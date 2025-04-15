«Танец смерти» и яичная охота: необычные пасхальные традиции других стран

Фото: 5-tv.ru

Если празднование Христова Воскресения ассоциируется только с обменом яйцами и поеданием куличей, настало время расширить горизонты познания до размеров гигантского пасхального омлета во Франции!

Так совпало, что в 2025 году православные и католики занялись пасхальными приготовлениями в одно время, ведь Пасха выпадает на 20 апреля.

Независимо от направления христианства Европа вспомнит о своих самых необычных традициях. Чего только стоит французский омлет на полплощади и нападения на чешских девушек с хлыстом.

В Грузии распивают вино на кладбище

5-tv.ru

Грузины в Пасхальное воскресенье и понедельник празднуют жизнь… на могилах родственников. Берут цветы, вино или шампанское и отправляются на кладбище!

На самом деле, это старая традиция, которая появилась в советское время. В 20-30-е годы Пасху нельзя было праздновать открыто. Раз помянуть близких в церкви не получалось, это стали делать там, где они покоятся. Грузины наливают вино крестом прямо на могилу, как символ связи между ушедшей жизнью и продолжающейся. Сегодня праздновать на кладбище отправляется чаще старшее поколение — по привычке.

В Чехии и Словакии хлещут девушек

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В пасхальное воскресенье словацкие и чешские церкви декорируют сплетенными в субботу вербовыми прутьями. Их украшают лентами и цветами. После праздника прутья оставляют, ведь понедельник в этих странах — традиционный день стегания девушек.

Мужчины ходят по домам, поют песни, почти как в рождественские колядки! Только на Руси наведываются за угощениями с песнями, а в Словакии и Чехии — с хлыстами…

Традиция настолько плотно закрепилась в культуре двух стран, что у стегания аж несколько причин. Во-первых, считается, что прикосновения вербы омолаживают красавиц (кстати, «бить» принято аккуратно). Во-вторых, в древности легкими касаниями весенних плеточек чешские парни заигрывали с дамами, намекая на интимность и возможность прикосновений. Ну и третья причина христианская. Религия воспевает девичью скромность и непорочность, поэтому несильные удары вербой — профилактика от греховных мыслей.

В Германии охотятся за яйцами

Фото: 5-tv.ru

Вообще искать спрятанные заранее яйца принято во многих европейских странах, но изначально традиция появилась в Германии.

Ее возникновение связывают с задумкой христианского богослова Мартина Лютера таким образом «прочувствовать» библейский сюжет. Момент находки яиц своей радостью должен ассоциироваться со счастьем Марии Магдалины, не нашедшей в пещере ранее оставленное тело мертвого Христа, потому что он воскрес.

Так как по преданию с ней были жены-мироносицы, именно дамы искали спрятанные мужчинами яйца. Современные немцы чаще устраивают «яичную» охоту для детей.

В Испании танцуют в костюмах скелетов

Фото: www.globallookpress.com/© GlÃƒÂ²Ria SÃƒÂ¡Nchez

Пасхальной традицией в Испании отличился город Вержес. Еще со Средних веков там принято исполнять «dansa de la mort» или «танец смерти».

Испанцы наряжаются в черные костюмы с нарисованными светящимися костями, в маски в виде черепов и в полночь начинают шествие с плясками по улицам города. Танцы скелетов длятся около трех часов и завершаются на площади Вержеса.

У традиции вполне религиозное объяснение: пляски символизируют краткость человеческого существования перед вечным течением времени и радость воскрешению Иисуса.

В Норвегии читают детективы и смотрят триллеры

Фото: www.globallookpress.com/© Boris Roessler

С приходом Пасхи Норвегия забывает о существовании каких-либо жанров, кроме триллера: телевидение транслирует криминальные шоу, на полки книжных выставляют детективные романы, по радио пускают истории преступлений.

Традиция зародилась в 1923 и изначально была лишь маркетинговой уловкой. Тогда под Вербное воскресенье книжное издательство Gyldendal активно рекламировало новый криминальный роман. «Пасхальный триллер» или «Paaskekrimmen» заполонил первые полосы газет и выглядел слишком правдоподобно!

Традиция настолько прижилась, что сейчас в Норвегии к Пасхе печатают детективные истории или рекламу криминальных книжных новинок даже на упаковках молока.

Во Франции готовят гигантский омлет

Фото: Batard Patrick/ABACA/ТАСС

На площадь французского города Haux (произносится как «У») в Светлый пасхальный понедельник не приходят без вилки. Как можно упустить возможность отведать гигантский омлет?

По традиции его готовят в не менее большой сковороде, прямо на улице. Омлет настолько огромен, что на его создание уходит примерно 10 000 яиц.

Считается, что идею французам «подкинул» Наполеон Бонапарт, когда останавливался со своей армией в городе. Местные подали императору омлет, который ему очень понравился. Тогда Наполеон приказал собрать все яйца в Haux и приготовить это блюдо на весь полк.

В Греции из окон бросают посуду

Фото: 5-tv.ru

Во всей Греции своей пасхальной традицией выделился остров Корфу: там на Христово Воскресение принято бросаться посудой. Из окон. И иногда еще и с водой.

Обычай копирует не бурную кухонную ссору, а библейский сюжет: Мария Магдалина, увидев пустой гроб Иисуса Христа, от неожиданности уронила глиняный горшок с благовонным маслом. Она поняла, что сын Господа победил смерть и воскрес.

Греки убеждены, что обычай отведет от их семьи злые силы и избавит от проблем. А еще считается, что нашедшему целое горлышко среди черепков весь год будет сопутствовать удача.

В Гватемале поливают самодельные ковры

www.globallookpress.com/Donna Todd

На Пасху число людей в гватемальском городе Антигуа увеличивается практически в 15 раз. Все из-за удивительного парада Semana Santa — самой яркой местной традиции.

В преддверии праздника местные жители раскрашивают город необычными коврами — эфемерными и аллегорическими альфомбрами. Так называют уникальные настилы на дорогах вдоль церквей, собранные из подручных средств. Их создание символизирует пожертвование каждого гватемальца на последнем пути Христа.

Целые семьи выходят на улицы Антигуа, чтобы выложить эти пасхальные ковры из листьев, окрашенных опилок или лепестков, а иногда даже фруктов! Потом настилы поливают водой из леек, чтобы они не завяли к Пасхе.

Жаль только, что «живут» эти цветочные дорожки только несколько часов — пока верующие не пройдут по ним колонной.