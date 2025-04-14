Революция Урана и агрессивный Марс: финансовый гороскоп на май 2025

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Козерогам не придется работать в мае, проблемы Львов удвоятся. А что же делать другим знакам зодиака?

С точки зрения финансов май обещает быть очень циничным. Возможно, это самый последний месяц в 2025 году, который даст шанс заработать большие деньги. Однако риски потерять все в один момент тоже велики.

Как действовать знакам, которых обойдут денежной милостью небесные светила, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Финансовый гороскоп на май 2025 года для всех знаков зодиака

Самые важные даты будут в период с 20 по 24 мая. Это время, когда Солнце входит в очень мощные аспекты с Плутоном и Марсом. Огненная энергия трансформирует и затронет жизнь каждого.

«Возможны крупные колебания курсов валют, повышение стоимости одних ресурсов и резкое снижение других. Те, кто будет в потоке, ощутят эту энергию и могут внезапно разбогатеть, превратившись в миллионеров», — говорит эксперт.

В мае очень важно слушать свою интуицию.

Овен — гороскоп финансов на май 2025

Желание роскоши и красивой жизни ворвется в жизнь Овнов и не будет оставлять весь май.

Звезды говорят, что представители знака зодиака захотят потратить все сбережения на красивые вещи: одежду, ювелирные украшения, отдых и любое другое расточительство.

Обязательно нужно проверить свои запасы, не стоит тратить последние деньги под таким предлогом. Также именно Овнам можно активно играть на бирже и курсе валют, только надо помнить о том, что для этого понадобятся профессиональные знания.

Телец — гороскоп финансов на май 2025

Тельцов могут осенять гениальные идеи в мае, которые помогут заработать большие деньги.

Самое время для того, чтобы уйти из найма и начать собственный небольшой бизнес. Небеса советуют больше общаться с людьми, потому что гениальные идеи часто приходят через других.

Близнецы — гороскоп финансов на май 2025

В жизнь близнецов врывается революционная энергия Урана. Она будет трансформировать практически все сферы жизни этого знака зодиака, поэтому стоит отдаться течению обстоятельств и не сопротивляться. Перемены ожидаются только к лучшему.

Будет разрушаться все то, что мешало Близнецам зарабатывать и иметь благосостояние. Но такой исход позволит стабильно получать большие деньги, так как на место пустот придут новые щедрые блага.

Рак — гороскоп финансов на май 2025

Агрессивный Марс наконец уйдет из знака Рак. На его место придет покровительство небес и Юпитера — самой мощной планеты, отвечающей за благосостояние и процветание в обществе. А это значит, что удача на стороне Раков.

Счастливые шансы и неожиданный встречи могут значительно пополнить карман. Главное — не замыкаться в себе, ведь именно этому знаку зодиака свойственен эскапизм и уход от реальности. Астролог рекомендует больше общаться с окружающими и проводить время в людных местах: клубы по интересам, показы или просто выход в свет.

Лев — гороскоп финансов на май 2025

А вот по знаку Льва пройдет агрессивный Марс, и он будет таким практически весь май.

Огонь, умноженный на два, выжигает все, что являлось нежизнеспособным. Если у обладателей этого знака зодиака были проблемы с деньгами, то нужно просто довериться этому разрушению.

Львы очень долгое время не замечали то, что им мешает, жили по наитию, не слушали знаки судьбы, и сейчас она сама решила вмешаться, расставив все точки над i. Согласно прогнозу, если Львы не будут бояться разрушения и кардинальности, то все встанет на рельсы материального благополучия.

Дева — гороскоп финансов на май 2025

Девы в мае по-прежнему остаются одним из самых стабильных знаков в финансовой сфере.

Марс, который проходит по Льву, уже очень близко подходит и к ним, от чего тоже можно ощутить нестабильность. Однако для людей, которые привыкли держать все под контролем, это некий выход из зоны комфорта, ведь в таких точках и есть старт, который приводит к росту.

Звезды шепчут Девам задуматься о новом предприятии в жизни, попробовать сменить работу или найти себя. Лучше это сделать прямо сейчас, потому что в июне и июле энергии станут более агрессивными, там не будет времени на раздумья.

Весы — гороскоп финансов на май 2025

Весы стали одними из везунчиков в мае — их ждет стабильное время и отсутствие темных энергий. Отличный период для того, чтобы проявить свои профессиональные качества. Именно профессионализм важен сейчас как никогда.

У Весов не получится заниматься инфобизнесом, им нужно что-то материальное. И если есть такая профессия, то надо делать ставки на нее. В противном случае это отличное время для обучения, чтобы получить земное образование.

Скорпион — гороскоп финансов на май 2025

Звезды феноменальным образом подсвечивают Скорпионов. Темная Луна входит в синергию с ними, а это означает, что наступает время раскрытия их тайного потенциала.

Они, как никто, могут влиять на людей, убеждать, притягивать к себе деньги силой мысли и снискать влиятельных покровителей. Созвездия говорят им обязательно выходить в свет, транслировать идеи, разбудить в себе магическую темную энергию и обязательно визуализировать большие деньги.

У них в мае получится притянуть крупные суммы своим внутренним магнетизм. Только нужно помнить, что нельзя переходить тонкую грань, поэтому данному знаку зодиака надо стараться соблюдать баланс.

Стрелец — гороскоп финансов на май 2025

Нехарактерное для Стрельцов время затишья наступит в мае. Гороскоп не советует переходить на другую работу, вкладывать куда-то свои деньги, играть на бирже и создавать бизнес.

Этот период нужно постараться прожить достаточно стабильно, и примерно в июне все поменяется. Правда, определенные скопления звезд в знаке Стрельца делают их уязвимыми перед мошенниками, поэтому стоит быть осторожнее.

Козерог — гороскоп финансов на май 2025

Козероги в мае станут баловнями судьбы, ничего делать им особо не понадобится. Работать, кстати, тоже — деньги будут приходить буквально с неба.

Больше этим счастливчикам звездам нечего сказать.

Водолей — гороскоп финансов на май 2025

А вот Водолеям по-прежнему придется работать над благом человечества. Им небеса разрешают играть на бирже и вкладываться в ценные бумаги, но обязательно вдолгую.

Они почувствуют, как будут проходить глобальные процессы, что принесет деньги в отдаленном будущем. Май месяц для Водолеев станет хорошим временем для покупок недвижимости и инвестиций в дорогие вещи.

Любые дела, связанные с интернетом, искусственным интеллектом тоже будут хорошо получаться. В общем и целом, этому знаку зодиака надо быть «на волне» и пользоваться покровительством звезд.

Рыбы — гороскоп финансов на май 2025







Рыбам осталось подождать совсем немного, ведь к исходу месяца Сатурн покинет данный знак. Планета долго сковывала их по всем фронтам, не давала зарабатывать и выступала суровым учителем, заставляющим познать духовные истины перед тем, как получить большое богатство.

Звезды говорят, что после 25 мая все будет гораздо легче, но до этого периода нужно просто успокоиться. Это очень сильная планета, и ей требуется спокойно уйти. Астролог советует обязательно помнить о морали и высшем законе, на страже которого стоит Сатурн, и не портить себе карму в самый последний момент.