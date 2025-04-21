Кормили, грели и защищали: как кошки помогали на фронте и в тылу во время войны

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Кошки всегда помогали людям — даже в Великую Отечественную войну. Они находили своим хозяевам еду, спасали от бомбежек и дарили свои тепло и любовь.

С фашистским захватчиком во время Великой Отечественной войны боролись всей страной, причем не только люди, но и животные. Среди них были и коты. Некоторые помогали и бойцам, и мирным жителям. Были даже «военнообязанные» кошки, которые зачищали окопы, землянки и города от крыс и мышей, помогая сохранить драгоценные запасы продовольствия, предотвратить распространение болезней и не давая мышам и крысами перегрызать ремни и провода. И только малая часть кошачьих героев осталась в истории.

Кем были коты-герои и чем они помогали на фронте и в тылу, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказала фелинолог (зоолог, изучающий домашних кошек — Прим. Ред.), эксперт международной категории, автор множества книг о кошках Ольга Миронова.

Коты-герои Ленинграда

Слева — памятник Кошке Василисе по адресу Малая Садовая, 3/54, справа — памятник Коту Елисею по адресу Малая Садовая, 8. Замир Усманов/ТАСС

Огромную роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде. Они защищали продовольствие и произведения искусства Эрмитажа от крыс. Но от них был и другой неоценимый вклад — в выживание бойцов и мирных граждан. Хвостатые предупреждали о бомбежках, помогали с пропитанием, принося умирающим от голода людям пойманных мышей и крыс. При этом сами они зачастую умирали от истощения — или рук голодающих, не всегда хозяев. Какие-то кошки замерзали насмерть, отдавая все свое тепло маленьким детям.

Среди котов-героев — Максим, который во время блокады приносил хозяйке мышек. После войны она даже посвятила ему стихотворение.

«У нас в Ленинграде любят кошек и благодарны им. И поэтому все, кто приезжают к нам в город, могут посетить Малую Садовую, увидеть кота Елисея и кошку Василису (памятники кошачьим, которые спасали продовольствие блокадного Ленинграда от крыс — Прим. Ред.), накидать им монеток и загадать желание», — рассказывает фелинолог.

Полосатый Васька тоже как мог помогал семье Бугровых, в которой жил. Во время блокады он таскал домой крыс и мышей, из которых бабушка варила похлебку на всю семью. Кот при этом смирно ждал свою порцию, а ночью грел хозяев под одеялом, успокаивая их своим мурчанием.

Также кот «предсказывал» бомбардировки, помогая семье вовремя прятаться в бомбоубежищах. Васька благополучно пережил блокаду и умер от старости спустя шесть лет после войны. Бабушка-хозяйка похоронила его на обычном кладбище и, чтобы никто не затоптал могилку, установила небольшой крест с именем «Василий Бугров». А спустя несколько лет рядом с ним похоронили и саму блокадницу.

Отменным слухом отличился не только Васька, что, по словам эксперта, совсем неудивительно.

«Они могут очень многое, о чем мы даже и не подозреваем. Если они слышат мышку в норке, то, конечно, они слышат разницу между тем, как летит „Мессершмитт“ (немецкий самолет времен Второй мировой войны — Прим. Ред.), или тем, как летят наши самолеты», — отметила Ольга Миронова.

Еще один вошедший в историю кот, помогавший ленинградцам во время войны — рыжий Слухач. Осиротев, он прибился к зенитной батарее в поисках пропитания. И за месяцы налетов научился отличать звук двигателей немецких самолетов, благодаря чему спас много людей — те прятались вместе со Слухачом, стоило ему начать нервничать и рыскать в поисках укрытия.

Коту даже выделили паек и солдата для охраны. После снятия блокады вместе со ставшим уже родным орудийным расчетом Слухач отправился дальше, и Победу встретил где-то в районе Кёнигсберга (в наши дни Калининград — Прим. Ред.). Оттуда его к себе домой забрал командир орудия.

Рыжик из Белоруссии

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Конечно, коты-помощники были не только в Ленинграде. Летом 1944 года на территории современной Белоруссии к батарее малогабаритной зенитной артиллерии (МЗА) прибился рыжий котенок. Его прикормил пожилой старшина — и нарек Рыжиком.

Рыжик ловко прятался во время налетов вражеской авиации, а после снова возвращался к хозяину. Однажды старшина заметил, что буквально за полминуты до налета кот начинал рычать — притом ровно в ту сторону, с которой потом прилетал враг. Батарея оценила такую внимательность кота, поскольку успевала навести орудия и сбить больше самолетов. Рыжика начали беречь, причем настолько, что на кулаках объяснили попытавшемуся его пнуть связисту, почему так делать нельзя.

Рыжик успешно дожил до весны 1945, когда за оставшимися самолетами фашистов началась настоящая охота. В апреле кот мирно грелся на солнышке, но внезапно подорвался и зарычал на восток, в сторону Москвы и тыла. На всякий случай туда навели стволы, и тут в небе появился немецкий «Фокке-Вульф», летящий вслед за дымящимся советским самолетом. «Фокер» быстро рухнул после обстрела с земли, а на следующий день к спасшим его бойцам батареи приехал летчик, которого и преследовал фашист. Узнав, что своим спасением он обязан Рыжику, летчик понес историю дальше. После войны кот уехал в родную деревню своего хозяина, пожилого старшины-белоруса.

Порвала фрица и погибла за хозяйку

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Еще один кот-герой остался безымянным, да и героем стал совершенно случайно. Во время боев сбили советский истребитель, но летчику удалось воспользоваться парашютом. Весь израненный, он оказался на захваченном врагами поле недалеко от старой ветряной мельницы. Из последних сил солдат дополз до нее, взобрался по ступеням и потерял сознание. Когда очнулся ночью, то увидел вокруг зеленые отблески — оказалось, мельницу облюбовали кошки.

Летчик провел на мельнице двое суток, когда вдруг услышал голоса. Оказалось, что к старому зданию подходили немцы. Советского бойца прошиб холодный пот, и он уже готовился к смерти, когда при приближении врагов кошки внезапно начали истошно выть. А один из кошачьей стаи — большой черный котяра — внезапно прыгнул на голову фрица и начал драть когтями его лицо. Немцы отбились от кошек и сбежали, не заметив раненого советского солдата, а на следующий день за ним пришли партизаны. На прощание бойцы оставили кошкам маленькие кусочки сала — в благодарность за спасение.

Но далеко не всем известным истории хвостатым героям повезло выжить. В 1941-м в находящуюся под Калугой деревню заняли немцы, выбрав для себя самый большой и добротный дом. Они выгнали хозяев и начали выкидывать из окон ненужные им вещи. Когда в окно полетел купленный незадолго до войны красный советский флаг, хозяйка не выдержала и начала ругаться на фашистов. Один из них тут же бросился ее избивать, но буквально из ниоткуда на него внезапно прыгнула хозяйская кошка Миська. Она так сильно вцепилась в обидчика, что оторвать ее не смогли — и застрелили прямо на фрице…