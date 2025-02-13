Вдовьи мемуары: борьба за наследство Градского получила новый поворот

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Попытки разделить наследство Александра Градского продолжаются. Почему старших детей маэстро не устроило предварительное решение суда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Новый поворот в деле о наследстве народного артиста РФ Александра Градского. Правда ли старшие дети музыканта обнаружили личный дневник его последней жены Марины Коташенко? И какие шокирующие подробности этого брака узнали? Почему сын маэстро Даниил до сих пор судится с последней супругой отца? А также: откровенное эксклюзивное интервью третьей жены исполнителя — Ольги Фартышевой. Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Появление в суде бывшей супруги Александра Градского с их общим сыном Даниилом стало целым событием. За все время войны за имущество мэтра Ольга Фартышева предпочитала оставаться в стороне от прессы. Но ситуация накалилась до предела.

Предварительным решением суда вдове музыканта Марине Коташенко досталось значительно больше, чем детям от предыдущей жены. За справедливостью они обратились в кассацию.

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«Из пяти объектов недвижимости ей досталось четыре. Это несправедливо, потому что, что мы, собственно говоря, сейчас и доказываем, во время судебной оценки были совершены очень грубые ошибки, которые позволили ей это сделать. Дом, который нам перешел с сестрой, был оценен значительно дороже, чем его реальная стоимость. Так, чтобы сравнялись эти доли… Требовать, если надо тоже в Верховном суде, того, чтобы нам выделили все в соответствии с тем, как это принято по законодательству. То есть по одной пятой», — рассказал сын маэстро Даниил Градский.

«Появившаяся в конце молодая девушка, к которой есть определенные вопросы, приходит и считает, что она вправе ущемлять интересы старших детей», — отметил адвокат Даниила Градского Шота Горгадзе.

Наследник считает: его доля должна быть как минимум на 20 миллионов больше. Ольга Фартышева с сыном уверяют: у них есть доказательства, что Коташенко вообще не имеет права на богатства Градского. Приводят в пример ее личный дневник, который попал к ним случайно. По их словам, в блокноте вдова откровенно рассказала, как завоевывала музыканта, а главное, какие корыстные цели при этом преследовала.

«Цель у нее была материальная: очень долго использовать отца и выкинуть его, когда он был не нужен. Избавиться от него, как от раненого животного. Сама это написала», — уточнил Даниил Градский.

«Он для нее мешок золота, который она несет и не может его бросить. Последняя фраза, я помню: полюбить его, как раненое животное, и добить», — рассказала экс-супруга Александра Градского Ольга Фартышева.

Даниилу показался странным и поспешным брак отца с Мариной Коташенко за два месяца до смерти маэстро. И повышенный интерес вдовы к его личным вещам.

«Она даже костюмы его концертные забрала. Огромная коллекция виниловых пластинок, которые он собирал с детских лет. Там уникальные были вещи. Этого нет вообще», — поделилась Ольга Фартышева.

«Возможно, это характеризует Марину с какой-то стороны не очень лицеприятной. Но кто сомневался, глядя на них как на пару, что это именно так? Саша покупал женщин», — подчеркнул друг Градского Анатолий Алешин.

По словам Даниила, отец очень сильно болел. Страдал от диабета и артроза, имел проблемы с сердцем. Перенес ковид, который лишь усугубил его недуги. Но незадолго до смерти музыканту пришлось отказаться от жизненно важных лекарств, что и могло привести к инсульту.

«За несколько недель до смерти Марина привезла папе арбузы, от которых он очень сильно отравился. У него было настолько мощнейшее отравление, что он две недели ничего не ел, только пил и не употреблял препараты никакие: ни от давления, ни от сердца», — уточнил сын знаменитости.

Когда у Градского случился обширный инсульт, Марина, по словам Даниила, два часа не вызывала скорую помощь. А вместо этого отправилась в его мастерскую, где хранились ценные бумаги, деньги и ювелирные изделия.

«Уехала из этого помещения с тремя чемоданами. Тремя чемоданами чего, я не знаю. Потому что свидетель не может сказать, что там было: деньги, валюта», — рассказал Даниил Градский.

Сегодня в производстве находятся сразу несколько исков против Коташенко. Старший сын артиста пытается доказать, что Марина изъяла из общего наследства около ста миллионов рублей, которые якобы пропали во время налета грабителей. Даниил уверен: ситуация с вооруженным нападением на вдову отца была инсценировкой.

«Когда была кража, подтвердила, что деньги, которые она вывезла из студии моего отца, когда ему стало плохо, и он был в реанимации, что это его деньги. А сейчас говорит, что якобы это ее деньги, что это она, оказывается, их копила всю жизнь», — поделился сын маэстро.

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А третья супруга, Ольга Фартышева, все еще хочет отсудить свою долю. Ведь в момент развода с Градским 20 лет назад они не делили имущество.

«Смерть, в общем-то, достаточно неожиданная. Уж точно он не предполагал, что умрет», — уверена экс-супруга артиста Фартышева.

«Никогда не делала никаких предъяв отцу, поскольку между ними все было четко, ясно и понятно. Но, к сожалению, отец не смог выполнить обязательства перед мамой при жизни. А когда он умер, то, что причитается моей маме, перешло в наследственную общую массу», — объяснил Даниил Градский.

«Для меня это смотрится вообще комедийно, трагикомедийно. На что может рассчитывать женщина, которая добровольно ушла от мужчины и добровольно подписала отказ на претензии имущественные. 40-летний, извините меня, сын из первой семьи, он что, бездомный?» — высказался Анатолий Алешин.

При этом позиция самой Марины остается неизменной. Она не делает официальных заявлений, запретила откровенничать своим юристам.

«Она как вела при Александре Борисовиче закрытый образ жизни, так и продолжает вести. По понятным причинам. Работает, воспитывает детей, занимается их образованием. Это вы у Марины Владимировны поинтересуетесь. Я не уполномочена отвечать (о ее работе. — Прим.ред.)», — заявила адвокат Лариса Широкова.

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Словом, как живет Марина Коташенко, для публики остается загадкой. Однако старшим наследникам Градского удалось о ней кое-что узнать.

«Работает няня на постоянке. Там сидит еще куча людей. Два адвоката бегают дорогостоящих, поэтому очень странная история. С одной стороны, изображает, что она такая бедная несчастная вдова, а с другой стороны, демонстрирует, что при отсутствии дохода достаточно хорошо живет», — отметил сын артиста.

Марина Коташенко старательно избегает личных встреч с остальными наследниками. Она не идет на контакт и не появляется в судах. Следующее заседание по делу назначено на 18 февраля. Ольге с сыном остается надеяться, что в этот раз вдова не станет его игнорировать и явится, чтобы ответить хотя бы на часть их вопросов.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. Артист оставил внушительное имущество, стоимость которого оценивается не меньше чем в 1 миллиард рублей. Завещание он написать не успел. Большая часть активов Градского перешла его вдове Марине. Наследники больше трех лет оспаривают раздел имущества.