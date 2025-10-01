Осьминог с картофелем по-галийски — рецепт от Емельяненко
Фото, видео: 5-tv.ru
Шеф-повар поделился рецептом сочного осьминога с картофелем по-галийски. Компанию на кухне ему составила певица Катя Лель.
Гостем программы известного шеф-повара Василия Емельяненко стала певица Катя Лель. Вместе они приготовили большую порцию осьминога с картофелем по-галийски.
Как самостоятельно повторить вкусный рецепт в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
Ингредиенты для осьминога с картофелем по-галийски
- Осьминог — вес 1,5 — 2 килограмма;
- Картофель бэби — 1 килограмм;
- Масло сливочное — 1 пачка;
- Томат — 1 килограмм;
- Каперсы — две столовые ложки;
- Оливки таджаски — 30 граммов;
- Чеснок — три зубчика;
- Базилик — 1 пучок;
- Розмарин — 2-3 веточки;
- Оливковое масло (virgen extra) — четыре столовые ложки;
- Паприка копченая — половина чайной ложки;
- Черный перец — несколько горошин;
- Лимон — одна штука;
- Тимьян — пять веточек;
- Лук — 500 граммов.
Рецепт осьминога с картофелем по-галийски
Осьминога помещают в кастрюлю и добавляют к нему веточки тимьяна, несколько зубчиков чеснока, половину луковицы, черный перец.
Все это заливается кувшином красного вина и небольшим количеством воды. Также туда кладутся две пробки от бутылки вина, можно даже 3-4. По словам Емельяненко, так принято.
По рецепту содержимое доводится до кипения, а после огонь нужно уменьшить до минимума, осьминога накрыть крышкой и варить еще 50 минут.
Пока осьминог стоит на плите, начинаем делить картофель на крупные дольки, а затем обжаривать на сковороде с маслом и паприкой до золотистого цвета.
Далее приготовленному осьминогу нужно дать немного остыть, нарезать его щупальца ножницами, которые после необходимо тоже обжарить на сковороде с маслом и розмарином, согласно рецепту. Бульон после варки не используется.
Подаются щупальца с обжаренной картошкой, дольками нарезанного помидора и кольцами лука. Еще можно посыпать листьями базилика, каперсами, а также добавить оливки. Сверху все нужно немного сбрызнуть оливковым маслом и соком лимона.