Градус смерти: чем ни в коем случае нельзя похмеляться

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Некоторые способы приводят опьяневшего человека не в чувства, а в больницу.

В борьбе с похмельем все средства хороши — гласит народная мудрость. В ход, как правило, идут и лекарственные препараты, и самогон, и пиво и кефир. Правда, почти все могут только навредить.

Какие методы борьбы с недомоганием точно не стоит пробовать на себе, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

Чем нельзя лечить похмелье

Самогон. Как бы ни уверял умудренный опытом сосед в целебности напитка — не стоит проверять на себе. Организм и так борется с интоксикацией, а новая доза алкоголя усугубит нарушение метаболического распада и вызовет еще большее обезвоживание.

«Да, некоторые опохмеляются вот таким образом. В редких случаях даже какое-то наступает улучшение. Но потом будет удар еще больше, потому что усиливается работа по расщеплению алкоголя. И считается, что она остатки недоокисленного алкоголя заодно расщепит. Тут очень рискованно. Все зависит от физического состояния человека», — объяснила врач.

По той же причине нельзя опохмеляться пивом или другими алкогольными напитками, как благородными, так и не очень.

Технический медицинский спирт тоже в списке «запрещенок». Считается, что он чистый, а значит, «здоровый». На самом деле эффект от него еще хуже: быстрая дегидратация клеток, сильная головная боль, рвота, скачки артериального давления.

Настойки и наливки. Эффект будет примерно таким же, как от самогона. А может, еще хуже.

Бутылочка боярышника, корвалола или пустырника с большой долей вероятности нанесет удар по сердцу, печени и поджелудочной. Дело в том, что в 50 граммах лекарства содержание лекарственного вещества рассчитано на неделю, отсюда и столько побочных эффектов.

Лучшие средства против похмелья

Лучшая тактика борьбы с похмельем — это делать все, как при обычном пищевом отравлении. Обильное питье, сорбенты, несладкий травяной чай, бульон.

«Вывод такой: не пить, чтобы не было похмелья, или пить в умеренном количестве. Исключить опохмел спиртосодержащими напитками. Если человек относительно здоровый, то похмеляться томатным соком, кефиром, кумысом, кисломолочными продуктами», — дала совет Соломатина.

При этом надо понимать, что индивидуальный список заболеваний, особенно хронических, тоже должен быть учтен во избежание ухудшения состояния.

Огуречный или капустный рассол натурального брожения. Главное, чтобы он не содержал уксуса. Однако большое количество витамина С и соли может быть чревато для людей с заболеваниями почек или сердечнососудистой системы.

Минеральная вода. Восстанавливает водно-солевой баланс. Лучше заранее выпустить из бутылки пузырьки и немного подогреть. Выбирать стоит столово-лечебные, гидрокарбонатно-натриевые напитки или же те, которые не навредят при имеющихся серьезных заболеваниях.

Шипучие таблетки витамина С. Препарат способствует вымыванию кальция и потенциально опасен при проблемах с почками.

Томатный сок. Может повышать уровень мочевой кислоты и не рекомендуется людям с заболеваниями почек.

Жирные блюда. Большое содержание минеральных веществ пойдет на пользу и снизит интоксикацию, а вот избыток холестерина и жиров — нет. При проблемах сердечно-сосудистой системы, например, атеросклерозом, а также при больной поджелудочной железе и печени лучше не злоупотреблять.

Янтарная кислота. Активирует метаболизм, улучшает работу митохондрий и выработку клеточной энергии.

Препараты от похмелья. Людям с проблемами ЖКТ стоит быть аккуратными. Содержащаяся препарате ацетилсалициловая кислота раздражает желудок и может вызвать боли в животе.

Кефир, айран, кумыс и другие кисломолочные продукты. Злоупотреблять при похмелье ими не стоит людям с панкреатитом.

Крепикий чай и кофе. Добавят бодрости, но могут вызвать учащенное сердцебиение, а на фоне интоксикации сердце человека и так перегружено.