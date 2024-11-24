Утрата дня 25 ноября: кто сегодня умер

Фото: 5-tv.ru

Каждый из них внес свой вклад в развитие разных сфер: культуры и науки. Они жили в разное время, но их объединяет дата смерти — 25 ноября.

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 25 ноября.

Диего Марадона — футболист, умер 4 года назад

© РИА Новости/М. Боташев

В небольшом провинциальном городке Ланус, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса, 30 октября 1960 года в семье рабочего Диего Марадоны и домохозяйки Дальмы Франко родился их пятый сын, который в будущем станет звездой и асом футбола, Диего.

Он стал первым мальчиком в семье, так как у Дальмы до него были только дочери. Детство будущей футбольной звезды прошло в аргентинских фавелах, где он вместе с местными мальчишками учился играть с мячом.

Первый по-настоящему хороший кожаный футбольный мяч был получен Диего в подарок от его двоюродного брата на семилетие. Именно этот мяч положил начало будущей карьере выдающегося футболиста Диего Марадоны.

Когда Диего только достиг восьмилетнего возраста, его талантом заинтересовался специалист по поиску новых игроков для клуба «Архентинос Хуниорс». Ему предложили присоединиться к юношеской команде, известной под названием «Лос Себальитос» (Луковичка). Хотя Диего был самым младшим из игроков, он выделялся своей техникой и стойкостью, что позволило ему стать лидером среди своих сверстников.

Читайте также В Неаполе открыли памятник легендарному Диего Марадоне

Активно обсуждать Марадону как будущую звезду аргентинского футбола начали после его игры за юниорскую команду против «Ривер Плейта», который в то время был действующим чемпионом Аргентины. Матч завершился с подавляющим счетом 7:1 в пользу команды Диего. Примечательно, что пять мячей из семи забил тогдашний юный талант, которому исполнилось всего десять лет.

В возрасте неполных шестнадцати лет, в 1976 году, Диего впервые вышел на поле в составе команды «Архентинос Хуниорс». В ноябре того же года он забил свой первый значимый гол в профессиональной карьере.

На протяжении пяти сезонов футболист играл за свою первую взрослую команду, после чего в 1981 году подписал контракт с другим аргентинским клубом — «Бока Хуниорс». В том же году «Бока» завоевала титул чемпиона Аргентины, одержав победу в турнире Метрополитано в августе.

Переезд Диего Марадоны в «Наполи» вызвал волну обсуждений, поскольку сумма трансфера составила рекордные десять миллионов долларов. Этот этап считается ключевым в карьере футболиста. Наиболее впечатляющие голы были забиты в этом клубе.

Результаты семи сезонов в «Наполи»:

дважды завоевано «скудетто» — достижение, которое так и не было повторено впоследствии;

первенство в Кубке УЕФА;

третье и второе места в Кубке и Суперкубке Италии;

Диего Марадона стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

В марте 1991 года положительный результат допинг-пробы, взятой у Марадоны, привел к его отстранению от футбольных матчей на пятнадцать месяцев. После завершения дисквалификации он не вернулся в «Наполи», а подписал контракт с испанским клубом «Севилья». Однако там он выступал всего один сезон и в результате конфликта с главным тренером покинул команду.

Затем аргентинский футболист перешел в «Ньюэллс Олд Бойз», где сыграл всего пять матчей. Известный своим непокорным характером, Диего Марадона снова не смог наладить отношения с тренером Хорхе Кастильо и был вынужден уйти из клуба.

После инцидента, когда он выстрелил из пневматической винтовки в журналистов, дежуривших у его дома, Диего оказался в тюрьме, что лишило его возможности играть в футбол.

Читайте также Диего бессмертный: почему у футболиста Марадоны перед похоронами вырезали сердце

Однако после перерыва в полтора года Марадона вновь появился на футбольном поле. В составе «Боки» он сыграл примерно тридцать матчей и вновь завоевал любовь публики.

Очередной тест на допинг закончился для него новой дисквалификацией. В образце крови Диего были найдены следы кокаина и запрещенных веществ. После этого наказания Диего Марадона ненадолго возвращался в футбол, но полученная травма в 1983 году заставила его завершить карьеру.

За несколько дней до своего 37-летия, в 1997 году, Диего Армандо Марадона в последний раз вышел на поле в качестве профессионального игрока.

Футболист получил прозвище «рука самого Бога» после знаменитого поединка с английской командой, когда Диего забил гол рукой на глазах у тысяч зрителей. Эту явную ошибку заметили все, кроме арбитра, который засчитал этот спорный мяч. С тех пор оно стало неотъемлемой частью имени Марадоны

Тренерская карьера Марадоны началась задолго до его официального завершения карьеры в роли игрока. В 1994 году, когда он был временно отстранен от футбольной деятельности, эта дисквалификация не касалась тренеров, что дало ему возможность попробовать себя в новой роли.

В 2005 году Марадона также стал ведущим популярного аргентинского телешоу под названием «Ночь десятки». В ходе программы он проводил интервью с различными знаменитостями, такими как Майк Тайсон, Фидель Кастро и Анатолий Карпов. Эта программа заслужила признание и была удостоена премии «Лучшая развлекательная программа» в том же году, что принесло Диего Марадоне титул «Персоны года» по версии шоу.

Наркозависимый след, который сопутствовал Марадоне с его выступлений в «Барселоне», стал причиной его серьезных проблем со здоровьем. Он заявил, что стремление к наркотикам было вызвано желанием адаптироваться к новой среде и ощутить комфорт.

Позже футболист неоднократно пытался избавиться от зависимости в медицинских учреждениях Аргентины и Кубы. В 2000 году у Диего Марадоны произошел гипертонический криз из-за сердечной аритмии.

Читайте также Рука бога: в Мексике открыли церковь Диего Марадоны

Сердечный приступ произошел в апреле 2004 года. Лишний вес и продолжающаяся зависимость стали тому причиной. После госпитализации Марадона весил 120 килограмм, однако он нашел в себе силы, и после операции по снижению объема желудка и соблюдения диеты смог сбросить 50 килограмм.

В 2004 году футболист сообщил, что навсегда избавился от наркотиков ради дочерей. Судя по всему, ему это и правда удалось, но в 2007 году он снова попал в клинику — на этот раз с алкогольным отравлением и критическим состоянием печени.

В октябре 2020 года у Диего произошел инсульт. Врачи решили выписать его 11 ноября. По информации СМИ, после этого Марадона был переведен в частную клинику для лечения алкогольной зависимости. В последний раз он появился на публике 30 октября на матче своей команды.

25 ноября 2020 года Марадона умер в возрасте 61 года от остановки сердца.

Фидель Кастро — кубинский революционер, умер 8 лет назад

© РИА Новости/Эдуард Песов

Фидель Кастро родился 13 августа 1927 года в деревне Биран на Кубе.

Чтобы отправить сына в католическую школу-интернат в Сантьяго, где он проходил начальное обучение, его родители приписали ему год. Поэтому в официальных документах Фидель Кастро считается родившимся в 1926 году.

Кастро проявлял выдающиеся способности к учебе и отличался целеустремленностью и амбициозностью. Уже в 13 лет он принимал активное участие в восстаниях на плантации своего отца, занимая при этом лидерские позиции.

В 1941 году будущий лидер Кубы с отличием завершил учебу в школе и поступил в престижный колледж «Белен», где его запомнили как спортсмена, тщеславного ученика и постоянного участника драк.

После колледжа Кастро стал студентом юридического факультета Гаванского университета, где рьяно интересовался революционной литературой. На тот момент его симпатии к коммунистам были слабы, но он был готов объединиться с ними, если бы у него была возможность стать «новым Сталиным».

Начало политической деятельности Фиделя Кастро было восстанием против существующего порядка. Сначала он вступил в Партию кубинского народа, где пытался занять место в парламенте. Однако его первая попытка оказалась неудачной — его кандидатуру не поддержали из-за его радикальных взглядов.

В итоге Кастро предпринял более смелые шаги и стал во главе сопротивления против диктатуры, организовав заговор против тогдашнего кубинского лидера Фульхенсио Батисты в 1953 году. Эта попытка также закончилась провалом: заговор был раскрыт, многие его товарищи погибли, а сам Кастро получил 15 лет тюрьмы.

Два года спустя, под влиянием амнистии, его освободили спустя 22 месяца. Сразу после освобождения Кастро отправился в Мексику, где основал революционное «Движение 26 июля» в память о восстании против Батисты. В его организации собралось множество известных революционеров, среди которых были Эрнесто Че Гевара и его брат Рауль Кастро.

Возвращение Фиделя на Кубу стало переломным моментом как для него лично, так и для всего кубинского народа. Совместно с армией повстанцев он сумел захватить Гавану и свергнуть диктатуру Батисты, что позволило ему занять пост главнокомандующего кубинскими вооруженными силами, а затем и должность премьер-министра страны.

На протяжении своего правления Фидель Кастро кардинально изменил Кубу — в кратчайшие сроки страна достигла процветания и испытала сильный экономический рост. Особенно важное внимание новый лидер уделил социальной политике, введя бесплатное медицинское обслуживание и доведя уровень грамотности до 98%. В это же время была осуществлена национализация частного сектора, в основном принадлежавшего американцам, что способствовало укреплению отношений с СССР.

В 2006 году, из-за проблем со здоровьем, кубинский лидер был вынужден передать свои полномочия брату Раулю, который в 2008-м стал полноправным главой Кубы, поскольку Фидель Кастро больше не мог управлять страной и армией.

Фидель Кастро стал жертвой множества покушений: за время своего правления на Кубе и в сотрудничестве с СССР, ЦРУ предприняло около 600 попыток избавиться от кубинского лидера.

Известно, что с 1998 года Кастро страдал от болезни Паркинсона, что усиливало его параноидальную ревность к тем, кто имел популярность в народе. Также один врач, сбежавший с Кубы, сообщил о раке прямой кишки у политика и о том, что в 1989 году ему сделали операцию из-за инсульта. Несмотря на слухи о его смерти, Кастро не раз удивлял общество своими появлениями.

Личная жизнь Кастро оставалась загадкой. У него была только одна официальная супруга — Мирта Диас-Баларт, которая родила ему единственного наследника Фиделя Феликса Кастро. Развод произошел в 1955 году после того, как Мирта узнала о неверности мужа.

Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года. Причины его смерти не были уточнены. В соответствии с его завещанием, тело Кастро подвергли кремации. Его могила расположена на городском кладбище в Сантьяго-де-Куба, и над ней установлен большой круглый серый камень без изображений, на котором лишь указано имя — Фидель.

Джордж Бест — футболист, умер 19 лет назад

© РИА Новости/Б. Елин

Джордж Бест родился в мае 1946 года в Белфасте, расположенном в северной Ирландии.

С юного возраста он проявлял страсть к футболу — его отец играл в футбол на любительском уровне, и, наблюдая за ним, Джордж часто проводил время с мячом.

Первым клубом Беста стал «Крегар Бойз», но его профессиональная карьера началась в «Манчестер Юнайтед», куда он попал в 17 лет благодаря поддержке своего друга, который знал главного скаута команды. Практически сразу Джордж дебютировал в основном составе и оставался там в течение 11 лет.

За это время он забил более 100 голов и принял участие в 470 матчах. Беста считали выдающимся игроком «красных дьяволов», и его достижения в качестве бомбардира не смог превзойти ни один из футболистов команды.

Главным достижением Джорджа в футболе были его навыки обходить противников, высокая скорость как на старте, так и на дистанции, а также отличная координация и устойчивость. Профессионалы не раз отмечали его умение удачно бить обеими ногами, что удается не каждому спортсмену. Его талант и профессионализм подтверждает Кубок европейских чемпионов, полученный им в 1968 году как «лучший футболист Европы».

Карьера Беста в клубе «Манчестер Юнайтед» завершилась в 1974 году, после чего он продолжил играть в командах разных стран, а в 37 лет решил завершить свою спортивную карьеру. В период с 1964 по 1977 год он также выступал за сборную Северной Ирландии, однако недостаточные результаты на отборочных матчах не позволили ему проявить себя на крупных международных соревнованиях.

Достижения:

1968 — обладатель «Золотого мяча», Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов

1967/68 — Лучший бомбардир первого дивизиона, лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед»

1969/70 — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед»

1970/71 — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед»

1971/72 — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед»

2000 — награда от Ассоциации футбольных журналистов за заслуги перед футболом

2003 — награжден юбилейной наградой УЕФА

Первой супругой Джорджа была Энджи Бест. Она оказалась единственной женщиной, от которой у Джорджа появился ребенок. Их брак продлился восемь лет.

Второй женой футболиста стала стюардесса Алекс Бест, которая позже приобрела известность как модель, фотографии которой стали известны по всему миру. Официально их брак продлился с 1995 по 2004 год, хотя фактически они расстались еще осенью 2003 года, когда в прессе появились слухи о новых изменах Джорджа.

Злоупотребление алкоголем здоровьем Беста обернулось серьезными проблемами: в 2002 году ему была проведена сложная операция по трансплантации печени. Однако даже после этого он не перестал выпивать.

Джордж Бест умер 25 ноября 2005 года от от полиорганной недостаточности.

Александр Довженко — режиссер, умер 68 лет назад

© РИА Новости

Известный кинорежиссер появился на свет 10 сентября 1894 года в семье крестьян на хуторе Вьюнище Сосницкого уезда Черниговской губернии (ныне в черте посёлка городского типа Сосница Черниговской области, Украина — Прим. Ред.).

На фронт Первой мировой войны Довженко не призвали из-за проблем с сердцем. В это время он учится и работает в Киеве, где изучал экономику в коммерческом институте, а затем поступил в Украинскую академию искусств.

В 1919 году Довженко работал преподавателем в школе для красных командиров в Житомире, начал свою карьеру в прессе, служил комиссаром в Театре имени Шевченко в Киеве, организовал профсоюз работников образования и успешно занимался многими другими делами.

Благодаря своей работе в дипмиссии он несколько лет провел в Германии, где изучал живопись в Мюнхене и Берлине. В 1923 году Довженко вернулся в Харьков и трудился как художник и иллюстратор газет.

В 1926 году Довженко начал свою деятельность на Одесской кинофабрике ВУФКУ. Юрий Яновский, ставший главным редактором этой кинофабрики, одобрил его сценарий детского фильма «Вася-реформатор». Однако режиссер Фауст Лопатинский неожиданно приостановил съёмки, и директор Одесской кинофабрики Павел Нечеса предложил Довженко завершить работу над картиной.

Почти сразу после завершения «Васи-реформатора» Довженко начал работу над короткометражным фильмом «Ягодка любви», сценарий для которого он создал и написал всего за несколько вечеров. Это была динамичная комедия с элементами экстравагантности, состоящая из двух частей и снятая в Ялте за две недели.

Весной 1927 года завершились съемки фильма «Сумка дипкурьера», в котором Довженко также проявил себя как актёр, сыграв роль кочегара. В прессе начали появляться первые положительные рецензии на его работы.

В 1932 году его дебютный звуковой фильм «Иван», посвящённый строительству Днепрогэса, вызвал в Украине крайне отрицательную реакцию. В этой ленте впервые была затронута тема окончательного разрушения многовекового народного уклада, олицетворенного образом плотины, блокирующей естественный поток реки.

В 1933 году, по указанию Сталина, Довженко переехал в Москву. В апреле 1934 года он обратился к Сталину с письмом, в котором предложил ему ознакомиться с сценарием своего нового фильма «Аэроград». Сталин ответил ему «ровно через двадцать четыре часа после того, как письмо было отправлено».

В 1939 году Довженко снял свою прославленную картину «Щорс», за которую получил Сталинскую премию. Во время Великой Отечественной войны он был в эвакуации с Киевской киностудией, занимаясь документалистикой и публицистикой.

Судьба последнего произведения режиссера — фильма «Прощай, Америка!» — оказалась драматичной. Этот фильм был создан по мотивам книги «Правда об американских дипломатах», написанной Аннабеллой Бюкар, сотрудницей американского посольства, которая в 1949 году запросила политическое убежище в Советском Союзе.

Довженко стремился создать агитационный памфлет, соответствующий идеологическим требованиям, однако в разгар съемок проект был остановлен с объяснением, что «международная политика достигла такого этапа, когда он стал ненужным».

С 1949 года Довженко преподавал во ВГИКе, продолжал работу над сценариями и начал писать роман-эпопею «Золотые ворота», в котором намеревался переосмыслить важные события украинской истории.

Осенью 1951 года он посетил строительство Каховской гидроэлектростанции на Днепре, и, вдохновленный увиденным, решил создать фильм о силе человеческой воли. Работы над сценарием длились пять лет.

Довженко умер 25 ноября 1956 года от инфаркта на своей даче в Переделкино, накануне первого дня съемок своего фильма «Поэма о море».