Сотня тысяч за деда мороза: на каких старых елочных игрушках можно разбогатеть
Фото, видео: 5-tv.ru
Тренд на ретро и советский шик снова набирает обороты — елочные игрушки могут стоить сотни тысяч рублей. Какие украшения сейчас по цене настоящих алмазов?
В воздухе витает не только снег, но и праздничное настроение. Совсем скоро в каждом доме начнут наряжать новогоднюю елку. Для этого одни покупают новые современные украшения, а другие — достают с антресолей старые и любимые шарики. И пока в моде набирает обороты тренд на ретро, елочные игрушки времен СССР растут в цене.
Какие советские новогодние игрушки особо ценны и как определить стоимость завалявшихся стеклянных снеговиков на балконе, эксклюзивно Пятому каналу рассказала владелица ретросалона Наталья Капская.
Почему советские елочные игрушки снова в моде
Кто хоть немного застал Советской Союз, помнит, сколько радости и тепла было в скромных семейных праздниках. В прошлом люди не особо задумывались о новогоднем дизайне, да и в магазинах было не найти разнообразия, поэтому шарики на елку не подбирались в едином стиле, как это модно сейчас.
Для людей того времени главным было смысловое наполнение елочного убранства. Поэтому старшее поколение спустя годы досконально помнит, при каких обстоятельствах в доме появилась та или иная игрушка.
«Елочные советские игрушки сейчас в большом тренде среди молодежи и взрослого поколения, потому что они несут нам тепло, добро, воспоминание, романтическое настроение и возвращают нас в теплое прошлое», — объяснила эксперт.
У современной молодежи уже давно в тренде мода прошедших десятилетий — всем известно, что новое — это хорошо забытое старое. Поэтому в ретро магазинчиках и барахолках представители молодежи частые гости.
«К нам приходит очень много молодых людей, которые покупают елочные игрушки периода Советского Союза, чтобы добавить в Новый год теплоту и душевность», — рассказала владелица салона.
Эффект бумеранга: чем чревато быстрое похудение к Новому году
Советские елочные игрушки отражают историю Советского Союза, где были популярны тематики, посвященные авиации, машиностроению, космосу, различным профессиям и сказочным героям.
Поэтому из советских игрушек выделить, что лучше — сказочные герои или модельки профессий, шары или животные — невозможно.
Особенности дизайна елочных игрушек времен СССР
Несмотря на «возраст» экземпляров, далеко не все старые игрушки представляют ценность для коллекционеров. Выложить деньги любители старины готовы за предметы до 1966 года выпуска. Ценен маленький тираж, а также сохранность новогоднего украшения. И, конечно, для любого коллекционера важно, чтобы экземпляры были без реставрации.
Очень популярны игрушки на прищепках. Они выпускались достаточно маленьким тиражом и раскрашивались вручную натуральными красками.
«Стоимость елочных игрушек на прищепках начинается примерно от тысячи и могут доходить даже до сотен тысяч рублей. В зависимости от сохранности и тиража выпуска», — поделилась специалист.
Ручная роспись, толщина стекла и отражение успехов и достижений советского народа отличают старые украшения от современных. А если дома сохранился целый набор в старой картонной коробке — для ценителей старины это просто клад. За фигурки по одной тематике точно можно выручить приличную сумму.
Материалы и виды игрушек, наиболее ценные для коллекционеров
Когда люди задаются вопросом, выбросить старые елочные игрушки или продать, стоит обратить внимание не только на год выпуска, но и на материал изделия.
«Папье-маше было очень популярно в 1940-50-х годах — это очень хрупкий материал, который быстро изнашивается. Поэтому такие елочные игрушки ценны для коллекционеров, особенно с отсутствием реставрации», — прокомментировала владелица салона.
Из стекла праздничные изделия такие же хрупкие. Они расписывались вручную, поэтому на игрушке легко может сколоться или слезть краска, что испортит не только визуальную ценность, но и денежную.
«Например фигурка Деда Мороза 50-х годов, изготовленная из папье-маше и раскрашенная в миниатюре вручную стоит 20 тысяч рублей. Такая высокая цена обоснована отсутствием реставрации и хорошей сохранностью», — пояснила Наталья Капская.
Под внимание коллекционеров также попадает и довоенный Дед Мороз, шуба которого выполнена из папье-маше, стоит сказочный дедушка 12 тысяч рублей. Таким фигуркам раскрашивали лицо вручную. И в этот момент выражение лица старца зависело исключительно от настроения художника.
«В Советском Союзе дефицитом были новогодние елочные игрушки из ГДР (Германская Демократическая Республика — Прим. Ред.). Стоимость елочного топпера (размещается на верхушке елки — Прим. Ред.) составляет 12 тысяч рублей», — объяснила специалист.
Какой же Новый год без елочных шаров? В салоне также нашлись и коллекционные шарики, расписанные вручную, как и все перечисленные ранее экземпляры.
Как подготовиться к Новому году и не разориться: советы от аналитика
Главное отличие современных шаров от советский — толщина стекла. У советских оно толстое и плотное — это говорит о том, что игрушки выпущены в начале XX века. И стоят они в районе двух-четырех тысяч рублей, в зависимости от сохранности.
«В Советском Союзе елочки украшали новогодними бусами, которые сохранились в очень маленьком количестве, так как материал, из которого они сделаны, очень хрупкий, и они часто просто разбивались и рассыпались. Стоимость вот такой вот ниточки составляют порядка трех-пяти тысяч рублей в зависимости от дизайна», — рассказала эксперт.
Новогодние открытки, которые могли заваляться в закромах антресолей или в дальних ящиках на балконах выбрасывать нельзя — возможно там сохранились образцы 50-х, 60-х годов, стоимость которых колеблется от 1000 и может доходить до 10 тысяч рублей.
В новогодней коллекции салона есть коллекционный Дед Мороз, который изготовлен ориентировочно в 50-е годы из папье-маше. Он уникален годом выпуска, своим большим размером и сохранностью — на этой игрушке сохранилось «родная» этикетка. Поэтому стоимость такого новогоднего декора — 120 тысяч рублей.
А еще есть очень редкая, уникальная шкатулка, сделанная из карбона периода Советского Союза с изображением Красной площади, где написано «с Новым годом».
«Такие шкатулки, либо коробочки выпускали к Новому году и клали новогодние угощения для детей», — поделилась владелица салона.
Это тоже считается достаточно редким экземпляром, особенно хорошей сохранности. Стоимость такого предмета составляет 18 тысяч рублей.