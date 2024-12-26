Его желали многие, но он всегда возвращался к ней: большая любовь Михаила Боярского

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Михаил Боярский, по праву считающийся главным мушкетером страны — символ российской культуры. Его яркий образ д’Артаньяна завоевал сердца миллионов зрителей, превратив актера в легенду.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский празднует 75-летие.

Не одно поколение зрителей помнит и любит актера по ролям в фильмах «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов».

Яркая карьера Михаила Боярского охватывает более четырех десятилетий, в течение которых актер стал символом русской эстрады и театра.

Боярский известен не только своими запоминающимися ролями в кино и театре, но и великолепным голосом, который позволяет ему исполнять шлягеры, ставшие настоящими хитами. Его песни о любви, свободе и жизни всегда звучат с неподдельной искренностью и глубиной.

Талант из коммуналки: юные годы Михаила Боярского

© РИА Новости/Юрченко

Михаил Боярский — коренной ленинградец. Он родился в семье актрисы Театра комедии Екатерины Мелентьевой и актера Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Сергея Боярского.

Большая семья Боярских проживала в коммунальной квартире на Гончарной улице. Им впятером приходилось тесниться в небольшой комнате площадью шесть квадратных метров.

Несмотря на трудные бытовые условия, детство будущего актера было веселым и беззаботным. Родители очень любили Михаила и его брата Александра и старались всесторонне развивать детей. С юных лет Боярский часто посещал лучшие музеи и театры Ленинграда. Однако мальчик рос непоседливым, был самым настоящим авантюристом, часто участвовал в уличных драках и искал приключения.

Когда Михаилу исполнилось семь лет, родители обратили внимание на интерес сына к музыке и отправили его в школу при консерватории, где он начал осваивать фортепиано. Екатерина и Сергей верили, что их ребенок будет выдающимся музыкантом.

Тем не менее сначала старший, а затем и младший сын захотели пойти по стопам родителей и стать профессиональными актерами. Как родители восприняли выбор Александра, неизвестно, но Михаилу мать и отец четко дали понять, что на их поддержку не стоит рассчитывать.

Однако в этом и не было необходимости. Талантливый юноша с легкостью поступил в ЛГИТМиК (ныне Российский государственный институт сценических искусств) и учился под руководством талантливого актера и драматурга Леонида Макарьева, проявляя живой интерес к знаниям и запомнившись педагогам своим упорством и трудолюбием.

Авантюрист на сцене: как Михаил Боярский стал любимцем публики

Кадр из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити», реж. Игорь Усов, Геннадий Казанский, 1976 г.

После окончания театрального института молодой актер был принят в труппу Театра имени Ленсовета. Там партнерами Боярского по сцене стали выдающиеся советские артисты театра и кино.

Первой работой Михаила Боярского на театральных подмостках стала небольшая роль студента в спектакле «Преступление и наказание». Первая популярность пришла к талантливому артисту после музыкального спектакля «Трубадур и его друзья», где Боярский сыграл Трубадура.

Невероятная харизма, блестящие вокальные способности и пластичность были благосклонно отмечены театральными критиками. Режиссеры начали доверять Михаилу Боярскому роли отважных и предприимчивых героев.

Спектакли с участием Боярского собирали полные залы, зрители провожали молодого актера со сцены с восторгом, аплодируя стоя.

Осенью 1973-го в театре, где служил актер, состоялась громкая театральная премьера — спектакль «Дульсинея Тобосская». Михаил Боярский исполнил роль философа Луиса, влюбленного в прекрасную Альдонсу, которую сыграла Алиса Фрейндлих.

Новые спектакли с участием перспективного артиста выходили один за другим. Среди них: «Интервью в Буэнос-Айресе», «Рояль в открытом море», «Спешите творить добро».

С театром имени Ленсовета было связано много лет жизни Михаила Боярского. Однако в 1986-м актер покинул труппу и перешел в театр имени Ленинского комсомола.

Там артист прослужил недолго и уже в 1988-м открыл и возглавил свой собственный театр, который получил название «Бенефис». К большому сожалению поклонников актера, в 2007-м театр прекратил свое существование. Спустя два года после этого события, Михаил Боярский принял решение о возвращении в Театр имени Ленсовета, где служит по сей день.

Как Михаил Боярский стал д’Артаньяном

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Одну из первых заметных ролей в кино Михаил Боярский сыграл еще в студенческие годы в драме «Мосты» режиссера Василия Паскару. Однако картина не принесла славы молодому артисту.

Успех пришел к Боярскому в 1975-м после ролей в фильмах «Новогодние приключения Маши и Вити» и «Старший сын». В музыкальной сказке Боярскому досталась роль дикого Кота Матвея, а во втором — взбалмошного молодого человека по имени Сильва.

Но настоящая известность пришла к актеру после премьеры музыкального фильма «Собака на сене» снятого по мотивам пьесы испанского драматурга Лопе де Вега.

Но всенародная любовь и статус одного из главных секс-символов Советского Союза пришли к Боярскому в 1979-м, после выхода на экраны многосерийного музыкального кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетера» где Михаил сыграл главную роль.

Изначально режиссер приключенческого фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич предложил Михаилу роль графа Рошфора. Актер хотел было согласиться воплотить на экране отрицательный образ, но его решению воспротивилась мать Боярского. Женщина считала, что Михаил сыграл достаточное количество отрицательных персонажей в кино, и ему следует отказаться от очередной роли негодяя.

В начале января 1978-го состоялась премьера фильма «Собака на сене». Картину увидел и режиссер «Мушкетеров» Юнгвальд-Хилькевич. Ему очень понравилась игра Боярского, и он решил доверить актеру роль одного из мушкетеров: Арамиса или Атоса. Боярский немедленно отправился на пробы. Артиста одели и загримировали. Когда режиссер увидел Михаила в образе, то понял, что перед ним самый настоящий Д’Артаньян.

Успех музыкального фильма был невероятным. Многие режиссеры мечтали видеть Боярского в своих картинах. С 1978-го каждый год артист снимался в трех-пяти лентах. До 1990-го Михаил Боярский снялся в 30-ти кинофильмах. Самыми запоминающимися у массового зрителя стали: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан».

В 90-е актер снялся в продолжениях фильмов о приключениях мушкетеров и гардемаринов, после чего решил сосредоточиться на музыкальной карьере. В последние годы фильмография актера пополнилась новыми ролями. Одни из последних фильмов с участием артиста — «Гардемарины 1787. Мир» и «Нежность — 2».

Партнеры на сцене и в жизни: история любви Боярского и Луппиан

www.globallookpress.com/Yury Pilipenko

С будущей супругой Ларисой Луппиан Михаил Боярский встретился на сцене Театра имени Ленсовета. Сама актриса Луппиан признавалась, что обратила внимание на Боярского еще во время учебы в институте, но не считала, что они могут стать парой.

На сцене же Лариса более внимательно присмотрелась к обаятельному парню и признала его привлекательным. Кроме того, Михаил оказался душой компании: к умному и щедрому молодому человеку всегда тянулись люди.

Режиссер театра не одобрил романтические отношения Михаила Боярского и Ларисы Луппиан и даже грозился уволить их за нарушение дисциплины. Но, несмотря на запугивания со стороны руководства театра, вскоре влюбленные стали жить вместе в небольшой комнате.

Официально зарегистрировать отношения свободолюбивый Боярский сначала не торопился. Девушку это не устраивало. Она ставила возлюбленному ультиматум — либо свадьба, либо разрыв. Четыре года они то расставались, то вновь сходились. В итоге актер принял решение отправиться в ЗАГС. Михаил Боярский и Лариса Луппиан поженились 8 июля 1977-го. Ему на тот момент было 28, а Ларисе — 24.

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Спустя три года в их семье родился сын Сергей. В детстве мальчик снялся в двух кинофильмах, но профессиональным актером так и не стал. Сейчас Сергей Боярский — депутат Государственной думы РФ от «Единой России». Он подарил звездным родителям двух внучек — Екатерину и Александру.

Дочь Михаила Боярского появилась на свет в 1985-м и стала известной актрисой. Елизавета стала мамой дважды. В 2012-м у нее родился первенец — Андрей. А в декабре 2018-го родила сына, которого назвали Григорием.

Лариса Луппиан всегда считала семью наивысшей ценностью. Она понимала, что карьерные успехи не сравнятся с тем теплом и любовью, которые дарят близкие. Актриса, которая весьма успешно снималась в кино и играла в театре, решила пожертвовать своей карьерой ради мужа и детей, не испытывая сожалений о своем решении.

Замир Усманов/ТАСС

Их семья сталкивалась с множеством трудностей: звездный супруг подвергался вниманию многочисленных поклонниц и иногда не мог противостоять искушениям. Михаил Боярский признавался, что супруга подходила к браку осознаннее, чем он. Актер думал, что скоро они разведутся.

Значительное влияние оказала и популярность, пришедшая к актеру после выхода фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Это вызвало волну слухов о романах, и множество женщин присылали письма, утверждая, что ждут или уже родили от него ребенка. Такие признания становились поводом для ссор между супругами.

Луппиан, в отличие от многих женщин, не покрывала мужа. Она открыто признавалась, что их брак пережил несколько измен.

«Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах. Я испытала все — от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства», — признавалась она.

Усугубляла положение тяга Боярского к спиртному. В такие моменты он становился агрессивным и ревнивым. И хотя проблем хватало, неожиданностью стал развод Луппиан и Боярского в 1985-м. Злые языки утверждали, что звезды действительно расстались. Но на самом деле они оформили развод для решения квартирного вопроса.

Один раз они действительно были на грани развода. Но тогда у актера случился сильнейший приступ панкреатита. Его госпитализировали. Врачи запретили ему пить. А у больничной койки до самой выписки дежурила верная жена. Артист сумел верно расставить приоритеты, завязать с пагубным пристрастием и помириться с Ларисой.

Вторая свадьба Михаила Боярского и Ларисы Луппиан состоялась лишь в 2009-м. С тех пор в семье артистов царят мир и гармония. Пара признается, что сейчас они живут хорошо.

Михаил Боярский сейчас

© РИА Новости/Алексей Даничев

Уже в 35-летнем возрасте врачи поставили Михаилу Боярскому диагноз «панкреатит». В 1994-м у всенародно любимого артиста обострился сахарный диабет. На сегодняшний день актер вынужден придерживаться диеты и прибегать к использованию лекарственных препаратов.

В марте 2023-го Боярский поделился размышлениями о завершении своей карьеры. Он отметил, что выступления на сцене становятся для него с каждым разом все более трудными, а последствия коронавирусной инфекции мешают запоминать текст.

В ноябре 2023-го артист перенес инфаркт. В феврале 2024-го Боярскому провели операцию на сердце.

В последнее время Михаил Боярский почти не снимается в кино. Свободное время актер уделяет семейной жизни. Михаил Боярский проводит время с близкими, что приносит ему радость. Артист ценит моменты, проведенные с внуками, и делает все возможное, чтобы оставаться рядом с теми, кто ему дорог. Это сбалансированное состояние между работой в театре и домом позволяет ему сохранять гармонию и вдохновляться на новые творческие свершения.