День неудачника: топ эпических провалов самых невезучих людей

Фото: 5-tv.ru

Чувствуете себя самым невезучим человеком на планете? Подумайте еще раз. Герои представленных историй — неудачники с большой буквы и настоящие мастера попадать в самые неприятные ситуации.

Как известно, удача — дама капризная и непостоянная. Это отчасти объясняется чередование удач и неудач в жизни каждого человека. Тем не менее есть индивиды, которых неудача посетила по-крупному. Это аутсайдеры, у которых не реализовалась большая затея, проект или они не смогли удержать удачу за хвост. Например, в США таких людей называют «лузерами», а в Японии — «хикикомори».

Ученые связывают подобные жизненные провалы с психологическими установками на поражение. Чтобы у неудачников все же был повод для радости, каждую третью пятницу декабря отмечается их неофициальный праздник. В этом году он выпал на 20 декабря.

Пятый канал вспомнил самых ярких неудачников своего времени.

Купил пиццу за биткоины

www.globallookpress.com/Cfoto

В январе 2009-го появилась на свет криптовалюта под названием биткоин. И уже спустя год, 18 мая 2010 года на форуме BitcoinTalk разработчик Ласло Хейниц заявил, что готов отдать десять тысяч биткоинов за две пиццы (курс биткоина тогда был 0,0025 доллара — Прим. ред.). Поскольку никто не откликнулся на его первый запрос, он обновил сообщение 21 мая. На следующий день студент Джереми Стардивент заказал ему две грибные пиццы.

Сегодня, в условиях, когда цена биткоина колеблется от 96 тысяч до 107 тысяч долларов, стоимость этих двух пицц возросла бы до фантастического одного миллиарда долларов, что, безусловно, делает их самым дорогим фастфудом в истории. В память об этом историческом событии 22 мая в криптовалютном сообществе отмечается «День биткоин-пиццы».

Как сообщал сам неудачник Ласло, в общей сложности он потратил 100 тысяч биткоинов на различные мелочи, включая пиццы. Остальное он раздал или продал по доллару для покупки деталей для своего компьютера. Теперь эта сумма равнялась бы 3,14 миллиарда долларов.

Он также вспомнил случай, когда ему не хватило биткоинов на полную пиццу, и он купил один кусочек за шесть тысяч биткоинов. Удивительно, но на эти деньги он мог бы сейчас приобрести целую сеть пиццерий.

Известно, что, работая бесплатно на основателя криптовалюты, к 2013-му Ласло перестал заниматься майнингом, так как не видел в этом смысла. Однако он отметил, что не является неудачником и не переживает из-за потерь, чтобы не сойти с ума, и считает, что его вклад в развитие индустрии важнее.

Забыл пароль от флешки на которой лежат биткоины

5-tv.ru

Стефан Томас — неудачник и программист из Сан-Франциско. Фактически он является мультимиллионером, но получить доступ к своим деньгам не может.

Когда стоимость биткоина составляла всего один доллар, он записал видеоролик для YouTube, в котором объяснял, что из себя представляет новая криптовалюта. Один из благодарных зрителей подарил ему семь тысяч биткоинов.

Томас сохранил ключ от своего кошелька на защищенной флешке IronKey, а пароль записал на бумажке, которая вскоре потерялась. Теперь мужчина не может вспомнить пароль от устройства, где находятся 7002 биткоина, что эквивалентно 702 миллионам долларов по текущему курсу.

Он уже использовал 8 из 10 возможностей для ввода правильного пароля. У него остались всего две попытки, и если они будут неудачными, все биткоины исчезнут.

Сделал ставку на чемпионов и все равно проиграл

www.globallookpress.com/Daniel DeSlover

Рэпер и суперзвезда мировой музыки Дрейк проиграл миллионы долларов, делая безумные ставки на различные чемпионаты.

Дрейк открыто признается в своей страсти к азартным играм: до пандемии он часто проводил время в казино, а затем увлекся ставками.

«Проклятие» Дрейка, как называют в соцсетях феномен неудач музыканта, началось в 2013-го, когда он стал амбассадором клуба «Торонто» в НБА. Хотя команда не показывала выдающихся результатов, после присоединения к ним Дрейка дела стали совсем плачевными.

В 2015-м рэпер отправился на полуфинал теннисного турнира «Большого шлема» где играла Серена Уильямс, и именно тогда фаворитка неожиданно потерпела фиаско. Не обошлось и без забавных «проклятых» фото с известными спортсменами, которые принесли неудачу их команде. Например, в 2019-м футболист Агуэро сфотографировался с Дрейком перед матчем, и его команда после игры вылетела из турнира.

Дрейк всегда делал крупные ставки: 600 тысяч долларов на «Барселону», которая проиграла, и 452,5 тысячи долларов на бойца Джейка Пола, где победу праздновал его противник. Были и удачные моменты, но большинство пари рэпера заканчивались крахом.

В 2024-м он вновь потерял 700 тысяч долларов на бое с участием Шона Стрикленда. В хоккее он тоже не смог добиться успеха, потеряв 400 тысяч долларов на ставки на серию «Торонто» и «Тампа». Затем рэпер решил попытать удачу еще раз и повысил ставку, отдав букмекерам полмиллиона долларов за «Эдмонтон» в Кубке Стэнли. После этого все бросились ставить деньги на «Флориду». Исход был очевиден — фавориты певца проиграли. После этого в полуфинале Кубка Америки Дрейк поставил 300 тысяч долларов на Канаду против Аргентины, однако вновь ушел в минус.

Но самый главный провал Дрейка, который будут помнить еще долго, связан с чемпионатом мира по футболу в Катаре 2022 года. Тогда музыкант поставил миллион долларов на победу Аргентины. Сборная действительно выиграла, но не в основное время, а по серии пенальти, и неудачник Дрейк снова проиграл огромные деньги.

Проиграл в беспроигрышной лотерее

5-tv.ru

Для режиссера и, как оказалось, неудачника Костиса Мицотакиса, жителя небольшой деревни Содето в Испании, розыгрыш обернулся настоящим невезением.

В 2012 году местные жители вместе решили участвовать в лотерее El Gordo Christmas Lottery, а реализацией билетов занималась группа домохозяек.

В день розыгрыша произошло нечто удивительное: все билеты, купленные жителями Содето, оказались выигрышными. Общая сумма составила 600 миллионов в местной валюте, что привело к бурному празднованию и веселью в деревне.

Все местные жители были в восторге от удачи, кроме одного — Костиса Мицотакиса. Он оказался в стороне от всеобщей лотерейной радости, так как по случайности его дом просто пропустили при продаже билетов.

Интересно, что среди 70 домов в деревне лишь дом Мицотакиса был обделен вниманием. Когда история об этой ситуации попала в СМИ, Костис стал известен как самый невезучий человек. Тем не менее, он не впал в отчаяние, ведь эта история принесла ему известность. Более того, его сосед, который выиграл в той лотерее, решил купить у него земельный участок, который Костис долго не мог продать. Получается, удача отвернулась от него не до конца.

Обанкротились из-за одной ошибки

www.globallookpress.com/IMAGO Weingartner-Foto

Компания Kodak, основанная в 1881-м, в какой-то момент заняла позицию ведущего производителя фототехники в мире. Однако одна ошибка стала фатальной для ее судьбы.

Это случилось в декабре 1975-го, когда сотрудник компании Стивен Сассон предложил начальникам революционную идею — создание цифрового фотоаппарата. Суть концепции заключалась в том, что не потребуется пленка, а значит, не нужно будет проявлять и печатать фотографии. Однако основной доход Kodak формировался именно от продажи пленки. Но появилась идея устройства, которое полностью бы это исключало. Естественно, руководство Kodak отклонило эту идею. Тогда Стивен, не теряя времени, обратился в компанию Sony.

Это японское предприятие заинтересовалось предложением и вскоре захватило рынок цифровых камер. В результате из-за своего нежелания адаптироваться к изменениям руководство Kodak в 2012-м было вынуждено подать заявление о банкротстве компании-неудачника.

Жадность и гордость сгубили целую компанию

www.globallookpress.com/Avishek Das

История поисковых систем Yahoo! и Google демонстрирует, насколько важно вовремя принимать верные решения. Одну компанию они подняли наверх, а другую толкнули на дно.

В 1998-м Yahoo! было предложено купить Google за сумму в один миллион долларов, но в компании отказались. В 2002-м руководители Yahoo! осознали, что упустили шанс четыре года назад, и предложили владельцам Google три миллиарда. Но Google запросил пять. Менеджеры Yahoo! посчитали это наглостью и отклонили предложение.

К 2008-му вопрос о покупке Google был уже не актуален — теперь эта компания стала способна сама приобретать другие фирмы. Затем Microsoft проявил интерес уже к покупке Yahoo! за 40 миллиардов долларов. Помня, как Google отверг их в 2002-м, менеджеры Yahoo! гордо отклоняют сделку. Microsoft в итоге начал развивать свой собственный поисковик Bing.

К 2016-му Yahoo! , уже став настоящим неудачником, переживала серьезные проблемы и в конечном итоге была продана Verizon за 4,8 миллиарда долларов, в то время как стоимость Google возросла до 510 миллиардов.

Продал акции Apple за бесценок

www.globallookpress.com/olf

Ронни Уэйн — яркий пример человека, который упустил свой шанс и стал неудачником. Этот парень ушел из числа сооснователей Apple как раз перед тем, как компания поймала волну успеха, и сделал это за символическую сумму — всего 800 долларов.

Все произошло в 1976-м, когда Уэйн, Стив Возняк и Стив Джобс подписали контракт о создании компании. Однако спустя всего 12 дней работы Джобс решился на рискованное дело — подписал соглашение на поставку компьютеров в магазин с сомнительной репутацией. Магазину требовались комплектующие, а ему кредит.

Мистер Уэйн не захотел рисковать домом и автомобилем и продал свои 10% акций за 800 долларов. Сейчас бы это составило приблизительно 95 миллиардов долларов. На этом его неудача с Apple не закончилась: позже он продал оригинал контракта за 500 долларов, который всего через 17 лет на аукционе Sotheby’s был продан за 1,6 миллиона.

Пережил 16 автокатастроф

5-tv.ru

Джон Лайн — житель Великобритании, который считается одним из самых неудачливых людей в мире. Его история началась еще в детстве, когда он столкнулся с двумя бедами одновременно: выпав из повозки, он тут же попал под проезжающий фургон.

В подростковом возрасте Джон упал с дерева и сломал руку. Но на этом его злоключения не закончились: во время поездки из больницы автобус, в котором находился Джон, попал в ДТП, что привело к новому перелому той же руки.

На протяжении всей своей жизни мужчину не покидали беды. Он побывал в 16 автомобильных авариях, его ударяла молния, он пережил обрушение камней в шахте, а уже другой камень, выпущенный при помощи катапульты, выбил ему восемь зубов, но при всем при этом этот неудачник все же остался жив. Сейчас бедолаге уже за 70 лет.