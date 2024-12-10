«Не хочет быть дочерью своего папы»: из-за чего Денис Майданов спорит с наследницей

Денис Майданов заявил, что часто спорил с дочерью из-за ее творчества

Фото, видео: Instagram*/maydanov_official; 5-tv.ru

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Дочь Дениса Майданова решила продолжить династию. Из-за чего у нее возникают разногласия со знаменитым отцом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Денис Майданов рассказал о разногласиях с 16-летней дочерью. Из-за чего певец спорит с наследницей? Доволен ли он, что Влада пошла по его стопам? Почему девушка отказывается выступать под своей настоящей фамилией? И за что ее жестоко травили в школе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она не хочет быть дочерью своего папы в буквальном смысле слова», — сказал Майданов.

«Бывает, что папа может пережестить. И я села с папой и поговорила: „Папа, почему ты не можешь просто извиниться? Ты же реально не прав“», — привела пример Влада Майданова.

«Я ей сразу сказал: „Влада, тебе будет тяжелее, чем мне. Потому что я из грязи в князи, а ты толкаешься с той точки, когда у тебя есть бренд“. И всегда будут люди оценивать, папа толкает или сама чего-то может», — объяснил певец.

Денис Майданов — больше не единственная звезда в семье. Его дочь Влада тоже решила стать артисткой. Девушка много лет занимается музыкой, а недавно снялась в сериале, для которого написала саундтрек.

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«В шесть лет я пошла в музыкальную школу по классу фортепиано. В 12 лет я начала играть на гитаре», — рассказала певица Влада Майданова.

«Моя дочь начала продолжать династию, и это прекрасно. Я считаю, что у юристов могут быть дети юристами. У военных — военными, у столяра — столяр. Этого, наверное, хочет каждый родитель, чтобы ребенок продолжал его дело», — объяснил артист.

Майданов признается: это сейчас он радуется за наследницу. А когда Влада впервые рассказала ему о своих планах, занервничал, потому что слишком хорошо знаком с миром шоу-бизнеса.

«Шоу-бизнес делится на две части. Существует такой шоу-бизнес — тусовки, ночные движухи. А есть люди, которые работают, работают по своей стезе: актерство это либо музыкантами являются. Которые пашут, пашут. У них нет времени на тусовки. Поэтому я, конечно, переживаю, как отец, за то, чтобы не упала не в ту сторону, не в тот шоу-бизнес чтобы не попала», — уточнил исполнитель.

Еще одним поводом для тревог стал он сам. Денис Майданов прекрасно понимал: Владе не избежать сравнения с известным папой. А люди иногда бывают очень жестоки. Девушка уже однажды столкнулась с настоящей травлей. Кто-то из учеников ее школы создал анонимную страницу в интернете, где оскорблял и унижал Майданову и других детей.

«Вплоть до того, что желали смерти. Это, конечно, ужасно было, да. Всякими самыми последними словами не только меня, но еще многих крыли», — призналась она.

Когда Влада узнала об этом, не стала жаловаться папе, а попыталась самостоятельно разобраться в ситуации. Нашла этих ребят. Однако конструктивного диалога не вышло.

«Там ситуация была абсолютно безнадежной. Поэтому я пошла к директору. Собрали две параллели девятых-десятых классов. Двух людей чуть не исключили, и этот Telegram-канал закрыли», — поделилась певица.

После этой ситуации Денис Майданов понял: можно спать спокойно. Его дочь точно способна за себя постоять.

«Понимает, что она дочь своего отца. И хейт все равно будет. Будут сравнивать, будут наезжать, будут, извиняюсь, плеваться и ругаться в интернете», — отметил артист.

«Понимаю, что отношение ко мне будет предвзятое. Оно уже предвзятое. И в целом я всегда это понимала и была к этому готова. Поэтому все, что мне напишут, для меня будет не новость», — заявила Влада Майданова.

Тем не менее она решила не выступать под настоящей фамилией, а взяла псевдоним.

«Она сказала: „Пап, мне не нужна твоя аудитория. И более того, я пойду туда, в мир музыки, со своим именем“. Она взяла Майданова Влада (первые буквы от своего имени) и соединила это в Майвл. И теперь Майвл — это самостоятельное событие, самостоятельный путь, самостоятельный альбом», — подчеркнул Денис Майданов.

Он поддержал решение дочери. Оригинальное сценическое имя ему понравилось. Единственное, что смущало, — музыкальный стиль, в котором собиралась работать дочь.

«Я ей говорю: „Влада, это же должно встать либо на это радио, либо на это телевидение. Это должно не пугать людей“. Нет, Влада сказала: „Так, это будет рок“», — поделился артист.

В итоге Майданов смирился и с этим. Но непрошенных советов давать не перестал. На этой почве между дочерью и отцом часто возникали конфликты.

«Она очень так авторитарно все время говорила: „Папа, это мое творчество. Не лезь сюда“. Я ей пытался все равно с точки зрения науки, грамотности, профессионализма своего подправить. А она считала, что я лезу в ее музыку, чуть ли не в сердце и в душу», — рассказал артист.

Со временем Денис Майданов научился находить компромисс. Он осознал, что с Владой у них просто разные взгляды на творчество. И сейчас старается прислушиваться к молодой коллеге.

«Именно слово „Извини“ я долгое время не слышала. И потом, в какой-то момент я поняла, что папа меня услышал. И когда он не прав, реально может подойти и извиниться», — отметила Майвл.

Теперь совместные репетиции Дениса и Влады проходят в спокойной атмосфере. Майданов счастлив за дочь и надеется, что однажды они споют дуэтом. Главное, договориться, в каком стиле будет записана композиция.

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