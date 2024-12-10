Так и не обрела счастье: куда пропала звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро

Фото: Кадр из сериала "Дикая роза", режиссер Эрнесто Арреола, Беатрис Шеридан, 1987-1988г.

Веронике Кастро — звезде сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» уже 72 года. Ее судьбе завидовали миллионы женщин. Но через что пришлось перейти актрисе чтобы стать суперзвездой?

В начале девяностых многие женщины называли дочерей именем Вероника в честь известной мексиканской актрисы и звезды культовых сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Вероники Кастро.

Когда по телевизору шли ленты с ее участием, на улицах царило затишье. Все зрители искренне верили в то, что персонажи, которых она воплощала на экране, вот-вот обретут свое счастье.

Многие ошибочно полагали, что за яркой улыбкой Кастро скрывается жизнь, полная любви и благосостояния. Но, как это часто бывает, под лучезарным образом знойной брюнетки прятались боль и множество обид.

От пышки-коротышки до королевы конкурса красоты

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Будущая звезда родилась 19 октября 1952 года в Мехико. Кроме нее, в семье было еще трое детей. После развода родителей они остались жить с матерью. Вероника была самой старшей в семье, и потому ей приходилось ухаживать за младшими детьми и помогать по хозяйству.

Семья Кастро жила очень бедно, едва сводя концы с концами. Ее мать работала все дни напролет, но заработанного все равно еле хватало на продукты.

В детские годы Вероника была полной, невысокой и тихой девочкой. Сверстники постоянно смеялись над ней и даже дали Кастро два обидных прозвища — пышка и коротышка.

Однако, несмотря на все трудности, девочка никогда не унывала. В школьные годы она начала заниматься танцами и все свободное время проводила в хореографическом классе, оттачивая каждое движение. Также Веронику увлекли занятия спортом, пением и театром.

Старания не прошли даром, и из нескладной девочки она превратилась в настоящую красавицу, стройную и обаятельную. Уже в 12 лет Кастро стала участницей регионального конкурса красоты, где смогла одержать победу и получить титул королевы мероприятия.

Казалось, судьба благоволит девочке, несмотря на трудности. В подростковом возрасте Кастро познакомилась с депутатом Луисом Бартилоти. Бесхитростная и искренняя девушка призналась ему, что мечтает стать профессиональной актрисой. И тот решил исполнить ее желание! Влиятельный депутат познакомил Веронику с руководителем престижной Театральной академии и известным режиссером Андресом Солером.

На вступительном экзамене в учебное заведение знаменитый актер был восхищен талантом Кастро. А она, в свою очередь, оказалась не из робкого десятка и обратилась к нему с просьбой стать ее «крестным отцом» в актерской профессии и помочь в получении академической стипендии.

Андрес Солер внимательно выслушал просьбы девушки и проникся ее трудной жизненной ситуацией. В результате студенткой и стипендиатами элитного учебного заведения стала не только сама Вероника Кастро, но и ее младшая сестра.

Модель, певица, танцовщица: начало карьеры Вероники Кастро

Instagram*/vrocastroficial

Карьера Вероники начала стремительно развиваться, когда ей исполнилось 15 лет. Юная Кастро начала подрабатывать моделью, принимать участие в съемках для фотокомиксов и пробовать себя в качестве певицы кабаре. Яркую и безумно талантливую девушку заметили крупные издания, и уже спустя год она появилась на обложке одного из популярных мексиканских журналов для мужчин — «Caballero».

За откровенную фотосессию Кастро впервые в жизни получила престижный гонорар, но вместе с тем повергла в шок свою мать и братьев. Видя реакцию близких людей, она пообещала никогда больше не участвовать в проектах такого рода. Но в то же время девушка отчетливо понимала, что для сногсшибательной карьеры скандалы будут только на руку.

Через некоторое время начинающей артистке удалось стать участницей телепрограммы, где она смогла показать себя в качестве талантливой танцовщицы. Затем Кастро доверили роль ведущей. Также она стала соведущей актера и комика Мануэля Вальдеса в популярном телешоу «Ха-ха». О знакомстве с артистом Кастро всегда вспоминала с теплотой.

Молодая актриса стала сниматься в различных рекламных роликах. Одновременно она усердно работала над техникой речи, дикцией, голосом и развитием правильного дыхания, так как понимала, что для успешной карьеры на телевидении без этого никак не обойтись. Со временем Веронике Кастро доверили вести радиопередачи.

Но настоящий успех пришел к ней в 1970-м, когда Кастро одержала победу в престижном конкурсе «Лицо года». С того дня предложения о сотрудничестве начали поступать к ней отовсюду, и карьера стала стремительно развиваться.

Вероника Кастро с большим успехом играла в театре, давала собственные концерты, вела целый ряд музыкальных передач на телевидении и, не прекращая учебы в университете, начала сниматься в кино и коротких теленовеллах.

Ритм жизни был бешеным, и Кастро едва хватало времени на отдых. Зато к 1973-му она стала настоящей теледивой. В этом же году артистка записала свой дебютный музыкальный альбом «Veronica Castro», а в 1975-м защитила диплом.

Как ей это удалось, остается настоящей загадкой. Ведь девушка буквально разрывалась между вузом, радио, телевидением, домом и театром, где начала служить в 1970-м. Сама Кастро неоднократно признавалась, что с таким сумасшедшим графиком спала не более пяти часов в сутки.

Голливуд отдыхает: как Вероника Кастро стала мировой звездой

Instagram*/vrocastroficial

Мировая слава пришла к Веронике Кастро в 1979-м, когда на экраны вышел сериал «Богатые тоже плачут». Ей досталась главная роль в мелодраме, быстро ставшей популярной во многих странах. Партнером знаменитости стал талантливый артист Рохелио Герра.

Трогательная история о девушке-сироте полюбилась зрителям со всего мира, а в Мексике Кастро и вовсе считалась настоящей суперзвездой. Актриса признавалась, что работа в этом проекте, который показали в 40 странах, стала ее любимой.

Помимо работы в кино, Вероника продолжала играть в театре и записывала новые песни. Композиция «Adios», созданная специально для нее мексиканским певцом и композитором Хуаном Габриэлем, быстро превратилась в настоящий хит.

Новый виток популярности обрушился на Кастро после еще одного культового сериала — «Дикая роза», снятого в 1987-м. Самобытная 35-летняя актриса настолько вжилась в роль 18-летней «пацанки», что зрители буквально восхищались ею и старались подражать.

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Но немногие знают, что изначально главную роль должна была сыграть другая актриса — Адела Норьего. Однако в это время после очередных гастролей в Мексику вернулась Кастро. И режиссер, узнав об этом, тут же предложил участие в своем проекте. Звезда согласилась, и с Норьего попрощались.

Еще один любопытный факт: на самом деле героиня Кастро не должна была носить кепку. Та появилась в образе Розы Гарсия почти случайно. Однажды один из создателей сериала проходил мимо магазина, где продавали головные уборы, и обратил внимание на интересную вещицу. Он немедля приобрел аксессуар и принес его на съемочную площадку. Вероника оценила задумку, и кепка стала неотъемлемой часть образ героини.

Стоит ли говорить, что и главную песню новеллы, которая стала настоящим музыкальным шлягером, исполнила сама Кастро.

После оглушительного успеха «Дикой розы» знаменитость появлялась на телеэкранах в качестве ведущей разных шоу-программ, а также продолжала сниматься. Среди самых значимых работ Вероники Кастро в 1990-е — «Моя маленькая Соледад», «Валентина» и «Ад в маленьком городке».

Как Вероника Кастро завоевала любовь советских зрителей

© РИА Новости/Галина Кмит

Проект «Богатые тоже плачут» пользовался большой популярностью и у советских людей. В СССР сериал показали только спустя 12 лет после его выхода на экраны.

Сначала в эфире федерального телеканала показали только восемь эпизодов, после чего трансляцию мелодрамы прекратили. Отечественные продюсеры посчитали, что во времена перестройки сериал с незамысловатым сюжетом будет неуместен.

Но у поклонников была иная точка зрения на этот счет. Настойчивые зрители буквально атаковали телецентр и требовали вернуть любимую ленту на экраны. В конце концов дирекция канала сдалась, и показ возобновили.

Главной любимицей советских зрителей стала героиня Вероники Кастро. И, надо сказать, та отвечала своим поклонникам взаимностью. И даже дважды посещала Россию.

Впервые артистка приезжала в Москву в 1992-м для участия в телепередаче «Встреча с Розой», где очень ярко исполнила свою новую музыкальную композицию «Макумба».

Второй визит Кастро в столицу состоялся в 2010-м. Тогда Кастро была приглашена в качестве члена жюри в популярную программу «Минута славы». На телешоу она также не оставила российских поклонников без сюрприза и исполнила песню из сериала «Богатые тоже плачут», что вызвало бурную реакцию всего зала.

Измены мужчин и громкий скандал Кастро с детьми

www.globallookpress.com/Jorge Rios Ponce

В личной жизни знойной мексиканской красавицы было немало интриг, драм и скандалов. Вокруг Кастро всегда были толпы поклонников, мужчин, готовых бросить к ее ногам весь мир. Вот только, несмотря на толпы воздыхателей, артистка так и не вышла замуж.

О своей первой беременности Вероника узнала в прямом смысле слова случайно — во время планового обследования. Кто являлся отцом ребенка, звезда предпочла не говорить. Однако многие фанаты знаменитости догадывались, что им был актер Мануэль Вальдес. В те времена их часто видели вместе на различных мероприятиях.

Первенец артистки появился на свет в 1974-м. Мальчику дали имя Кристиан. Именно он, уже будучи взрослым, в итоге признался, что его родным отцом является Вальдес.

Второго сына Мишеля Вероника Кастро родила в 1984-м от актера Энрике Ньембро, с которым встречалась непродолжительное время. Союз казался крепким, но артистка вскоре узнала об многочисленных интрижках возлюбленного. Измену она простить не смогла.

О количестве мужчин Вероники Кастро ходили настоящие легенды. По слухам, артистка состояла в отношениях с коллегами Омаром Фиерро, Хуаном Солером и Хорхе Мартинесом. Но замуж не вышла ни за одного из них.

По признаниям самой Вероники Кастро, каждый ее роман заканчивался печально, а женское счастье смогли обрести только ее героини в популярных телесериалах. На реальную жизнь сюжет любимых зрителями историй, увы, не распространялся.

Кстати, неудачи на романтическом поприще преследовали и ее сыновей. Старший ребенок Кастро Кристиан был дважды женат, но оба брака закончились разводами. Правда, во второй семье у него появились наследники — сын и дочь.

Младший сын актрисы Мишель и вовсе разорвал отношения с возлюбленной накануне свадьбы.

Злые языки утверждали, что причиной всех несчастий в личной жизни сыновей Вероники Кастро является она сама. Поговаривали, что у нее очень трудный характер, она не давала детям свободы выбора и контролировала каждое их действие. Возможно, именно по этой причине старший сын несколько лет сторонился своей знаменитой матери и даже не рассказал ей о рождении внучки.

Жертва пластики с собственным бизнесом: как живет Вероника Кастро сейчас

Instagram*/vrocastroficial

Вероника Кастро — кумир не одного поколения зрителей. На протяжении четырех десятилетий актрису называли главным секс-символом Мексики.

Но за последние несколько лет внешность кумира сильно изменилась. В ней становится все сложнее узнать ту самую яркую красавицу с пышными волосами, выразительными глазами и чувственными губами.

Поклонники сетуют на то, что звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» начала слишком часто ложиться под нож пластического хирурга. Сама Кастро призналась, что всегда была противницей естественного старения и готова приложить любые усилия для борьбы с возрастными изменениями.

За последние несколько лет актриса перенесла не одну пластическую операцию и уверяет, что готова совершенствоваться и дальше. Правда, поклонники ее преображения называют иначе. Они отмечают, что у звезды изменилась мимика и кажется, будто ей трудно даже улыбаться.

Но все негативные выпады со стороны хейтеров артистка просто игнорирует и объясняет свое молчание тем, что ей просто нечего ответить на критику. Она — абсолютно самодостаточна и считает себя очень привлекательной женщиной.

Желание выглядеть моложе своего настоящего возраста проявляется и в нарядах Кастро. Несколько лет назад она появилась на публике в коротком леопардовом платье и обтягивающих фигуру лосинах. Такой выход вызвал новую волну критики, указав, что образ она выбрала слишком неподходящий — все-таки звезде, на минуточку, уже за 70! Однако нашлись и те, кто поддержал ее смелость и безупречный вкус.

Актриса неравнодушна к массивным и ярким украшениям и пышным прическам. Она так и не смогла расстаться с роскошными длинными волосами. Но в этом случае критиков не нашлось, все отмечают, что объемная шевелюра ей действительно очень идет и является ее некоей визитной карточкой.

Кастро, как и прежде, очень трепетно относится к своей фигуре и старается всячески поддерживать стройность. Она сидит на диете, занимается бегом, йогой и другими видами спорта.

Стоит отметить, что фильмография звезды мыльных опер в последнее время новыми работами не пополняется. В 2022-м она сыграла небольшую роль в мексиканском сериале «Когда я молод». В мелодраме ей досталась небольшая роль Малены. С тех пор на телеэкранах она не появлялась.

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Однако решение о прекращении актерской карьеры Кастро называет осознанным. Свои силы она отдает обустройству домашнего очага и налаживанию отношений с близкими людьми. А еще — развитию собственного бизнеса. Звезда владеет несколькими косметическими салонами и сетью магазинов. Кроме того, она разработала свою косметическую линию и назвала ее «Veronica Castro».

При этом знаменитость продолжает петь и записывать новые диски со своими музыкальными композициями.

В июле 2024-го Кастро заставила поклонников по всему миру изрядно понервничать. Она была экстренно госпитализирована в одну из престижных клиник Мексики.

Позже стало известно, что ей пришлось делать операцию на плечевом суставе. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно, о чем рассказал публике младший сын акрисы.

В одном из своих последних интервью Вероника Кастро заявила, что в любой момент готова возобновить актерскую карьеру. Кинодива не теряет надежды на возвращение на широкий экран после долгого перерыва. Правда, звезда выдвинула ряд условий: для нее крайне важен «стоящий» сценарий и команда настоящих профессионалов на съемочной площадке.

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