Фатальное видение: как юная актриса Джудит Барси повторила судьбу сыгранной роли

Фото: Кадр из к/ф «Танец смерти», реж. Уэйн Ванг, 1987 г.

Известная по фильму «Все псы попадают в рай» Джудит Барси в сериале «Фатальное видение» сыграла роль девочки, которую убил собственный отец. Через некоторое время актриса повторила судьбу киногероини.

Актриса Джудит Эва Барси родилась 6 июня 1978 года. Она прожила всего десять лет — датой смерти юной американки стало 25 июля 1988. Озвучкой мультфильмов «Все псы попадают в рай» и «Земля до начала времен» она смогла войти в историю кинематографа, а своей непростой судьбой — в историю криминалистики.

Фильмы и сериалы, по которым запомнилась Джудит Барси: «Фатальное видение» (1984), «Проблемы роста» (1985–1992), «Помнишь ли нашу любовь?» (1985), «Пункт назначения — Америка» (1987), «Дети не говорят» (1985), «Челюсти 4: Месть» (1987), «Земля до начала времен» (1988), «Все псы попадают в рай» (1989).

«Проблемы роста»

Кадр из сериала «Проблемы роста», реж. Джон Трейси, 1985 г.

В 80-е Голливуд знал немало красивых детей, но чаще всего они были просто умными мальчиками и девочками в кадре. Джудит же действительно играла: она перевоплощалась в персонажей младше нее, справлялась с голосовыми ролями. К тому же у нее была очень выгодная для съемок особенность — не по годам низкий рост.

Решение об участии в съемках за Джудит приняла мать. Она сама мечтала быть актрисой, но ей это не удалось. Работая официанткой, она даже при небольшом заработке нашла возможность вложиться в будущее дочери: пению, танцам и актерскому мастерству она учила Джудит дома сама. Девочке занятия нравились, она схватывала все на лету.

В пять лет на катке в Сан-Фернандо (Калифорния) ее заметили агенты по кастингу. Они решили, что Джудит значительно младше своих лет, а, когда узнали ее настоящий возраст, сразу пригласили сняться в рекламе чипсов. Визуально малышка, но по развитию дошкольница — такая актриса сможет легко играть роли трехлеток без кривляний и плача.

Мать была довольна актерской карьерой девочки даже в рекламе, поэтому исправно водила ее на кастинги. Джудит играть нравилось, она старалась, и эти старания все больше укрепляли финансовое положение ее семьи.

Первые съемки прошли в 1983 году, за ними начали поступать предложения от других брендов. Талантливая девочка за свою актерскую карьеру снялась в 72 роликах, среди которых реклама McDonald’s, Toys’r’Us, Campbell Soup Company, IBM и Lay’s.

Спустя год ее пригласили в телепроект, а еще через год гонорары Джудит позволили ее родителям купить дом в Лос-Анджелесе. Но пока карьера девочки успешно развивалась, дела в семье шли все хуже.

«Пункт назначения — Америка»

Кадр из к/ф «Глаз тигра», реж. Ричард К. Сарафиан, 1986 г.

Изначально родители Джудит в Америке не жили: и мать, Мария Вировач, и отец, Джозеф Барси (Йожеф Барши до переезда), родом из Венгрии. В стране в этот период разгорелись демонстрации и стачки из-за присутствия советских вооруженных сил. Переехав в Штаты в период неспокойной обстановки в Будапеште, они жили небогато.

Мария и Джозеф в собственных семьях пережили насилие, которое особенно сильно отразилось на психике Барси. В первом браке он выпивал и бил жену, из-за чего та ушла от него, забрав двоих детей. Но разведенный Джозеф выглядел далеко не как пропойца: обаятельный музыкант хотя и комплексовал по поводу своего происхождения, все же всегда модно одевался, умел себя подать. Так он и завоевал сердце официантки Вировач.

Они сошлись на американской мечте и любви к творчеству. Ну и еще Марию подкупили щедрые чаевые Джозефа — она даже и не догадывалась, что на самом деле с финансами у ее избранника туго.

«Помнишь ли нашу любовь?»

Кадр из мультфильма «Земля до начала времен», реж. Дон Блут, 1988 г.

Творческие мечты пары воплотились в Джудит. Счастливая Мария отпустила собственные надежды однажды выйти на сцену, а с Джозефом начало твориться неладное.

Его отравленный алкоголем разум все больше мучили несостыковки его жизни. Почему их достаток обеспечивает дочь, а не глава семьи? Почему карьера семилетней девочки идет в гору, а его уволили даже с работы сантехника? А что, если и вторая жена уйдет от него? Ведь заработок их дочери вполне может их прокормить. Навязчивая мысль, что однажды Джудит с матерью не вернутся со съемок, превратилась в паранойю.

Любовь вытеснила зависть, а предосторожность — ненависть. Вначале Джозеф был аккуратен: после переезда в новый дом обнес его забором с шипами. Вполне предусмотрительные меры: дочь с женой не сбегут, а соседи не услышат крики от их побоев. Бить приходилось для профилактики, но в 1986 году Мария рискнула подать в полицию заявление о домашнем насилии. Никаких улик не нашли. Зато Джозеф понял, что недостаточно запугал жену с дочерью и перешел к угрозам.

«Дети не говорят»

Кадр из сериала «Punky Brewster», реж. Арт Дильхенн, 1986 г.

Отец приставлял к горлу Джудит нож, клялся, что убьет, если она не вернется со съемок. Тогда она снималась в четвертой части фильма «Челюсти» — вроде бы ужасы, но по сравнению с реальностью, в которой жила девочка, — только сказка.

Мария боялась угроз мужа. Возможно, она верила, что он способен сжечь их дом при неповиновении, а может и просто боялась, что их с дочерью найдут, куда бы они ни попытались сбежать.

Долгое время молчала и Джудит. Состояние безмолвного ужаса, в котором она жила выражалось в наборе веса и выдергивании ресниц. Во время озвучивания фильма «Все псы попадают в рай» Джудит не выдержала и во всем призналась своему агенту Рут Хенсен.

Детский психолог поверила словам актрисы, сразу связалась с ее матерью. Но Мария уверила, что и без дополнительной помощи планирует развод. Она действительно делала робкие шаги по спасению любимой дочери, даже сняла квартиру, где ребенок мог иногда отдыхать от побоев, но этого было слишком мало для их спасения.

«Фатальное видение»

Кадр из мультфильма «Все псы попадают в рай», реж. Дон Блут, 1989 г.

В 1984 году Джудит играла в мини-сериале «Фатальное видение». Девочка получала роль убитого собственным отцом ребенка. Тогда она еще только начинала свой путь киноактрисы.

Возможно, одну из своих первых ролей Джудит вспоминала, когда 25 июля 1988 года ехала на велосипеде домой. В ночь на 26-е отец застрелил ее во сне. На звук выстрела прибежала мать, и Джозеф убил и ее.

Утром агент Хенсен позвонила Марии. На телефон ответил Джозеф. По его словам, жена не может подойти к трубке, а сам он собирает вещи. Он заявил, что планирует уехать из дома, но ему еще надо «попрощаться с дочерью».

Джозеф провел в доме с трупами жены и дочери пару дней, потом облил их тела бензином, поджег и застрелился.

9 августа 1988 года юную актрису похоронили рядом с матерью, на кладбище Форест-Лоун в Глендейле. На ее памятнике выгравировали «Yep! Yep! Yep!» — любимую фразу озвученного ею персонажа Даки из «Земли до начала времен». Этот мультфильм, как и «Все псы попадают в рай», вышел уже после смерти девочки.

Голливуд знает немало историй, когда популярность ломала жизнь маленьким звездам, но тут все произошло наоборот. Съемки вдохновляли Джудит и отвлекали ее от тяжелой обстановки в семье, из которой маленькая актриса радовалась сбежать вслед за ролью.

Во «Все псы попадают в рай» Джудит озвучивала девочку-сироту Анни-Мари, которая в финале обретает любящих ее приемных родителей. В этом ей помог четвероногий друг Чарли (свой голос ему подарил Берт Рейнольдс). По сюжету Анни-Мари и Чарли трогательно прощаются.

Завершать работу над мультиком актеру пришлось одному. Когда Рейнольдса попросили переозвучить часть реплик, он держал в руках фотографию погибшей коллеги, а голос его дрожал. Именно такой дубль фразы «Я тоже буду скучать» решили использовать в мультфильме. Также в титрах звучит написанная специально для Джудит песня «Love Survives» (Любовь выживает).