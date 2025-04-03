Ультранасилие и сверхлюбовь: как снимали самый трешовый фильм Балабанова «Груз 200»

Фото: Кадр из к/ф «Груз 200», реж. Алексей Балабанов, 2007 г.

«Груз 200» вызвал очень яркую реакцию у зрителей — и вызывает ее до сих пор. Недавно фильм снова стал популярен среди молодежи.

Самый резонансный фильм Алексея Балабанова «Груз 200» вышел на экраны 18 лет назад, в 2007 году. В нем рассказывается история похищенной капитаном милиции девушки, над которой он долгое время издевался в своей квартире. В обществе кинокартина была воспринята неоднозначно — о ней отзывались либо с восторгом, либо с отвращением, причем такую реакцию она вызывает по сей день.

Как был снят один из культовых фильмов Балабанова, читайте в материале Пятого канала.

У Анжелики из «Груза 200» есть прототип

Фото: Кадр из к/ф «Груз 200», реж. Алексей Балабанов, 2007 г.

«Груз 200» Алексея Балабанова стоит обособленно от других его кинокартин. Сам автор называл его «Одиннадцатым фильмом Алексея Балабанова» — как про «Убить Билла» говорил Квентин Тарантино: «Четвертый фильм Квентина Тарантино». Так режиссер хотел обозначить, что у него начался новый этап в кинотворчестве.

Идея «Груза» родилась у Балабанова еще в конце 1980-х, однако он долго не решался на ее реализацию. Сценарий режиссер написал только в 2006 году — и сразу же приступил к съемкам, выбрав для них пейзажи Череповца, который в фильме переименовал в Ленинск. Именно после вида ночного зарева над трубами череповецкого завода Балабанов за раз написал половину сценария. Также съемки проходили в Старой Ладоге, под Выборгом и в Кронштадте.

Действие фильма происходит в 1984 году. Приход к власти Черненко, Афганская война, близок распад Советов — в стране происходят страшные вещи. И происходят ежедневно, совершенно обыденно — так, как оно происходило и в реальности.

Собственно, и сам Алексей Балабанов вставил в начало фильма титр, что он основан на реальных событиях. Для сюжета он брал реальных людей и их истории, которые узнал во время путешествия по стране. Прототип есть даже у Анжелики, похищенной и многократно жестоко изнасилованной — эту историю режиссер лично услышал от девушки, над которой действительно надругались бутылкой.

Грузы 200 с погибшими в Афгане солдатами в те годы действительно часто терялись. Город Солнца мечтал построить друг режиссера — даже взял в аренду бывший совхоз, нагнал туда скот и разорился… а сцены избиения сотрудниками милиции Алексей переживал сам, причем еще будучи подростком. Потому его 11-й фильм можно смело назвать честным и, вероятно, именно эта честность вызвала такой резонанс.

Актеры отказывались сниматься в «Грузе 200»

Фото: Кадр из к/ф «Груз 200», реж. Алексей Балабанов, 2007 г.

Сценарий частично писался под конкретных актеров. Капитана Журова — маньяка, похитившего Анжелику — должен был сыграть народный артист РФ Евгений Миронов. Народному артисту РФ Сергею Маковецкому же должна была отойти роль профессора научного атеизма Артема Николаевича Казакова. Однако после прочтения сценария оба актера категорически отказались сниматься. Маковецкого удалось уговорить только на переозвучку, чтобы герой обрел его голос.

Не только они отказывались от съемок в «Грузе 200». В том числе поэтому Балабанов обратился к студентам и в принципе малоопытным актерам. Он их выбирал и по другим причинам: на площадке все должно было происходить под его полным контролем, чтобы в точности воплотить родившуюся в голове картинку. Он контролировал каждый вздох, каждое микровыражение лица, каждое слово и каждый жест. И никакой импровизации! Из-за этого с неопытными актерами работать ему было проще.

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При этом Балабанов зачастую даже не устраивал полноценных проб — просто разговаривал с потенциальными героями. А уже знакомых актеров мог и вовсе принять даже без разговора. Так, например, на роль капитана Журова прошел Алексей Полуян, которого режиссер помнил по работе над диалогией «Брат» — там Полуян озвучивал Сухорукова.

Настоящие пробы были у Агнии Кузнецовой, сыгравшей Анжелику. Ей надо было показать, насколько быстро она может включаться в роль, сыграть страх, ужас, мгновенно заплакать.

Какие-то актеры и вовсе начали свою карьеру с «Груза 200». Оригинальней всего это вышло у Константина Балакирева. Он играл жениха Анжелики сержанта Колю Горбунова, тот самый груз 200, то есть, прямо говоря — труп. Балакиреву, вчерашнему выпускнику Щукинского училища, было странно и страшно начинать карьеру с «мертвой» роли. Однако в фильме играли четверо его однокурсников, да и самому Косте хотелось поработать с Балабановым, потому он решился. И не прогадал — в будущем Константин снялся во множестве фильмов и, кстати, в значительной части из них «умирал».

«Журов» рыдал после тяжелых сцен

Фото: Кадр из к/ф «Груз 200», реж. Алексей Балабанов, 2007 г.

В фильме немало сложных и откровенных сцен. Однако сильнее всего выделяются совместные сцены с Анжеликой и капитаном Журовым. Изнасилование бутылкой после убийства вьетнамца Суньки; «Дяденька, у меня кровь идет», сказанное пристегнутой наручниками к мотоциклу Анжеликой, на белой юбке которой виднеется скромное красное пятно; «распаковка» мертвого Коли Горбунова и последующее его выбрасывание Журовым на кровать к спящей Анжелике со словами: «Жених приехал»; изнасилование Анжелики местным алкоголиком под пристальным взглядом капитана, который застреливает его в процессе, добавляя на кровать еще один труп; и одна из финальных сцен — голая рыдающая Анжелика, мухи, рядом два гниющих тела, а на стуле сидит Журов и читает плененной возлюбленной письма, который ей присылал жених.

Несмотря на все происходящее, сцены скорее антиэротичны, о чем говорил и сам Балабанов. К тому же сняты весьма консервативно — но именно они по большей части вызывают зрительский резонанс. Сам Алексей после сказал Кузнецовой: «Ты сыграла Россию», имея ввиду, конечно, Россию 1984-го.

Все эти эпизоды снимались тяжело. Кузнецову оставляли в уединении и полностью игнорировали, чтобы она смогла максимально правдоподобно изобразить чувство брошенности. При этом эмоционально треш-сцены ее не мучали, она без труда отделила себя от своей героини.

Полуян же после дублей долго приходил в себя — благо, все сцены снимались одним-двумя. После эпизода с трупом жениха он и вовсе упал на пол и зарыдал, так как в жизни был очень мягким человеком, пусть и страдающим от алкоголизма. К тому же на съемки он согласился уже тяжелобольным — годами ранее у Полуяна диагностировали панкреатит, и ему пришлось выдержать не одну операцию. Через три года после съемок «Груза 200» актер умер, до этого признавшись, что его «доконал» именно этот фильм.

Но больше всего, наверное, настрадался Балакирев. Пластический грим был для него настоящим испытанием. Для создания силиконовой маски актеру покрывали гипсом всю голову, дышать ему приходилось через папиросные гильзы. На сам грим уходило четыре часа, и после отснятых дублей Костя до конца смены сидел в гримвагене, чтобы не пугать и не отвлекать других актеров. Сцены с женихом снимались два дня подряд, для каждой Балакиреву наносили новый грим, чтобы точно отобразить все стадии разложения.

Высчитывали мух на кубометр комнаты

Фото: Кадр из к/ф «Груз 200», реж. Алексей Балабанов, 2007 г.

Не менее ответственно Алексей Балабанов подошел и к общей картинке фильма. Внимание к деталям чувствуется в каждом кадре — будь то одежда героев и массовки, или же висящий над кроватью в комнате Журова ковер с медведями, который можно было часто встретить в советских квартирах.

Например, массовка, которая танцует в «Клубе», одета под 1982 год. А вот Анжелика и Валерий — юный фарцовщик, из-за которого она и угодила в лапы Журова — уже по моде 1984-го. Только красные туфельки были современными, поскольку они должны были запомниться зрителю, а в СССР в 1984-м такие было не отыскать.

С особым вниманием режиссер отнесся даже к количеству мух в одной из финальных сцен. Мух заказывали в питомнике, и в процессе съемок заметили, что в кадре их как-то мало. После этого пришлось проводить расчеты — сколько насекомых должно быть на кубометр комнаты. И следующие две недели выращивать их из личинок.

Особенно от них страдала играющая Анжелику Кузнецова. Чтобы сонные ноябрьские мухи летели в сторону «трупов», актрису обмазали приманкой. Вялые насекомые роились над Агнией, умирая прямо в полете и усыпая собой обнаженную актрису.

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В кинотеатрах не хотели продавать билеты на «Груз 200»

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Съемочная группа понимала, что фильм может быть воспринят публикой негативно. Потому за два месяца до официального проката начались спецпоказы — отдельные для критиков, для депутатов, для блогеров… Причем такое было организовано впервые. Реакция была разной — депутаты, в тот год начавшие ностальгировать по СССР, фильм ругали, сценарист Волобуев назвал его гениальным, критик Валерий Кичин довольно резко высказался о том, что груз 200 сидит в режиссерском кресле.

Фильм запретили к показу на Каннском и Берлинском кинофестивалях, на вручении премии «Кинотавр» случился скандал, а кассиры в кинотеатрах отказывались продавать билеты на просмотр «Груза». При этом сам Балабанов не понимал, почему люди с удовольствием смотрят на мальчика, которого человеческими мозгами кормит Ганнибал Лектер, а от его фильма приходят в ужас…

Кстати, сам режиссер считал, что этот фильм — про любовь. Да, совершенно больную и ненормальную — но только так и умел любить его герой. И только так умели и умеют любить многие люди.

Однако спустя время кинокартина была неожиданно высоко оценена. Например, в 2013 году «Афиша» включила ее в список ста важнейших отечественных фильмов, а рейтинг «Груза 200» на онлайн-кинотеатрах сейчас уступает только «Жмуркам» и двум частям «Брата».