«У тебя в комнате будет жить»: Оксана Самойлова купила 5-летнему сыну корову

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Сын Джигана и Оксаны Самойловой стал обладателем собственной коровы. Зачем она 5-летнему мальчику, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Оксана Самойлова и Джиган подарили сыну настоящую корову. Зачем 5-летнему мальчику такое животное? И как нового члена семьи встретила коза Мими? Для чего Оксане дома целый зоопарк? Правда, что из-за козы звездную семью выгнали из арендованного жилья? И действительно ли Самойлова ждет пятого ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Подписчики Оксаны Самойловой в шоке. Пока другие дети получают в качестве подарков игрушки и гаджеты, ее сын Давид в день своего пятилетия стал обладателем настоящей коровы.

«Это твоя Комета Давида», — заявила Самойлова.

«Наверное, это некий каприз маленького ребенка, что я хочу корову. А может быть, пиар-повод для самой Оксаны», — предположила экс-солистка группы «Краски» Марина Киреева.

Самойлова объяснила: несколько месяцев назад мальчик сам сказал, что мечтает о собственной буренке. Всему виной реалити-шоу, где принимала участие их семья. По сценарию звездам пришлось сменить свой роскошный особняк на деревенский домик. Давид очень проникся сельской жизнью. И не только он. Именно после съемок Оксана стала мечтать о козе. Заботливый муж исполнил ее желание.

«Боже мой, привет. А что теперь делать? Привет, малыш», — сказала при встрече блогер.

Сейчас Мими Джигановна Самойлова, как написано в ее аккаунте в соцсетях, — настоящая звезда интернета. У козы, между прочим, более 50 тысяч подписчиков. А каждое новое видео ее проделок набирает сотни лайков. У Мими что ни день, то новое приключение.

«Всем привет, я Мими, и мама купила мне цветочки. Но не уверена, что мне», — озвучила знаменитость мысли новой любимицы.

Оксана и Джиган признались, что поражены интеллектом коз.

«Дай лапу. Ты ж моя зайка. О, видали, что мы умеем уже?» — показала Самойлова.

Правда, не все оказались в восторге от животного. Когда хозяин дома, который снимали звезды, узнал, что по его коврам топают пусть и чистые, но копыта, сразу попросил квартирантов освободить жилплощадь. Звездному семейству пришлось вернуться в свой коттедж.

«Животным, на мой взгляд, лучше, когда они живут на природе, когда у них все для этого есть. Поэтому дом должен оставаться домом, а коза должна жить там, где ей более привычно», — выразил мнение певец Иван Чебанов.

Кроме козы, в доме обитают парочка померанских шпицев (Шарки и Спарки), шиншилла, кролики и канарейка по кличке Желток. А во дворе построен курятник.

«Мне просто всегда нравилась эта вся дачная движуха, фермочки. Я хотела всегда с цыплятами поиграть и с утятами тоже», — призналась Оксана Самойлова.

Видимо, теперь придется построить еще и коровник. Новой питомице нужно просторное жилище. А еще ее надо где-то выгуливать и доить. Все это обещал делать Давид, когда просил у родителей нового питомца. Но как только мальчик получил долгожданный подарок, пошел на попятную. Он сказал, что для коровы нужна какая-то клетка.

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«У тебя в комнате будет жить. Как нет? Ты сказал, будешь убирать какашки. Сейчас она накакает, у тебя сегодня весь день развлечений, говняки убирать за коровой», — сказала жена Джигана.

«Я передумал», — заявил ребенок.

Самойлова заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом. Судя по масштабной стройке, которую она затеяла на своем участке, фантазии удивить подписчиков у нее точно хватит. Причем не только их. На днях Оксана выложила у себя странное видео, в котором обещает сюрприз для мужа. При этом гладит себя по животу.

«Третьего марта я должна сказать Денису новость. Я вообще пока не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», — поделилась Самойлова.

Поклонники уверены: блогерша намекает на пятую беременность. И с нетерпением ждут начала весны, чтобы проверить свою интуицию, а заодно увидеть реакцию Джигана.

Звездная пара действительно устроила в указанную дату гендер-пати. Правда, они объявили не пол ребенка, а города, в которых пройдет музыкальный фестиваль VK Fest.