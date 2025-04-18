Жена и сын сошли с ума, дочь умерла от рака: личное горе Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»

Фото: Кадр из к/ф «Кавка́зская пле́нница, или Но́вые приключе́ния Шу́рика», реж. Леонид Гайдай, 1967 г.

От шуток и афоризмов комедийного актера Фрунзика Мкртчяна становилось светлее и легче на душе, правда, одним только зрителям, ведь его собственная жизнь оказалась полна трагедий и потерь.

Известный ролями в золотой коллекции советских комедий армянский актер, театральный режиссер Фрунзик Мкртчян добился всей славы, которой может вознаградить кино: его узнавали и звали на лучшие съемки, им восхищались, ему присуждали награды и звания. Но сам народный артист СССР едва ли считал себя счастливым человеком.

Если бы жизнь имела жанры, Фрунзикова оказалась бы его любимой трагикомедией — переплетением смешного и печального. Советский зритель обожал Мкртчяна за остроумные афоризмы и забавную мимику — это именно то смешное, что было в его судьбе. Остальное, спрятанное от публики, было весьма грустным.

Зато есть любимое дело

Фрунзик Мкртчян в роли профессора в фильме Георгия Данелия «Тридцать три». © РИА Новости

В Армении 4 июля 1930 года родился человек, впоследствии подаривший радость всему Советскому Союзу, — Фрунзик Мкртчян. Его же собственное детство обещало быть безрадостным. Семья жила в городе Ленинакан (Гюмри) и жила небогато: оба родителя из детского дома, мать — посудомойка в заводской столовой, отец там же работал табельщиком.

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В школе его дразнили из-за большого носа, дома выпивал отец, но не все так уж скверно — у Фрунзика было хобби! Юноше нравились заниматься в драмкружке и ставить домашние импровизированные сценки. Обычно он развешивал покрывало на лестничной площадке и прям там устраивал представления для соседей, радуясь аплодисментам и улыбкам.

В 1945 году наступил конец школьным насмешкам. Нет, не потому что Фрунзик смог дать сдачи — его отца на 10 лет посадили в тюрьму за кражу отрезка ткани.

Тринадцатилетний подросток забрал школьный аттестат и перебивался подработками, чтобы помочь матери. Было непростое время: мать много работала и много плакала, а они с братом и сестрами ели только раз в день немного картошки с хлебом. Найти место мечты помогло любимое увлечение: Фрунзик устроился помощником киномеханика.

Зато вся страна веселится

Х Московский международный кинофестиваль. Кинорежиссер Георгий Данелия (в центре) с исполнителями главных ролей в фильме «Мимино» Вахтангом Кикабидзе (слева) и Фрунзиком Мкртчяном (справа). © РИА Новости/И. Гневашев

Подросток был в восторге от такой работы, а его наставник в восторге от способностей Мкртчяна, потому и отвел его в театральную студию при Ленинаканском театре. В 1947-м Фрунзика пригласили в его труппу, с ней он дебютировал в «Гамлете».

Тогда семнадцатилетний энтузиаст вышел на сцену без репетиции, чтобы заменить актера. Мкртчяну и не пришлось говорить больше одной фразы — сам вид юноши развеселил зал. Вроде бы и больно, что нос и тут вызывает насмешки, но зато люди улыбаются. Получается, ему удаются комедии.

И они стали удаваться одна за другой. Причем еще в период обучения в Ереванском театрально-художественном институте — в 1951-м Мкртчян снялся в эпизоде фильма «В поисках адресата». Актер начал завоевывать внимание зрителей с театра, но окончательно заслужил его киноролями шофера Саахова Джабраила в «Кавказской пленнице…» Гайдая и шофера Рубика Хачикяна в «Мимино» Данелии. Комедийные роли так хорошо получались, что режиссеры разрешали Фрунзику придумывать шутки самому.

Его обожали не только режиссеры: на рынке любимому актеру не разрешали платить за покупки, ему аплодировали в метро и пропускали на мероприятия без документов.

Зато дети рядом

Кадр из фильма «Танго нашего детства» 1985 года режиссера Альберта Мкртчяна. © РИА Новости/Рубен Мангасарян

Мкртчян впервые женился еще в университетские годы. Его первой женой стала однокурсница Кнара. Творческие студенты приняли решение о заключении брака в считанные месяцы — возможно, по этой причине он и просуществовал всего два года.

В середине 50-х артист встретил свою музу — Донару Пилосян. Тогда девушка еще училась в театральном. После выпуска влюбленные стали работать вместе в ереванском театре имени Сундукяна и сниматься в кино. Донара сыграла жену Джабраила (его исполнял Фрунзик) в «Кавказской пленнице», а потом стала ей в действительности. Любовь актера к Пилосян по масштабам могла сравниться только с любовью к кино.

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В браке появились дети: в 1959 дочь Нунэ и в 1972 сын Вазген. Время вместе было счастливым, пока Донара не начала меняться. Вдруг ей стали везде мерещиться любовницы мужа, а потом подозрения начали отравлять и другие сферы жизни. Фрунзик удивлялся, переживал, оправдывался, возмущался и иногда выпивал. Прием у психиатра подтвердил опасения друзей актера — у его жены шизофрения.

О судьбе жены Фрунзика Мкртчяна

Раздражительность и ревность не всегда отравляли совместную семейную жизнь: среди нервных приступов иногда проступала нежность и забота. Эти проблески былого счастья поддерживали в актере веру, что при должном уходе жена не забудет его. Не забудет — то есть совсем не уйдет в несуществующий шизофренический мир.

В уходе за любимой театр и кино уходили на второй план. Нунэ была еще подростком, а Вазген учился ходить — как одновременно уберечь их от истерик с битьем посуды и не лишить матери? Может, хоть кто-то из врачей сможет помочь? Еще не все дали заключение. Но Донаре не помогли и за границей, а болезнь постепенно достигла стадии, при которой она уже не узнавала любимого мужа.

В 1986 году Мкртчяна уговорили на госпитализацию жены в психиатрическую лечебницу во Франции. Нунэ было 27, ее брату 14, когда они узнали, что мать положили туда без права выхода.

Донара не сознавала своей болезни и искренне удивлялась своей изоляции от театра и детей. В минуты прояснения она читала отрывки из монологов сыгранных героинь и даже создала театральный кружок. После ее перевели в армянскую лечебницу. В Севанской психиатрической клинике она была вынуждена провести последние 25 лет своей жизни.

У Фрунзика больше не было любимой, зато остались дети. Он вернулся к съемкам.

Зато остался театр

Артист Фрунзик Мкртчян (справа) на съемках фильма «Наапет». © РИА Новости

За свои заслуги Мкртчян в 1978-м получил Государственную премию СССР, а в 1984-м ему присвоили звание Народного артиста СССР. Фрунзику предлагали уже меньше ролей, но он соглашался. Воспитывал детей, подумывал основать свой театр. Потом дочь Нунэ вышла замуж, а они с сыном продолжили жить вдвоем.

О судьбе дочери Фрунзика Мкртчяна

Это произошло в 1980-х, избранником Нунэ стал Рубен Тертерян — сын народного артиста и композитора. В 1984 году родилась их общая дочь Ирэн, позже семья переехала в Аргентину.

Казалось, печальные воспоминания детства о врачах и больницах матери наконец оставили Нунэ, она начала жить собственной жизнью. Но это длилось недолго. В 36 лет она тяжело заболела: врачи диагностировали ей рак шейки матки.

Девушка боролась за жизнь, как и ее отец. Мкртчян пытался найти в своем существовании смысл, ему нужно было вдохновение. Ненадолго им стала новая возлюбленная актера: он женился в третий раз, когда ему было уже за 50. Его избранница, актриса Тамара Оганесян, была младше его вдвое, но шесть лет брака старалась поддержать все более уходящего в депрессию актера.

Денег от кино все меньше, ведь Мкртчян своими отказами от съемок совсем потерял связь с режиссерами. Но зато остался театр, остались планы о собственном творческом центре — в них и помогала супруга.

Зато скоро все закончится

Кадр из фильма «На дне», режиссер Владимир Котт. Актер Фрунзик Мкртчян в роли Барона. Троян С./ТАСС

К середине 80-х годов артист полностью перестал сниматься — не оставалось моральных сил на улыбки.

О судьбе сына Фрунзика Мкртчяна

Фрунзик очень гордился художественными способностями сына Вазгена, именно ему удалось написать любимый портрет актера. Но спутать творческую меланхоличность со знакомой подозрительностью Мкртчян бы никогда не смог. Во второй раз он все понял почти сразу — странности Вазгена были идентичны поведению его матери. Врачи подтвердили: тот же диагноз и те же перспективы.

Понадобились деньги на лечение сына, пусть оно и ничего не меняло в его состоянии. Вазгена пробовали лечить в той же психиатрической клинике, где оставалась его мать. Иногда они пересекались в коридоре, но смотрели друг на друга будто впервые.

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К началу 1990-х артист бросил театр. Тяжелейшая депрессия вынудила запивать ее алкоголем, прятаться в табачном дыме. Мечты о собственном театре заменили мечты о смерти.

Самый веселый советский артист умер у себя дома в 63 года от инфаркта 29 декабря 1993 года. Его нашел брат Альберт, который ухаживал за актером. В Новый год почтить память несчастного комика собрался весь Ереван: тысячи людей шли за гробом до могилы в Пантеоне гениев армянского духа.

В 1998 году от закупорки сосудов умерла 39-летняя Нунэ — за несколько дней до смерти ее прооперировали, хирурги смогли победить рак, но не предвидели осложнение в виде тромбоза. В 2003-м умер 31-летний Вазген. Причиной смерти стала наследственная шизофрения. Любовь всей жизни артиста, Донара, пережила мужа и детей: она умерла в психиатрической больнице 15 июля 2011 года, ее тело перевезли из Севана и захоронили на родине в Ереване.