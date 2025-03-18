Деградация мозга? Психиатр забил тревогу после новой выходки Глюкозы

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Глюкоза продолжает эксперименты с внешностью и все больше пугает фанатов. Что по этому поводу думает врач, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники певицы Глюк’оZа бьют тревогу. Как звезда напугала фанатов новым обликом? Почему они уверены, что у артистки начались проблемы с психикой? Что происходит с ней на самом деле? Чем вызваны неоднозначные эксперименты знаменитости с внешностью? И правда, что она проходит лечение против зависимости? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Читайте также Певица Глюкоза уехала из России после череды скандалов

«Скажу вам по секрету: иногда я стесняюсь своей худобы. И мне кажется, что у меня здесь при открытых очень платьях слишком видны косточки», — призналась звезда.

Похоже, от былой Глюкозы не осталось и следа. Фанаты уже и не помнят певицу в женственных нарядах с красивым макияжем. Все последние месяцы 38-летняя артистка активно экспериментировала с внешностью: перекрашивала волосы то в синий, то в розовый цвет, сбривала брови, потом рисовала две пары. А в своем последнем видео и вовсе напугала поклонников внешним видом.

«Ребятушки, сегодня открыла новости. Все пишут, что я в рехабе, но я не там», — поделилась Глюкоза.

Растянутую речь Натальи и ее странный вид поклонники восприняли неоднозначно. Одни решили, что это, вероятно, результат подготовки к съемкам клипа, другие заподозрили артистку в проблемах с психикой.

«Жаль ее, нужен хороший психолог».

«Она так долго прилично выглядела. А тут, видимо, уже эффект снежного кома».

«Верните прежнюю версию. Красивую, ухоженную, с прекрасным вкусом женщину».

«Каждый сходит с ума по-своему. Наверное, это внутренний какой-то крик. Явно по ее поведению и то, что она выражает именно это в волосах, в своем окрашивании, во всем», — высказалась стилист Ульяна Егорян.

«Я вообще не понимаю, что с ней происходит. Была такая примерная девушка. Я на нее смотрел, просто любо-дорого смотреть. Красавица, мать. Мы все хотим, чтобы она вернулась к своему образу этой жизнерадостной девушки, которая позитивная, которая дарит людям счастье. Нам не нужны инопланетяне, не нужны гуманоиды», — выразил мнение светский журналист Денис Сорокин.

Подписчики не сомневаются: артистка нуждается в медицинской помощи. Еще с прошлого года они наблюдают, как Наталья то и дело шокирует публику своим поведением. Летом на концерте в Красноярске она вела себя слишком раскованно: материлась со сцены и притрагивалась к интимным местам.

«Девочки, а у вас шиза бывает? А вы бываете такими бесконтрольными?» — спросила знаменитость у фанатов.

В октябре СМИ написали: певицу задержали в аэропорту, когда та еле держалась на ногах. А недавно в сети появилось еще одно видео, где Глюкоза танцует в одном из ночных клубов и при этом странно выглядит.

«На самом деле все напуганы. Брат мне говорит: „Дим, я видел ее и просто не узнал. Во что она превратилась?“» — поделился светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Странности в поведении артистка списала на прием антидепрессантов. Накануне скандального концерта в Красноярске скончалась ее бабушка. Глюкоза сильно переживала и не смогла без лекарств взять себя в руки. А на счет задержания в аэропорту заявила, что все это наговоры. Как и многочисленные слухи о лечении звезды в рехабе.

«Я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», — заявила певица.

«Однозначно можем сказать, что тут проблемы с памятью, проблемы с речью. Полная неуправляемость, нежелание обращаться за помощью, абсолютно странные послания, абсолютно странная трансформация внешности. Это все звенья одной цепи — деградации головного мозга», — объяснил врач-нарколог и психиатр Василий Шуров.

Не секрет, что в юности Наталья принимала запрещенные вещества. Тогда от зависимости ее спасал бывший продюсер Максим Фадеев. Поклонники в недоумении: неужели знаменитость вернулась к старым привычкам? И может, именно поэтому она игнорирует публичные мероприятия?

«Вижу свет в конце тоннеля»: Глюкоза подвела итоги скандального года

«Открытых концертов пока нет, есть у нее закрытые только. Закрытые — это когда люди для себя закрывают ресторан, правильно? И никого не пускают. Не надо проявлять любопытство, ладно?» — сказал концертный директор Глюкозы Александр Качан.

«Типичное, неуправляемое поведение зависимого человека. Я бы ей рекомендовал все-таки честно покаяться, сказать: да, кризис 40 лет, устала, возникли эти допинги, я хочу выздороветь, прошу вашей поддержки. Иду именно в ту реабилитацию, над которой она все время смеется. Это ее единственный шанс остановиться и не получить тяжелые последствия», — уточнил врач Шуров.

Как бы ни было на самом деле, подписчики не понимают: куда смотрят близкие артистки и в частности ее супруг? Ведь таким поведением она портит свою репутацию, бросает тень на семейный бизнес и карьеру старшей дочери Рэй, которая тоже решила стать певицей.

«Это, может быть, в 90-х годах, когда ты начинаешь свою карьеру, ты можешь копировать Жанну Агузарову, в стиле в таком работать. Ты можешь там что-то… Но когда тебе уже далеко не 20, не 25 и даже не 30 и ты мать детей, на мой взгляд, такие образы, конечно, принимать, мягко говоря, странно», — подчеркнул журналист Сорокин.

Впрочем, верные поклонники звезды надеются: с ней все в порядке, а странные образы и скандальные видео — всего лишь часть некой пиар-кампании. Возможно, Наталья решила попробовать что-то новое в творчестве и интригует публику? Однако, судя по всему, сомневаться в этом стали даже преданные фанаты.