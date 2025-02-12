Поменяет цвет: как проверить чеснок на наличие пестицидов

Фото, видео: 5-tv.ru

На рынках и магазинах стало много чеснока из других стран. Дешевле всего стоит китайский. Но полезен ли он?

На 40% — так сильно подорожал чеснок за год. За килограмм этого овоща теперь придется отдать не меньше 350 рублей. Причиной такого резкого скачка цен называют низкую урожайность чеснока в России.

Около 80% чеснока в страну привозят из Поднебесной. Многие уверены, что импортный чеснок может быть опасен для здоровья. Чтобы повысить урожайность, китайские фермеры якобы используют большое количество химии, а перед транспортировкой и вовсе выращивают плоды в хлоре, чтобы они не прорастали.

Как отличить привозной чеснок на прилавке и чем он опасен, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как отличить отечественный чеснок от импортного

Один из главных признаков продукта из Поднебесной — головки без стеблей и корней. Сердцевину и корень удаляют, чтобы сэкономить на поставках, ведь стебель дает лишний вес.

Еще один признак — цвет. Китайский чеснок почти всегда белоснежный. Кроме того, его часто фасуют в сетки.

Стоит ли опасаться импортного продукта? Чтобы это выяснить, купили три партии чеснока из разных стран. Китайский — самый дешевый. Он обошелся в 350 рублей за килограмм. Российский стоит 450 рублей, а образец из Узбекистана самый дорогой — 600 рублей за килограмм.

Каким должен быть полезный чеснок

Чтобы чеснок был полезным, он должен быть свежим. Проверить это можно еще у прилавка. Свежий овощ — упругий, а залежалый — мягкий.

«Чеснок можно выбирать по тому, как мы его можем промять. Он должен быть упругий, пальцы должны туда не заваливаться», — пояснил шеф повар Александр Копылов

Китайский чеснок твердый, но у него есть другой недостаток — слишком много шелухи. Скорее всего, чеснок собрали еще незрелым или хранили неправильно. Он теряет свои свойства, тем самым становится вредным.

Образцы из России и Узбекистана тоже не прошли этот тест на 100%. В каждой головке как минимум пара мягких зубчиков. Если первый образец стальной, то второй хорошо проминается.

Таким образом главные признаки хорошего чеснока следующие: упругость, увесистость, небольшое количество шелухи.

Как проверить чеснок дома

Главный секрет чеснока — эфирное масло аллицин. Именно оно убивает бактерии, а еще работает как мощный антиоксидант. Чем его больше в продукте, тем лучше.

Найти такой чеснок на прилавке можно по весу. Чем тяжелее чеснок, тем больше в нем влаги и эфирных масел, тем больше он полезен для здоровья.

Читайте также Как выращивать на подоконнике лук и зелень круглый год

Для теста эксперт специально отобрал одинаковые по размеру головки. Рекордсменом оказался чеснок из Узбекистана весом 237 граммов. Китайский и российский легче. Выходит, и полезного аллицина в них меньше. Чтобы окончательно в этом убедиться, разрезали головки пополам и промокнули пергаментной бумагой.

Результаты теста со взвешивания подтвердились: в узбекском чесноке оказалось больше эфирных масел. Вот только лидером испытаний этот образец все равно быть не может. Похоже, что дорогой продукт никто не хотел покупать, и он пролежал в магазине так долго, что даже заплесневел.

«Он желтее, и он старый, видите, по стеблю. Показано, что в середине плесень», — недоволен он.

Самым свежим в разрезе выглядит чеснок из Китая. Зубчика и стебель у него светлые. Но радоваться пока рано. Возможно, продукт действительно просто обработали химией. Вот он и не портится.

«Понятное дело, что он так будет лучше храниться, но он не полезен», — предупредил специалист.

Проверить, есть ли в чесноке вредные химикаты, можно в домашних условиях. Достаточно поджарить зубчики на сухой сковородке. Некачественный чеснок поменяет цвет на фиолетовый или синий цвет. Это значит, что там много химии и пестицидов.

Все три образца достойно выдержали это испытание. Но чтобы окончательно в этом убедиться, их отдали на исследование в лабораторию.

«Мы исследовали сок чеснока на 397 самых известных пестицидов. Превышений обнаружено не было», — заявила заместитель начальника отдела химико-токсикологических исследований испытательной лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК».

Выходит, бояться импортного продукта не стоит, но чтобы выбрать не просто безвредный, а еще и полезный чеснок, нужно обращать внимание на вес головки. Чем она тяжелее, тем больше внутри ценных эфирных масел.

Стоит иметь в виду: любой чеснок потеряет витамины и антибактериальные свойства, если его сварить или пожарить. Чтобы получить максимум пользы, нужно есть чеснок сырым.