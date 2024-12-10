«Деньги пропали, квартира арестована»: сына Бари Алибасова обвинили в мошенничестве

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Бари Алибасов-младший хотел приобрести квартиру и попал в неприятную историю. Кто обвинил наследника шоумена в обмане, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бари Алибасова-младшего обвинили в мошенничестве. Жительница Нижнего Новгорода считает, что 39-летний сын продюсера ее обманул. Но кем на самом деле является звездный сын — преступником или жертвой? Что он отвечает на громкие заявления женщины? И как предприниматель в один миг остался без денег и без новой квартиры? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне в свое амплуа насильника, отравителя отца и грозы, получается, пожилых женщин еще нужно добавить человека, который отнимает квартиры второй раз», — возмутился Бари Алибасов-младший.

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В семье Алибасовых опять неприятности. На этот раз в центре скандала оказался сын легендарного создателя группы «На-На» Бари-младший. Полгода назад он переехал в Нижний Новгород для расширения своего бизнеса. И по счастливой случайности встретил в этом городе новую любовь. Роман развивался стремительно. Когда девушка сообщила, что ждет ребенка, будущий отец был счастлив. И решил сделать спутнице подарок в виде квартиры.

«Говорили же мне друзья: „Зачем ты заморачиваешься? Купи просто брендовую сумочку. Сумочка износится, а эта квартирка 72 тысячи в месяц приносить на подгузники будет“», — поделился Бари Алибасов-младший.

Предприниматель быстро нашел подходящий вариант. Район не слишком престижный, и требовался капитальный ремонт. Но Бари это не волновало. Ему даже нравились ретро-интерьеры, которые словно переносили его в детство.

«Обратите внимание: великолепнейшее дизайнерское решение советского времени — потолок в цвет стен, когда на потолке поклеены те же самые обои. А в центре — сталинский ампир. Великолепно. Кроме этого, есть такие артефакты, как круглый железный обруч. Помните, как мы пытались его крутить?» — показал Алибасов-младший.

При рыночной стоимости в пять с лишним миллионов этот объект выставлялся всего за четыре. К тому же хозяйка почему-то спешила поскорее оформить сделку, что тоже наводило на определенные мысли.

«В Нижнем Новгороде орудует либо какая-то банда, либо какая-то схема, которой пользуются разные люди. Меня об этом изначально предупредили, но сказали, что юридически все чисто и геморрой они в любом случае возьмут на себя», — уточнил сын продюсера.

Бари решил, что его-то точно не обманут, и рискнул.

«Очень интеллигентная взрослая еврейка 60-летняя, в прекрасной светлой памяти и выглядит лет на 40. Шикарная женщина. Ее нельзя назвать немощной пенсионеркой. Вроде как все нормально. Просто человеку надо срочно продать квартиру», — поделился предприниматель.

Перед покупкой Алибасов и его риэлторы долго общались с женщиной, чтобы выявить подводные камни. Но все казалось абсолютно прозрачным.

«Точно все хорошо? Вы точно эти деньги никому не отправите? Не останетесь без крыши над головой? Вы точно не собираетесь меня кинуть, глядя ей в глаза», — рассказал сын шоумена.

Гузель уверяла, что делает это по доброй воле. Сделка состоялась. Бари перевел большую часть денег и получил ключи.

«Три миллиона мы ей передали, и миллион должны перевести, когда из этой квартиры выпишется сын», — отметил Бари Алибасов-младший.

Сразу после совершения сделки Гузель отправилась в полицию, где заявила, что не собиралась ничего продавать. Ее якобы обманули мошенники.

«Получала телефонные звонки якобы от оператора портала сотовой связи, сотрудников финансовой и государственной организаций о сомнительных операциях по ее банковскому счету. После чего злоумышленники убедили женщину продать квартиру, оформить кредиты и перевести полученные деньги вместе с ее сбережениями на продиктованные счета», — уточнила старший референт ОИИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Анастасия Сафронова.

«Я практически 40 минут ее консультировал. Почти полностью свой консультационный час на тему того, как ее не должны развести и кинуть. А я чуть ли еще и не главный мошенник, который все это ей организовал», — сказал Алибасов-младший.

Похожая ситуация недавно произошла с Ларисой Долиной. Правда, певица оказалась по другую сторону баррикад. Люди, которые представились сотрудниками спецслужб, запугали ее и уговорили продать свою квартиру, а потом перевести средства на безопасный счет. Народная артистка РФ уже несколько месяцев пытается вернуть недвижимость.

«Со мной очень много людей. И если бы не поддержка близких, то не знаю, как бы я сейчас жила», — призналась Долина.

Вот и Бари остался без денег и без квартиры. На время следствия на жилище наложен арест. Женщина утверждает, что Алибасов был не просто в курсе схемы, а является ее главным организатором. Но сам он называет мошенницей именно хозяйку.

«Гузель проявила себя как полностью абсолютно смышленый, уверенный, мудрый человек. Поэтому вторая моя версия, что Гузель сама организовала эту историю», — поделился Бари Алибасов-младший.

«Кому она отправила деньги, мы не знаем, и, скорее всего, их не найдут. Но зато здесь есть все мы: есть я, есть Михаил, есть Бари. Прекрасная вообще мишень для того, чтобы на кого-то все свалить», — высказалась агент по недвижимости Анастасия Брыкина.

Между риэлтором и Гузель состоялся телефонный разговор. Хозяйка недвижимости передала трубку своему представителю, которая сказала, что выписывать себя и своего сына из квартиры, как было условлено в договоре, женщина не собирается. Но при этом спросила, когда Алибасов переведет оставшиеся деньги.

«Скажите, пожалуйста, вот у нас остался миллион рублей, который ей еще не переведен за квартиру. Вы не подскажете, где находятся эти деньги?» — спросила представитель продавца Елена Воронова.

«На счету покупателя. По договору она обязуется выписаться сама и выписать своего сына до 13 декабря», — ответила Брыкина.

«Соответственно, она этого делать уже не будет. Мы оспариваем сделку», — заявила Воронова.

«Но если она не собирается этого делать, тогда на каком основании мы должны ей передавать миллион? Я просто не очень понимаю», — сказала агент по недвижимости.

Это уже не первый случай, когда сын шоумена сталкивается с финансовыми проблемами. В 2015 году злоумышленники оформили на Бари-младшего ипотеку, о которой тот узнал только при выезде за границу. А в 2020-м мужчина понес крупные убытки из-за гостиницы в Калининграде. И вот очередная крупная покупка обернулась провалом.

«Что делать, не знаю. Деньги пропали, квартира арестована», — признался предприниматель.

В данный момент идут проверки, после которых станет ясно, действительно ли жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников или таким образом она пыталась обмануть Бари Алибасова-младшего.