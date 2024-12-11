Удар ниже пояса: почему курение вызывает у мужчин урологические проблемы

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Заболевания, связанные с онкологией, становятся все более распространенными, и это во многом связано с образом жизни. Одной из самых опасных вредных привычек является курение.

Курение — одна из самых распространенных вредных привычек, которая разрушает организм человека и наносит серьезный, порой непоправимый вред здоровью. У курильщиков значительно увеличивается риск развития различных видов рака, особенно часто онкология поражает легкие, ротовую полость, глотку и пищевод. Кроме того, страдает мочеполовая система.

Как не упустить тревожные звонки от организма, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказал заместитель главврача по медицинской части СПб ГБУЗ Клинической больницы Святителя Луки Игорь Орлов.

Как курение влияет на развитие урологических заболеваний

Существует мнение, что урологические заболевания чаще всего появляются у курильщиков. Об этом говорит и сухая статистика. Согласно данным, рак мочевого пузыря чаще возникает у курящих людей, чем у тех, кто не имеет этой вредной привычки.

Почему же курение приводит к раку мочевого пузыря? Кажется, что этот орган находится достаточно далеко и не подвергается воздействию вредного дыма. На самом деле, это не так. Канцерогены, попадающие в организм через курение, выводятся из него через мочевую систему, что повышает риск развития рака в этих органах.

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Медицина давно доказала, что никотин, попадая в организм, провоцирует развитие онкологии. Поэтому основная и главная рекомендация для курящих людей — бросить вредную привычку. И чем раньше, тем лучше, ведь курильщик, особенно, заядлый, наносит вред своему здоровью фактически постоянно.

«Да, может быть, это уже не поможет. Может быть, уже диагноз стоит, но при этом мы должны порекомендовать, потому что мы [врачи, — Прим. ред.] знаем, что это — провоцирующий фактор», — объясняет Игорь Орлов.

Весьма опасное заболевание склонно к частому возникновению рецидивов. Поэтому при постановке такого диагноза первое, что должен сделать курящий человек — это избавиться от вредной привычки и больше никогда к ней не возвращаться. Ведь даже при активном и, казалось бы, успешном лечении воздействие никотина может «обнулить» результаты терапии.

Влияние алкоголя на развитие урологических заболеваний

Эксперт уточняет, что алкогольные напитки действительно могут спровоцировать развитие урологического заболевания. Однако чаще всего спиртное «работает в паре» с другими факторами. Например, если у человека есть такой диагноз как аденома предстательной железы, после употребления алкоголя может произойти задержка мочеиспускания.

«Потому что на фоне алкоголя происходит задержка выведения жидкости из организма, соответственно, отек предстательной железы», — поясняет Орлов.

Нередки случаи, когда проблемы с мочеиспусканием после «принятия на грудь» усугубляются. Так чаще всего происходит после обильных возлияний за праздничным столом. При этом еще один неприятный факт — сохраняющийся болевой синдром.

Профилактика рака простаты

В качестве профилактики рака простаты и урологических заболеваний важно соблюдать ряд правил.

Мужчинам старше 50 лет обязательно сдавать анализ крови на ПСА (Простатический специфический антиген);

Жить активной жизнью;

Вести здоровый жизни;

Раз в год проходить обследование у специалиста и делать УЗИ почек и мочевыводящих путей;

Отказаться от курения;

Не употреблять спиртные напитки.

Но всегда стоит помнить о том, что при комплексном лечении все должно быть в меру. Даже самые эффективные методы лечения могут оказаться бесполезными или даже вредными, если применять их без должной осторожности. Поэтому в комплексном лечении необходимо соблюдать баланс и учитывать индивидуальные особенности каждого человека.