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Зима 2024–2025 года обещает быть насыщенной впечатлениями и событиями для многих знаков зодиака. Эмоциональная насыщенность зимы потребует внимательности к себе и окружающим.

Зимние месяцы 2024–2025 года обещают быть особенно волшебными и насыщенными разнообразными событиями, которые создадут неповторимую атмосферу новогоднего настроения для представителей всех знаков зодиака.

Что можно ожидать от зимы, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Гороскоп на на декабрь 2024 для всех знаков зодиака

Согласно гороскопу, первая декада декабря обещает быть сложной. Представителям знаков зодиака не нужно брать на себя все обязательства. И ни в коем случае не стоит переоценивать свои возможности.

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С середины декабря у многих знаков зодиака повысится рассеянность и сонливость. Гороскоп предсказывает, что им будет проще построить воздушные замки, чем замечать реально происходящие события вокруг них.

«Звезды советуют не строить иллюзий и не верить на слово», — предостерегла астролог Юлия Гикис.

Декабрь 2024 года сможет создать мистическое настроение. Не исключено, что представителей многих знаков зодиака недоброжелатели смогут легко обвести вокруг пальца. Стоит поберечься.

Гороскоп на январь 2025 для всех знаков зодиака

Первый по счету месяц в году — январь. Гороскоп говорит, что представитель каждого знака зодиака должен заложить в него самое прекрасное настроение, а также конкретные цели и мотивы будущего 2025 года.

Согласно гороскопу, январь не будет выводить представителей всех знаков зодиака из привычной зоны комфорта. Однако специалист по звездам предупредила, что многим знакам зодиака будет очень сложно выйти из долгого отдыха и переключиться на работу.

«Январь будет сложным для тех, кто постоянно в движении и сконцентрирован», — поделилась специалист.

Представители многих знаков зодиака захотят раствориться во мнении других и не проявлять свою активную позицию. Но в январе пассивную позицию занимать не стоит ни одному знаку зодиака.

Гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

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Второй по счету месяц в году будет отвечать за материальные ценности и накопления. Именно поэтому в феврале 2025 года представителям всех знаков зодиака стоит задуматься о вложениях только в уют, комфорт и свои собственные удовольствия.

«Обязательно следите за своим распорядком дня, режимом питания и откажитесь на месяц от чревоугодия», — отметила астролог.

Согласно гороскопу, если некоторым покажется, что они позволяют себе намного больше, чем обычно, то это вовсе не иллюзия — так и есть.

Вторая декада февраля 2025 года создаст бунтарство повседневной жизни многих представителей знаков зодиака. Им захочется сделать все наоборот и отказаться от стабильного уклада.

Однако если они решатся на перемены в своей жизни, то им хотя бы не стоит сжигать мосты, чтобы было куда вернуться.