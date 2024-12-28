Никаких елок и телевизора: как Блиновская будет праздновать Новый год в СИЗО

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

По случаю праздника в изоляторах предусмотрен ряд послаблений в распорядке дня и меню.

«Королева марафонов» Елена Блиновская не успела выйти на свободу в декабре, хотя адвокат и возлагала большие надежды на статус банкрота, который ее подопечная получила в ноябре.

Увы, быстро сбыть люксовую недвижимость и автопарк не удалось, астрономический долг в 1,17 миллиарда рублей не погашен, а значит, блогер встретит Новый год в следственном изоляторе (СИЗО).

Какие праздничные послабления положены арестантам на Новый год, эксклюзивно Пятому каналу рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Чем кормят в СИЗО на Новый год

На особенное меню из столовой подозреваемым рассчитывать не приходится. Праздничное меню особо ничем не отличается от будничного. Хотя бывают и исключения.

«В следственных изоляторах запланировано приготовление разнообразных блюд из продуктов планового обеспечения. Предусмотрено приготовление котлет (мясных, рыбных), разнообразных гарниров из круп и жареного картофеля, а также приготовление овощей к основному гарниру второго обеденного блюда (холодная закуска), салаты винегрет и витаминный», – сообщила пресс-служба Главного управления ФСИН России по Москве.

Разнообразить рацион можно самостоятельно, если позволяют средства. Например, приобрести что-то вкусненькое в официальном интернет-магазине ФСИН.

В наличии всегда есть шоколад, печенье, вафли, сушки и сухари. Можно даже вспомнить детство и приобрести сладкий подарок.

В базовом ассортименте вторых блюд: голубцы, свинина с фасолью, плов, паста карбонара с беконом, картофель с говядиной, солянка, индейка с тыквой, индейка со шпинатом и сыром фета.

Если же карман жмут деньги, можно заказать и более изысканные позиции. В интернет-магазине для заключенных «Сидим-едим» в наличии красная икра, запеченная утка, куриные крылышки, шашлык, рулет из индейки с сыром, курник с лососем, и даже самые что ни на есть новогодние салаты — оливье и селедка под шубой. На десерт можно побаловать себя тортом.

«Меню очень разнообразное, и в большинстве московских СИЗО есть возможность заказать самые изысканные блюда», — подтвердил Мельников.

Так называемые «привилегированные постояльцы» даже могут запросить блюда из дорогих ресторанов. Конечно, никакого алкоголя при всем при этом не разрешено, поэтому поднимать тост они будут стаканом сока или морса.

Что положено заключенным на Новый год

© РИА Новости/Сергей Ермохин

Праздничную атмосферу тоже создают своими силами, например, лепят мини-елочку из мякиша хлеба или мастерят бумажные гирлянды из салфеток и вырезают снежинки.

К сожалению, ни живая, ни искусственная ель в камерах не положена по правилам внутреннего распорядка, поэтому ее нельзя ни купить, ни получить в посылке от родственников.

Зато можно опять же заказать онлайн новогоднюю атрибутику — открытки, красные колпаки, календари, гирлянды, фигурки гномов и дедов морозов. Далеко не все заключенные располагают лишними средствами на товары совсем не первой необходимости, поэтому в основном обходятся без украшений.

Иногда администрация поощряет творческий порыв и проводит среди заключенных конкурс на самое красивое помещение. За кулинарное вознаграждение, например, торт, сокамерники креативят, используя краски и картон.

Особой удачей считается возможность увидеться с близкими. Разрешения на свидание получают не все, и если эта опция не возникает, арестанты выстраиваются в очередь к телефонному аппарату. Шанс позвонить родственникам, особенно родителям или детям, высоко ценится перед Новым годом.

Так, с 20 декабря 2024 осужденным к лишению свободы, оставленным в СИЗО ‎или переведенным в СИЗО из ИУ (исправительного учреждения) для участия в следственных действиях предоставляются длительные трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками, но только с разрешения органов.

Чаще всего подозреваемые получают на Новый год в подарок мандарины. Они разрешены для передачи и доступны по цене. Также популярны предметы одежды. Украшения, аксессуары, часы и гаджеты под запретом.

Иногда активисты общественных организаций проводят в СИЗО мини-концерты. Главное правило на них — не пересекать в помещении фигурантов одного дела. В некоторых изоляторах админстрация проводит на Новый год викторины или театральные представления.

«Для многих людей это очень важно. Тяжелое моральное состояние. Желательно создавать условия, чтобы человек не стал ненавидеть весь этот мир», — отметил эксперт.

В этом году столичное ГУ ФСИН запланировало для подопечных просмотр художественных фильмов и телепередач.

Изменения в распорядок дня на Новый год не вносятся (иногда время подъема и отбоя сдвигается на час позже), поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января все арестанты будут спать, как и положено во время отбоя. Официальное поздравление президента России они увидят только в записи на следующий день, поскольку телевизоры и радио ночью будут отключены.

«Вседозволенности быть не должно. Должна быть возможность общаться с близкими — по телефону, по видеосвязи. Это по закону должно быть положено, чтобы человек адаптировался, но при этом не должно быть перегибов, алкоголя, наркотиков, издевательств. Не должно быть, чтобы какие-то люди встречали Новый год за красивым столом, при этом обманув сотни и тысячи человек, а другие у них же были бы официантами», — подчеркнул он.

Что можно передавать родственникам в СИЗО

© РИА Новости/Константин Михальчевский

Одним из главных способов связи между подследственными или обвиняемыми и их близкими являются передачи. Вместе с продуктами и средствами личной гигиены родственники могут передать конверт с письмом, так как за короткие звонки и встречи сложно рассказать обо всем. Чтобы передача точно дошла до адресата, важно соблюдать определенные требования.

Среди рекомендуемых вещей значатся:

спортивный костюм;

полотенце;

мыло, зубную щетку и пасту, бритвенные принадлежности (только на неспиртовой основе) и мыльницу;

непромокаемые тапочки;

белье и носки (не более четырех комплектов);

носовые платки;

пару штук простыней и наволочек (однотонные белого или бежевого цвета), чтобы иметь возможность менять постельное;

кипятильник мощностью не более 0,6 кВт;

пластиковую чашку объемом не более 500 мл;

пластиковую или алюминиевую тарелку или миску;

многоразовые столовые приборы из пластик.

Если есть желание передать что-либо съестное, то нужно ознакомиться с правилами СИЗО о разрешенных и запрещенных продуктах. В некоторых изоляторах список может варьироваться. В основном, можно передавать еду промышленного изготовления в фирменной упаковке и имеющую продолжительный срок хранения без особых условий. Не вызовет проблем передача:

чая и кофе;

сигарет;

быстрорастворимых лапши или пюре;

упакованной копченой колбасы;

консервов;

сладостей в виде сахара, конфет, сгущенки, меда, печенья или пряников.

Некоторые передают родственникам еще и бульонные кубики, растительное или сливочное масло, томатную пасту, чтобы те смогли сделать блюда из местного меню вкуснее. В камерах СИЗО предусмотрен холодильник, поэтому не стоит переживать, что большое количестве провизии быстро испортится.

При передаче важно обращать внимание на упаковку — она должна быть прочной и прозрачной. То есть жидкие продукты лучше брать в пластиковых бутылках, а сыпучие (в том числе и сигареты) пересыпать в полиэтиленовые пакеты. Консервы в жестяных банках адресату в руки не выдадут. Упаковку вскроют при получателе и пересыпят в разрешенную тару, например, тарелку.

Лекарственные средства тоже допустимо передать, но для этого необходимо, чтобы у подследственного или обвиняемого было соответствующее разрешение, выданное врачом или фельдшером СИЗО.

Саму посылку лучше передавать в сумке на молнии или пластиковых пакетах.

При передаче в СИЗО потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, а также заполнить специальное заявление, где необходимо указать все содержимое.

Почему могут не принять передачу в СИЗО

www,globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Существует несколько причин, по которым передачу могут вернуть отправителю. Основная — несоответствие содержимого общим требованиям. Например, еду и напитки в стеклянной таре не примут.

Наряду со списком разрешенных продуктов администрация СИЗО предоставляет перечень категорически запрещенных продуктов для передачи. Не примут у родственников:

продукты, требующие термической обработки;

домашнюю консервацию;

скоропортящиеся продукты;

ливерные, вареные и полукопченые колбасы;

молоко и молочные продукты в потребительской таре со сроком годности менее 36 часов;

алкоголь;

майонез;

ягоды, арбузы, дыни, ананасы;

кондитерские изделия с кремом;

продукты с истекшим сроком годности.

В некоторых СИЗО запрещают также передачу сала и консервов, требующих определенных условий хранения. Не принять посылку могут в случае, если отправитель не имеет при себе паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также в случае, когда задержанный отбывает наказание в карцере.

При обнаружении запрещенных веществ в передаче оформляют материалы для привлечения к ответственности.

Порядок общения с родственниками в СИЗО

Самым трудным испытанием для многих становится разлука с близкими. Компенсировать это можно телефонными звонками. Без разрешения следователя подследственный или обвиняемый имеет право общаться с родственниками по телефону, но не больше одного раза в неделю. Время общения тоже ограничено — не более 15 минут.

Два раза в месяц заключенные имеют право на свидание с близкими (родителями или супругом), но только при соответствующем разрешении от следователя. Общаться с родственников отводится не больше двух часов. Предварительно посетители должны получить разрешение в письменном виде и записаться через интернет. Также добиться встречи возможно по живой очереди, но лучше заранее подстраховаться.

На свидание также допускается принести с собой какое-нибудь угощение для подследственного. Это могут быть практически любые продукты, кроме спиртосодержащих напитков, энергетиков и кваса.

Правом на свидание также обладает адвокат. При этом ему не требуется разрешение, но встретиться с подзащитным он может не раньше, чем через две недели после того, как тот попал в изолятор.