Эффективная защита радиатора: как выбрать утеплитель для авто

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Правильная защита радиатора — это ключевой аспект для надежной работы двигателя, особенно в холодное время года.

Расход топлива увеличился, а из печки дует только холодный воздух. Такое случается, если двигатель автомобиля недостаточно прогрелся. Но не стоит спешить менять термостат. Если на улице морозы, скорее всего, виной всему холодный воздух, который попадает в моторный отсек.

Чтобы решить эту проблему, бывалые автолюбители пускают в ход народные средства: закрывают радиатор картонкой или вешают на решетку поролоновые трубки. Но можно не возиться с самоделками, а использовать специальные накладки. О том, как их правильно выбрать, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Накладка для авто — какой образец выбрать

В магазинах полно накладок. Причем из разных материалов. Пластиковые заглушки подбирают под конкретную модель автомобиля. За комплект придется отдать от 1500 до 3000 рублей. Проще и выгоднее купить защиту из ткани универсального размера. Именно такую решили протестировать. Выбрали два образца — за 300 и 500 рублей. Испытывал заглушки автомеханик Алексей Соколов.

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«По ощущениям между двумя этими накладками чувствуется небольшая разница. Наш первый образец немного потолще, а второй немного потоньше», — поделился специалист.

Отличается и способ крепления. У накладки за 300 рублей это уже готовые крючки. А у дорогой модели, по сути, заготовки.

«Его можно вот таким образом подзагнуть. Тем самым получается крючок, который можно зацепить за наш бампер», — продемонстрировал Соколов.

Правда, заготовки для крючков сделали из тонкого металла. Эксперт уверен: если согнуть и разогнуть крепления несколько раз, то они, скорее всего, сломаются.

Дешевый или дорогой: какой утеплитель справился с задачей

Проверили защиту радиатора в деле. Попробовали закрепить образцы на разных моделях авто. Сначала на небольшом седане, а затем на внедорожнике. Посмотрели, так ли они универсальны, как обещали производители.

«Мы проверили наши утеплители на автомобилях. На большинство автомобилей, скорее всего, не будут подходить за счет того, что у резинки растягиваются. Но есть такого плана автомобили, как, например, второй вариант. За счет того, что решетка радиатора очень большая, длины и ширины утеплителя не хватило для того, чтобы закрыть полностью поверхность», — отметил специалист.

Но эксперт уверил: чтобы защитить радиатор от холодного воздуха, утеплитель должен закрывать решетку хотя бы на 70%. Так что образцы испытание выдержали. Проверили, смогут ли они спасти моторный отсек от лишней влаги. Налили немного воды на внешнюю сторону каждой накладки и подождали 15 минут.

«Поверхность воды на этой накладке осталась. Внутри накладка осталась сухая», — прокомментировал эксперт.

И снова утеплители не подвели. Выяснили, как они защищают мотор от переохлаждения. В этом помогли: анемометр — прибор для измерения скорости ветра, а также обычный фен. Он дул со скоростью десять метров в секунду. Проверили, сдержали ли образцы такой поток воздуха.

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«Соответственно, с одной стороны накладки мы ставили наше устройство. С другой стороны накладки мы дули феном. Соответственно, так как наш анемометр показал ноль метров в секунду, мы можем сделать вывод, что эти накладки воздухонепродуваемые», — заключил специалист.

Получается, со своей главной задачей универсальные тканевые утеплители справились. Причем, как показали эксперименты, цена не влияла на качество. Главное при выборе такой накладки — обращать внимание на крепление. Оно должно быть прочным и удобным. Тогда защита прослужит долго.

Следует помнить, что при использовании утеплителей важно следить и за температурой под капотом. Двигатель не должен перегреваться. Во время большой нагрузки на мотор, например, при движении по заснеженной трассе, накладки лучше снять. Нельзя забывать убрать защиту и во время резкого потепления.