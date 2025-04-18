Готовим с детьми: простой рецепт домашнего кулича
Приготовление куличей всей семьей объединяет домочадцев и делает самый главный православный праздник еще более радостным.
Какой бы дорогой и модный ни был покупной кулич, ни один из них не сравнится с восторгом от собственноручно приготовленного пасхального десерта. Куличи по этому рецепту долго не черствеют. Они получаются в меру плотные и в тоже время очень воздушные. Готовятся так просто, что справится даже тот, кто вообще впервые решился на выпечку.
Как правило, последние приготовления к Пасхе ведутся в Чистый четверг. Но если времени в будни не нашлось, Церковь не препятствует выпечке куличей и окрашиванию яиц в Страстную Пятницу до начала вечерней службы или же с утра в Страстную субботу.
Ингридиенты для кулича
Для опары:
Сухие дрожжи — 2 пакетика;
Сахар — 1 чайная ложка;
Молоко — ½ стакана;
Мука — 1 столовая ложка;
Для теста:
Яйца — 15 яиц;
Сахар — 1 килограмм;
Молоко — 1 литр;
Сливочное масло — 500 граммов;
Мука — 1,5 — 2 килограмма;
Соль — 1 щепотка;
Изюм или цукаты — 150 граммов;
Ванильный сахар — 2-3 пакетика;
Для глазури:
Яичный белок — 2 штуки;
Сахар — 125 граммов;
Рецепт пасхального кулича
Шаг 1 — Приготовить опару
Два пакетика сухих дрожжей растереть с одной чайной ложкой сахара, влить полстакана (или полкружки) теплого молока. Затем добавить одну столовую ложку муки и дать смеси подойти.
В стакане должна подняться шапка.
Шаг 2 — Подготовить тесто
Яйца хорошо взбить миксером с сахаром и щепоткой соли — понадобится большая посуда. В молоке комнатной температуры растопить сливочное масло. Затем влить взбитые с сахаром яйца.
Добавить туда опару, все хорошо перемешать и накрыть полотенцем. Оставить на ночь в теплом месте без сквозняков, можно возле батареи.
Шаг 3 — Замесить тесто для кулича
Утром аккуратно перемешать смесь ложкой, добавить ваниль или ванильный сахар, просеянную 2-3 раза муку и замесить тесто. Оно должно получиться не крутым. Накрыть емкость полотенцем и поставить в теплое место без сквозняков. Дать ему подойти, затем опустить тесто рукой и опять поставить в теплое место.
Изюм предварительно промыть и замочить в горячей воде на 10 минут. Затем обсушить, пересыпать мукой и добавить в подошедшее тесто. Цукаты выдержать в крепком алкоголе — коньяке или бренди.
Шаг 4 — Отправить куличи в формочках в духовку
Наполнить тестом порционные формочки для выпекания, лучше всего бумажные. Каждая должна быть залита только на половину. Дать тесту немного подойти в этих формах и отправить в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться.
Готовность куличей проверить деревянной шпажкой. Если на палочке не остается сырого теста, то куличи готовы.
Шаг 5 — Украсить готовые куличи глазурью
Остывшие куличи пора покрыть сахарной глазурью или взбитыми с сахаром яичными белками. Посыпать кондитерскими украшениями по своему вкусу.
Приятного аппетита и Светлой Пасхи!