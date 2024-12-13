Болезнь, случайность или тоска: загадка гибели Мурата Насырова

Фото: www.globallookpress.com/Igor Primak

Сразу несколько странных событий навели следствие на разные версии трагедии. Что же случилось тогда с певцом 17 лет назад?

Мурат Насыров — талантливый певец и композитор, который 13 декабря отпраздновал бы свой 55-й день рождения. Но, увы, его жизнь трагически оборвалась в январе 2007-го, оставив глубокую рану в сердцах поклонников и коллег по цеху.

Песни Мурата Насырова пережили своего создателя. Яркие хиты артиста знали наизусть поклонники всех возрастов. Их до сих пор перепевают молодые звезды. И это неудивительно, поскольку смысл своей жизни он видел в творческой самореализации, возлагая огромные надежды на музыкальную карьеру.

Как складывалась карьера Мурата Насырова и что же все-таки случилось той зимней ночью, когда его жизнь оборвалась?

Ранние годы и образование Мурата Насырова

Мурат Насыров появился на свет 13 декабря 1969 года в многодетной уйгурской семье в южной столице Казахстана. Он был пятым и младшим ребенком. Семья переехала с запада Китая в СССР только в 1958-м, поэтому некоторые его братья и сестры родились в КНР.

Читайте также Роковая случайность или суицид? Как на самом деле погиб певец Мурат Насыров

В Алма-Ате мама работала на фабрике по производству пластика, а отец подрабатывал таксистом. Время от времени тот писал стихи и исполнял национальные песни, аккомпанируя себе на уйгурских инструментах. В семье почитались традиции рода. Например, дети должны были обращаться к родителям на «вы» и подчиняться им во всем.

В школе Мурат проявлял интерес к математике и физике, занимался спортом и учился играть на гитаре. Но уже в начале 80-х западная музыка таких групп, как The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple и Modern Talking, стала просачиваться в советское общество. Так и Мурат на школьных вечерах, развлекая одноклассников, перепевал их хиты.

Эти навыки оказались полезными для него и в армии, куда он был призван после окончания школы. Он служил в Ашхабадской дивизии, где с первых дней его определили в музыкальный коллектив.

После службы Мурат не остался на родине, а отправился завоевывать Москву, хотя по традиции младший сын должен оставаться рядом с родителями до конца их жизни. Юноша поступил в Гнесинскую академию на вокальное отделение. В начале учебы талантливый студент жил в общежитии, но после успешных выступлений на конкурсах у него появились первые средства и работа, что позволило арендовать квартиру, обрести независимость и задуматься о творческой карьере.

Начало карьеры Мурата Насырова

Белоусов Виталий/ТАСС

Выступление молодого и яркого музыканта из Казахстана Мурата Насырова на конкурсе «Ялта-91» произвело фурор. Судьи были впечатлены вокальными данными парня. А исполнение песни «Волшебник-недоучка» Аллы Пугачевой и вовсе принесло ему Гран-при, открыв новые горизонты. Композитор Игорь Крутой предложил ему контракт, но Мурат, желая исполнять только свои песни, отказался.

Правда, добиваться успеха своими силами пришлось еще несколько лет. В начале 90-х он стал работать на студии, записывая саундтреки к таким известным диснеевским мультфильмам, как «Черный плащ», «Утиные истории» и «Новые приключения Винни-Пуха». Тогда же Насыров познакомился с продюсером Арманом Давлетяровым, который в 1995-м помог Мурату выпустить свой дебютный диск «Это лишь сон», ставший популярным благодаря хиту «Шаг». А артистичность и искренность сделали музыканта истинной звездой сцены.

Восхождение Мурата Насырова на музыкальный Олимп

Для масштабного успеха Насырову не хватало популярной песни. Вскоре продюсер предложил ему перезаписать бразильский хит Tic Tic Tac, который исполняла группа Carrapicho. Давлетяров в то время искал подходящего исполнителя для русскоязычной версии, и он его нашел.

Композиция под названием «Мальчик хочет в Тамбов» вмиг сделала Насырова известным на всю страну. А клип на этот зажигательный трек активно показывали на основных российских телеканалах. И уже в 1997-м певец удостоился премии «Золотой граммофон».

Читайте также Слухи или нет? Апина рассказала о романе с Муратом Насыровым

Тогда же Мурат выпустил второй сольный альбом «Кто-то простит», который оказался еще успешнее, чем первый. В записи принимал участие лидер «А’студио» Батырхан Шукенов, с которым Мурат исполнил дуэтом песню «В серых каплях дождя». Новые треки помогли артисту завоевать не только признание публики, но и уважение именитых коллег.

В конце 90-х музыкант активно гастролировал по стране. Его концерты собирали многотысячные толпы благодаря нашумевшим песням и живому исполнению.

В отличие от многих звезд того времени, Мурат не пользовался фонограммой, что позволяло демонстрировать все грани своего таланта. Однако это и стало причиной разногласий с продюсером.

Далее по приглашению продюсера Александра Иратова Мурат начал сотрудничество с Аленой Апиной, создав дуэтный хит «Лунные ночи» русскую версию Ding-a-dong, который вошел в их программу «Электричка в Тамбов». На концертах они исполняли как свои хиты, так и новые сольные работы, а их клипы регулярно транслировались на музыкальных каналах. В эту программу также вошла, пожалуй, самая известная песня Насырова «Я — это ты», которая к тому же принесла ее автору очередную награду — «Золотой граммофон». А концерты знаменитостей становились все популярнее.

www.globallookpress.com/Igor Primak

В это же время вышел новый диск Мурата — «Моя история». Альбом, наполненный романтическими текстами, танцевальными мелодиями и качественным вокалом, выделялся среди других. Спустя несколько лет, в 2014 году, он даже вошел в список 30 лучших поп-альбомов России.

С начала 2000-х певец начал экспериментировать с песнями на английском языке. В поисках новых музыкальных направлений Мурат создал в латино-стиле несколько композиций для альбомов «Все это было не со мной» и «Разбуди меня». Некоторые из песен последнего диска были вдохновлены его жизнью: первая песня была о его сыне Акиме, а «Алина» о чемпионке Алине Кабаевой.

В 2004-м Насыров представил музыкальный сборник на родном языке «Остался один», где совместил традиционные уйгурские инструменты с современными. В том же году он принял приглашение о сотрудничестве с «Фабрикой звезд — 5», исполнив хит «Кто-то простит» с Юлианной Карауловой.

В начале 2007-го Насыров работал над песней для «Евровидения», а его последняя известная работа — это «Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели», которая была записана с госоркестром кинематографии.

Личная жизнь Мурата Насырова

Саверкин Александр/ТАСС

Еще будучи студентом Гнесинского училища, Мурат встретил свою будущую жену Наталью Бойко, которая также обучалась на вокальном отделении. Спустя время она выступала под именем Селена. Мурат долгое время пытался завоевать ее сердце, и в итоге Наталья поддалась его ухаживаниям. Он переживал, что разное вероисповедание может помешать их совместной жизни, но все сложилось удачно.

Пара не оформляла отношения в загсе, но отпраздновала свадьбу в соответствии с уйгурскими традициями. В их семье появились дочь Лия в 1996-м и сын Аким в 2000-м. Несмотря на постоянные гастроли и записи в студии, Мурат всегда находил время для жены и детей. Даже находясь в поездках, он регулярно звонил домой, а на важные события часто приходил вместе с Натальей, а иногда и с детьми. Музыкант пользовался уважением в семье, не позволял сыну и дочери капризничать, но с охотой участвовал в их играх.

После смерти Мурата Наталья с детьми осталась в московской квартире, сохранив обстановку, существовавшую при жизни певца. Лия и Аким с раннего возраста занимались творчеством. Но Лия решила в итоге развиваться в международных отношениях. А вот Аким пошел по стопам родителей и обучался в Гнесинской академии по классу саксофона.

Наталья работала преподавателем в образовательном учреждении при Останкино и нашла свое призвание в оркестре Сергея Мазаева. Она также до сих пор отзывается о своем покойном супруге в настоящем времени и не собирается искать ему замену.

«Без желания продаться»: певец Айвазов раскрыл главный приоритет артистов 90-х

Гибель Мурата Насырова

© РИА Новости/Вадим Алексеев

Ночью 20 января 2007 года в квартире Мурата Насырова произошли загадочные события, которые привели к падению артиста с балкона с пятого этажа. Смерть наступила мгновенно, потому как травмы, полученные Муратом, оказались несовместимы с жизнью. Врачи скорой помощи констатировали смерть. В прессе писали, что рядом с телом погибшего лежал его собственный портрет, а на шее висел фотоаппарат. Одет Насыров был в концертный костюм.

Существует несколько версий случившегося.

Убийство. Самый маловероятный вариант, в который верят преданные поклонники. Следствие не нашло никаких улик о существовании злоумышленника.

Самоубийство. По словам вдовы, в последние годы, после появления на свет их сына Акима музыкант начал страдать от бессонницы и утратил интерес к жизни. Он жаловался на нереализованность из-за проблем в карьере и необходимость исполнять одни и те же песни. Его постоянно мучили тревожные мысли и необъяснимые страхи.

Артист начал злоупотреблять спиртным, несколько раз уходил в запой и даже признался, что уже неоднократно хотел покончить с собой. Врачи диагностировали у Мурата Насырова тяжелую депрессию. Он прошел лечение в стационаре и начал принимать антидепрессанты.

Кроме того, за полгода до этого певец потерял близкого друга. Гитарист группы «А’Студио» Баглан Садвакасов погиб в автокатастрофе. Его смерть сильно подкосила психическое состояние Насырова. Так до конца и не исключено, что он решил уйти из жизни, не вынеся тяжести происходящего.

Несчастный случай. Изначально в прессе разлетелось предположение, что певец находился под воздействием наркотиков. Однако в крови Мурата Насырова не были обнаружены следы запрещенных препаратов или алкоголя.

Читайте также Видео: Жена Антона Макарского показала повзрослевших детей Мурата Насырова

В ту роковую ночь певец нарядился и зачем-то вышел на балкон с фотоаппаратом и своим портретом. Скорее всего, он пытался сделать селфи. Родственники при этом утверждают, что он полез поправить телевизионную антенну. Учитывая, что балкон был очень маленький и с перилами ниже пояса, вполне вероятно, что певец мог оступиться, потерять равновесие и упасть через ограждение. Супруга и друзья артиста склоняются именно к этой версии.

Однако неожиданное падение можно объяснить и иначе. Помимо депрессии, врачи заподозрили у звезды вялотекущую шизофрению. Он видел галлюцинации, а в тот вечер накануне смерти вел себя неадекватно, метался по квартире, порывался подняться на крышу дома и кричал, что его зовет погибший друг. Предположительно, певец мог выйти на балкон в состоянии измененного сознания и не понимал происходящего.

Также известно, что незадолго до трагедии Насырова избили бандиты. Исследование показало, что в головном мозге после этого произошли изменения. Возможно, это усугубило ее состояние.

Официальной версией все же считается самоубийство в состоянии депрессии. Но настоящая причина его кончины до сих пор остается неизвестной. Певца похоронили в Алма-Ате рядом с могилой отца на кладбище «Заря Востока».