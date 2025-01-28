Удушье, отек легких и рак: почему аромаингаляторы смертельно опасны

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Популярные среди подростков аромаингаляторы вполне безвредны по назначению, однако крайне токсичны по составу.

Компактные ингаляторы для носа стали использоваться школьниками в качестве замены электронных сигарет. Почти сразу взрослые забили тревогу — новое увлечение оказалось опасным для здоровья.

Почему российские школьники массово подсаживаются на аромаингаляторы? Чем опасны ароматы, которые подростки нюхают для «бодрости»? Чем пропитывают эти яркие коробочки внутри и что за секретные вещества в них содержатся, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что входит в состав аромаингаляторов

У российских школьников новый крайне опасный тренд — на смену вэйпам пришли аромаингаляторы.

«Прям в глаз дернуло! Ну что ж, это был… Ой, блин, прям в глаза проядрило!» — говорит школьник на видео.

На Сахалине 11-летнюю школьницу пришлось госпитализировать после использования аромаингалятора. Ребенку стало трудно дышать, но врачи своевременно оказали помощь.

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Что внутри этих коробочек? Производитель сообщает, что пропитка содержит ментол, борнеол и ксилит. А самые опасные компоненты маскирует.

«Четвертый компонент — это экстракт древесных масел. Здесь кроется самая большая опасность, потому что мы не знаем, из каких же именно древесных масел будет состоять ароматизатор. Пропитка очень неприятно пахнет, если в больших концентрациях. Это действительно такой нехилый удар по носу и по мозгу», — прокомментировал химик, старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Виталий Кондрев.

«Начинку» из аромаингаляторов отправили на экспертизу. Первые два компонента — те самые, что были указаны производителем на упаковке, — ментол и камфора. Но кроме них, анализ показал в пропитке наличие диацетата глицерина. Того самого, что используется в вейпах.

«Наличие ментола и камфоры при вдыхании совместно с диацетатом глицерина и так далее приводит к повреждению легких», — объяснил Виталий Кондрев.

Тяжелые последствия химических «нюхалок»

Даже те вещества, которые указаны в составе ингаляторов, при большой концентрации способны нанести вред здоровью, а для людей с хроническими заболеваниями, безобидная на первый взгляд привычка, может закончиться даже летальным исходом.

«Отекает слизистая, носоглотка. Дальше отек спускается на ротоглотку и на горлоглотку. Дышать уже практически невозможно. Развивается так называемая асфиксия, которая в простонародье называется удушье», — перечислил отоларинголог Владимир Зайцев.

«Очень часто могут быть аллергические реакции, и ларингоспазм, и отек Квинке и отек легких. Просто отек легких это уже вариант сердечно-сосудистых осложнений», — пояснил пульмонолог Иван Тарасенко.

Ароматерапия и любые ингаляции в лечебных целях должны проводиться по назначению врача, в идеале — под его наблюдением. Подростки же используют аромаингаляторы бесконтрольно, вдыхая пары химических соединений на протяжении всего дня.

«У них появляется раздражительность, когда пропадает этот ингалятор, либо у них забирают, когда у них появляется на употреблении или применении данного вида ингалятора появляется повышенное настроение, они становятся какие-то радостные, бодрые, суетливые», — отметил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Глицерин вместе с ментолом накапливаются в легких, и из-за отсутствия необходимым ферментов они практически не выводятся из организма. В перспективе, это может привести даже к онкологическим заболеваниям.

В России запрещена онлайн-продажа аромаингаляторов

Роспотребнадзор потребовал от маркетплейсов запретить продажу аромаингаляторов еще до окончания проверки.

«В ответе Роспотребнадзора четко сказано, что в этих самых аромаингаляторах обнаружены вещества третьего класса опасности, которые поражают легкие, печень, почки, сердце, дыхательную систему, значит, пищеварительную систему, и это может привести к смерти», — уточнил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по контролю Дмитрий Гусев.

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«Мы выяснили, что документов, подтверждающих безопасность этих ингаляторов, достоверных нет. Документы, могу сказать, поддельные. И мы обратились в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с тем, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена», — сказала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

После того как случаями с негативными последствиями у детей заинтересовались депутаты Госдумы, приобрести устройства на крупных онлайн-площадках стало действительно почти невозможно. Продавцы испуганно сообщают, что товара в наличие не осталось.

Если ребенку все же удалось где-то приобрести аромаингалятор, родителям рекомендуется провести беседу и рассказать о возможных негативных последствиях такого увлечения.