. Они получаются в меру плотные и в тоже время очень воздушные. Готовятся так просто, что справится даже тот, кто вообще впервые решился на выпечку.

Как правило, последние приготовления к Пасхе ведутся в Чистый четверг. Но если времени в будни не нашлось, Церковь не препятствует выпечке куличей и окрашиванию яиц в Страстную Пятницу до начала вечерней службы или же с утра в Страстную субботу.

Из личного архива Елены Лория

Ингридиенты для кулича

Для опары:

Сухие дрожжи — 2 пакетика;

Сахар — 1 чайная ложка;

Молоко — ½ стакана;

Мука — 1 столовая ложка;

Для теста:

Яйца — 15 яиц;

Сахар — 1 килограмм;

Молоко — 1 литр;

Сливочное масло — 500 граммов;

Мука — 1,5 — 2 килограмма;

Соль — 1 щепотка;

Изюм или цукаты — 150 граммов;

Ванильный сахар — 2-3 пакетика;

Для глазури:

Яичный белок — 2 штуки;

Сахар — 125 граммов;

Рецепт пасхального кулича

Шаг 1 — Приготовить опару Два пакетика сухих дрожжей растереть с одной чайной ложкой сахара, влить полстакана (или полкружки) теплого молока. Затем добавить одну столовую ложку муки и дать смеси подойти. В стакане должна подняться шапка.

Шаг 2 — Подготовить тесто Яйца хорошо взбить миксером с сахаром и щепоткой соли — понадобится большая посуда. В молоке комнатной температуры растопить сливочное масло. Затем влить взбитые с сахаром яйца. Добавить туда опару, все хорошо перемешать и накрыть полотенцем. Оставить на ночь в теплом месте без сквозняков, можно возле батареи.

Шаг 3 — Замесить тесто для кулича Утром аккуратно перемешать смесь ложкой, добавить ваниль или ванильный сахар, просеянную 2-3 раза муку и замесить тесто. Оно должно получиться не крутым. Накрыть емкость полотенцем и поставить в теплое место без сквозняков. Дать ему подойти, затем опустить тесто рукой и опять поставить в теплое место. Изюм предварительно промыть и замочить в горячей воде на 10 минут. Затем обсушить, пересыпать мукой и добавить в подошедшее тесто. Цукаты выдержать в крепком алкоголе — коньяке или бренди.

Шаг 4 — Отправить куличи в формочках в духовку Наполнить тестом порционные формочки для выпекания, лучше всего бумажные. Каждая должна быть залита только на половину. Дать тесту немного подойти в этих формах и отправить в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться. Готовность куличей проверить деревянной шпажкой. Если на палочке не остается сырого теста, то куличи готовы.

Шаг 5 — Украсить готовые куличи глазурью Остывшие куличи пора покрыть сахарной глазурью или взбитыми с сахаром яичными белками. Посыпать кондитерскими украшениями по своему вкусу.

Приятного аппетита и Светлой Пасхи!