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Как каждый из знаков зодиака проводит новогодние каникулы? Кто склонен к радости, а кто — к унынию?

Новый год — самый любимый праздник в году, но проводят его представители знаков зодиака по-разному. Кто-то уходит в полный отрыв на все выходные, а кто-то планирует переделать кучу дел за полторы недели. Есть и те, кто просто лежит все дни и смотрит сериалы.

Согласно астрологическим наблюдениям, существуют определенные знаки, чьи представители от души радуются праздникам, а также те, кто, наоборот, подвержен депрессии в этот период. Возглавляют топ веселых и энергичных огненные Львы, Стрельцы и воздушные Близнецы. Они обожают находиться в центре внимания, с удовольствием общаются и создают праздничное настроение.

Зато другие представители Зодиака могут в это время испытывать уныние, и раздражение. В топе «грустных знаков» водные Раки, Скорпионы и земные Козероги. Эти люди часто склонны к размышлениям и могут страдать от ощущения «одиночества в толпе» во время праздников.

Разберемся подробнее, как каждый знак зодиака чувствует себя во время всеобщего веселья.

Огненные знаки — Овен, Лев, Стрелец

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Овен, Лев и Стрелец обычно являются душой вечеринок, их энергия, энтузиазм и оптимизм заразительны. Они готовы веселиться до самого утра. Эта триада знаков зодиака не просто веселит, они создают атмосферу, в которой каждый чувствует себя комфортно и радостно.

Их оптимизм и способность преодолевать какие-либо сложности, даже в шумной обстановке, вдохновляют других. Они способны организовать незабываемое времяпрепровождение, которое запомнится всем участникам.

Вечеринка с их участием — это всегда возможность для новых знакомств и ярких эмоций. Иными словами, влияние Овнов, Львов и Стрельцов на новогодние праздники нельзя недооценивать. Их энергия способна преобразить любое собрание в настоящее торжество, где каждому будет интересно и весело.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны обычно искренне наслаждаются любым весельем. Марсианская энергия и страсть делают их отличными участниками любых вечеринок. Овны известны также своей инициативностью, поэтому часто становятся организаторами мероприятий, например, празднования нового года.

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Причем Овны склонны к риску и не боятся браться за выдумки и идеи, к тому же они уверены, что их замысел понравится всем. А их стремление к новым впечатлениям и желание быть в центре событий делают их незаменимыми в любых обстоятельствах.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы обожают быть в центре внимания, им постоянно необходимо чувствовать свою уникальность, особенно на публике. Эти «дети Солнца» с бьющей через край энергией могут организовать настоящее зрелище на любом празднике и заразить всех своей энергией.

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Кроме того, обладая харизмой и природным обаянием, Львы часто привлекают внимание своей яркой индивидуальностью. Более того, Львы щедры и добродушны, что делает их прекрасными гостями вечера. Тем более где, как не на новогодней вечеринке, проявить свои истинные львиные таланты и получить восхищение окружающих.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы обожают приключения и новые впечатления. Юпитер награждает их способностью вести за собой, поэтому представители этого знака способны стать настоящей душой компании на любом празднике, принося свою оптимистичную энергию, фантазию и оригинальный взгляд в любые мероприятия.

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А стрельцовая жизнерадостность и желание попробовать что-то новое, будь то настольные или интеллектуальные игры, только добавят динамики новогодним праздникам. Стрельцы также охотно делятся интересными историями и увлекательными идеями, что делает общение с ними поистине занятным.

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Земные знаки — Телец, Дева, Козерог

www.globallookpress.com/IMAGO Zoonar.com Oleksii Hrechen

Телец, Дева и Козерог склонны к более спокойному подходу к праздникам. Для них важны традиции и домашний уют. Они предпочтут наслаждаться спокойным семейным застольем или создавать приятную камерную атмосферу для близких.

Для представителей стихии земли празднование нового года — это время для умиротворения, уюта и укрепления родственных связей. Они стремятся создать атмосферу, в которой каждый может почувствовать себя значимым на этом зимнем торжестве. Это не только отражает личностные качества, но и подчеркивает их стремление создать для всех родных комфортные условия.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы ценят традиции и комфорт. Венера «заставляет» их тяготеть к материальному комфорту и стабильности. Поэтому в праздники они предпочитают проводить время в уютной обстановке с близкими людьми, наслаждаясь вкусной едой и хорошей компанией.

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Кроме того, Телец может организовать праздничное застолье с домашними блюдами, которые он сам приготовит или выберет из любимых рецептов. При этом он уделяет внимание деталям: сервировка стола, свечи и приятная музыка помогут создать атмосферу, полную спокойствия и волшебства. Такой подход позволяет практичным Тельцам насладиться каждым моментом, а также укрепить семейные узы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Педантичные, аккуратные нептунианцы, Девы во всем предпочитают порядок и организацию, даже во время праздников. Они могут быть отличными организаторами любого мероприятия, стараясь все заранее продумать до мелочей, чтобы все были довольны.

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Тем более Девы в принципе склонны к анализу и вниманию к деталям, поэтому заранее составят список необходимых покупок и задач. Также они любят чистоту и порядок, поэтому их праздник будет не только уютным, но и очень комфортным. Кроме того, они могут предложить интересные игры или занятия, которые будут способствовать сближению участников.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги тоже ценят традиции, устойчивость и стабильность. Сатурн щедро одарил их дисциплиной, поэтому Козерогам сложно расслабляться, отвлекаться от дел. Но если бы они могли выбирать, то предпочли бы спокойное времяпрепровождение в кругу близких друзей и семьи.

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Но при этом, будучи самым амбициозным знаком из этой тройки, Козерог может внести элемент серьезности, например, обсуждая на застолье со всеми гостями достижения и планы на будущее. Козерог может быть также сам инициатором семейных вечеров, если поставит перед собой такую цель.

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Воздушные знаки — Близнецы, Весы, Водолей

www.globallookpress.com/Galina Barbieri

Близнецы, Весы и Водолеи способны привнести легкость и разнообразие в праздничные мероприятия. Эти легкие на подъем знаки обожают общаться и развлекаться, поэтому в их компании никогда не бывает скучно. А если эти три знака объединятся на одном празднике, то вовсе не дадут никому грустить.

Их общая любовь к общению и развлечениям сделает любое мероприятие ярким и динамичным. Плюс ко всему, рожденные в стихии воздуха — настоящие мастера как светской беседы, так и глубоких разговоров по душам. В конце концов, именно такие знаки зодиака способны превратить обычный праздник в феерию эмоций и радости.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Любознательные, общительные коммуникаторы Близнецы обожают разнообразие и новые впечатления. Эти подопечные Меркурия могут быть жизнерадостными «изюминками» любого праздника, привнося свежую энергию и движение во все мероприятия.

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А остроумие и находчивость делают их центром притяжения на любом торжестве. И если Близнецы не будут сами организаторами вечеринки, поскольку для них это, вероятно, покажется скучным, то обязательно придут на помощь к другу и смогут вмиг адаптироваться под новые задачи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

«Дети» Венеры, Весы любят гармонию и красоту во всем, включая дни отдыха. Они легко способны создать приятную и уютную атмосферу на любом празднике, когда все присутствующие чувствуют себя в своей тарелке.

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А благодаря врожденному чувству эстетики они тщательно подбирают декорации и формируют уютную обстановку, в которой каждый гость чувствует себя комфортно. Весы также умеют налаживать связи между людьми, что делает их незаменимыми в организации мероприятий, где важна дружеская атмосфера.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут быть непредсказуемыми и оригинальными на любом празднике. Уран наделяет этих людей внутренней свободой и способностью рушить стереотипы. Они могут привносить неожиданные идеи и новаторские подходы во все мероприятия.

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Иными словами, Водолеи — это креативщики. Они могут предложить такие уникальные конкурсы и игры, о которых гости и не догадывались. А их компанейский дух вдохновляет окружающих принимать участие в таких необычных затеях.

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Водные знаки — Рак, Скорпион, Рыбы

www.globallookpress.com/uwe umstätter

Рак, Скорпион и Рыбы могут испытывать очень глубокие эмоции во время праздников, быть чувствительными к атмосфере и энергии окружающих, что делает их восприимчивыми, даже зависимыми от настроений и эмоций других людей. Кроме того, они способны чувствовать настроение в комнате, даже если оно не выражено словами.

Например, если присутствует напряжение или радость, они могут мгновенно подстроиться под эти эмоции. Это качество делает их великолепными слушателями и поддержкой для друзей и близких. Но в первую очередь всем рожденным в стихии воды необходимо уделить внимание собственному самочувствию и комфорту. А после шумных застолий и вовсе найти время, чтобы восстановить энергию.

Рак (21 июня — 22 июля)

Душевные, заботливые Раки очень чувствительны к атмосфере и эмоциям. Эти подопечные Луны могут предпочесть провести праздники в уютной камерной обстановке с семьей и близкими друзьями, наслаждаясь их эмоциональной поддержкой и теплой атмосферой.

Желаемое станет реальностью: любовный гороскоп для Рака на 2025 год

Будучи не только прекрасными компаньонами, но и родителями, Раки способны и сами создать незабываемый и комфортный для всех новогодний праздник. А благодаря своей бескорыстности еще и помочь друзьям и знакомым в организации мероприятия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Мистический Плутон наделяет Скорпионов некоторой загадочностью, «непонятностью», а также страстностью, что делает их притягательными персонами на любом празднике. Они ценят глубокие разговоры и необычные повороты, делая каждое мероприятие запоминающимся.

Внезапные виражи: любовный гороскоп для Скорпиона на 2025 год

Вместе с тем Скорпионы любят все контролировать, поэтому все этапы новогоднего праздника будут тщательно продуманы и ничего не будет упущено из виду. Особенно если цель окажется значима, пусть даже если это цвет салфеток, то Скорпиона ничего не остановит — он найдет именно то, что его устроит. Но гости при этом узнают о его задумках только на самом празднике, до торжества Скорпион ни с кем не поделится своими идеями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы очень чувствительны и эмпатичны. Их «плутонианская природа» требует некоторого уединения в праздники, избирательности в общении. А стремление к глубоким эмоциональным связям позволит им пережить и запомнить моменты истинного волшебства.

Время глубоких связей и внутреннего роста: любовный гороскоп для Рыб на 2025 год

Кроме того, Рыбы интуитивны, поэтому для празднования нового года они, опираясь лишь на собственные ощущения, они способны выбрать правильный декор, подарки и атрибуты. Но взамен рожденные под данным созвездием будут ждать одобрения от окружающих, чтобы их усилия были оценены по достоинству, иначе радость от праздника заменится апатией.

Независимо от знака зодиака, важно помнить, что каждый человек уникален, его настроение зависит от множества факторов. Однако знание астрологических тенденций может помочь лучше понять друг друга.