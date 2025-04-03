Проклятие варикозной прабабушки: как офис провоцирует болезни вен

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Каблуки — это красиво и стильно, но вот раздутые вены с ними не очень сочетаются.

На ногах вместо сетки новых колготок теперь красуется сетка сосудистых «звездочек». Это точно варикоз. И все потому что ты слишком много ходила. А, работаешь в офисе — тогда потому что слишком много сидела.

А еще виноват лишний вес, гормональные таблетки и заодно беременность пятилетней давности. В общем, нужно правильно питаться, правильно подбирать обувь, вести правильный образ жизни и вообще быть очень правильной. А если варикоз наследственный?

Как понизить градус правильности и при этом избежать развития венозных заболеваний, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» объяснил доктор медицинских наук, председатель Санкт-Петербургской ассоциации флебологов, президент Санкт-Петербургского форума Евгений Шайдаков.

Откуда берется варикоз

Варикозная болезнь — древнее заболевание, не расставшееся с человечеством вплоть до современности. По данным Всемирной организации здравоохранения, его признаки есть у 89% женщин и 66% мужчин.

По идее варикоз передается по наследству, но изучить генетическое древо и найти ту самую «варикозную» прапрапрабабушку не так просто, как упустить развитие первых симптомов.

«Провоцирующим фактором может быть образ жизни. У женщин это так называемая дисгормональная флебопатия, беременность, роды и прием гормональных препаратов», — пояснил флеболог.

Что провоцирует варикозные болезни:

малоподвижный образ жизни (длительное пребывание в положении стоя, отсутствие физической нагрузки);

сидячая работа;

неправильное питание;

ожирение;

беременность.

При этом здоровый образ жизни может и победить генетику. Тогда наследственная предрасположенность вообще не проявится.

Как предотвратить развитие варикоза

Большинство причин, влияющих на расширение вен, можно избежать, если внимательнее относиться к образу жизни. При этом постараться в этом случае придется сразу по нескольким сферам.

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Человеческое тело не приспособлено для длительного пребывания в одной позе. Так как сердце расположено в верхней его части, циркуляция крови из нижних конечностей нарушается при постоянном пребывании в одной позе.

Чтобы не спровоцировать ее застой в ногах, нужно разбавлять свою офисно-компьютерную рутину движением. Но все не так страшно! Достаточно просто менять позу за столом и периодически делать небольшие разминки: например, ходить за водой к кулеру подальше или в обеденный перерыв подниматься или спускаться до столовой по лестнице.

Высокий каблук также препятствует нормальному кровотоку. Чтобы ноги отдыхали, а стопы меняли положение, может помочь сменная обувь на работе. Также снять усталость помогут специальные компрессионные чулки и тонизирующие мази.

Не забывать о дыхании

Пойти в зал на тренировку — это, конечно, уже победа, но даже там можно навредить здоровью ног.

«Когда человек занимается в зале, напрягая брюшную полость и брюшную стенку, не занимаясь совершенно своим дыханием, он вызывает гипертензию — повышенное венозное давление», — отметил флеболог.

Выходит, комментарии йогов во время асан о дыхании полезны не только для погружения в медитативное спокойное состояние. Хотя и оно пригодится, чтобы не запутаться во всех мерах профилактики варикоза.

Контролировать массу тела

Дополнительные объемы жировой ткани сдавливают сосуды, из-за чего те не могут свободно «транспортировать» кровь — нарушается венозный отток.

«Избыточный вес — это огромная нагрузка на ноги. Если женщина, которая должна весить 70 кг, весит 100, получается, она будто взяла две пудовые гири и носит их. А это нагрузка на все: на сердечно-сосудистую систему, сердце, легкие, кровообращение и, в том числе, нагрузка на вены и суставы», — уточнил Шайдаков.

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Правильное питание поможет при контроле веса и будет само по себе полезно в комплексе профилактики венозных заболеваний. Для улучшения кровообращения подойдет пища, богатая минералами и витаминами, — она способствуют укреплению стенок сосудов и повышению их эластичности. Это орехи, свежие фрукты и овощи, зелень и злаковые культуры.

Как рано может начаться варикоз

Возраст влияет на всю систему функционирования органов, поэтому его связь с появлением венозных заболеваний скорее косвенная. Дело в том, что вместе с организмом стареют стенки вен и клапаны.

Они изнашиваются, утрачивают эластичность и, как следствие, растягиваются — нарушается отток крови.

Однако поражение вен может начаться и в юности.

Детство

У детей варикоз проявляется в период полового созревания — по этой причине некоторые могут «перерасти» заболевание, и тогда операция не понадобится.

«Гормоны начинают играть, и ребенок ударяется в рост, меняется архитектоника и вот тогда видно первые признаки заболевания», — отметил эксперт.

Патологию также усугубляет общая тенденция к снижению активности.

При этом у детей есть и свой собственный варикозный фактор: неудачно подобранная родителями обувь может способствовать «неправильному» хождению. Например, если ботинки натирают пятку, малыш привыкает наступать на переднюю часть стопы, что снижает эффективность работы мышечно-венозной помпы.

Молодость

Увеличение числа молодых людей, страдающих заболеваниями вен, стало признаком современности. Это произошло из-за расширения категории специальностей, связанных с работой за компьютером.

«Исследование выявило, что среди офисных работников молодые женщины практически все страдают ранними формами заболеваний вен. Целый день девушка сидит за компьютером: согнутые ноги, неработающая мышечно-венозная помпа. Даже при отсутствии наследственной предрасположенности это факторы, которые способствуют тому, что ноги к вечеру устают, и вены расширяются», — рассказал Шайдаков.

При этом диагностика варикоза улучшается, а сама молодежь относится к своему здоровью внимательнее старшего поколения.

Что означает косметический дефект

Варикозная болезнь часто прогрессирует, она опасна тяжелыми осложнениями. Вслед за отечностью «подтягивается» боль, за которой может стоять флебит (воспаление вен), тромбофлебит или тромбоэмболия (диагнозы при появлении тромбов).

Последствия отсутствия лечения:

появление болезненных трофических язв (они возникают из-за застоя крови);

венозное кровотечение (при истончении вены на фоне давления собравшейся крови);

экземы и дерматит;

лимфостаз (из-за расширения вен).

Чтобы не запустить заболевание, нужно сделать ультразвуковое исследование вен.

«Когда обращаться к доктору? Как только вы выявили у себя какие-то проблемы. Неважно, косметические они или появилась усталость, тяжесть, отечность, боль. То есть, если раньше это вас не беспокоило», — посоветовал флеболог.

Варикоз развивается постепенно, его первые симптомы малозаметны. При частых болях сосудистых «звездочках», набухании вен и изменении цвета кожи бояться хирургического вмешательства не нужно.

Раньше больные вены удаляли под наркозом с помощью лазера. В начале XXI века хирургия перешла на эндоваскулярное (внутрисосудистое) лечение — это когда вена запаивается изнутри. Оно выполняется амбулаторно и не требует разрезов.