Гладко, но коже несладко: почему нельзя избавляться от пушка на лице

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Стандарты женской красоты пропагандируют идеально гладкое лицо без всяких волосков. Достижимый ли это результат без последствий для кожи?

Странный бьюти-тренд набрал большую популярность в России и других странах: блогеры предлагают девушкам избавиться от мелких волос на лице, чтобы добиться идеально гладкой кожи. Процедура называется дермапланинг.

Для красивого эффекта лицо покрывают специальным спреем, а затем с помощью станка с одним лезвием, напоминающим скальпель, убирают растительность вместе с верхним слоем мертвых клеток кожи. Сразу после модной процедуры лицо действительно радует нвероятной гладкостью и блеском, а вот потом начинаются проблемы.

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Нужно ли бороться с пушком на лице и как это правильно делать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала косметолог Светлана Киричук.

Для чего нужны волосы на лице

Пушковые волосы покрывают все лицо человека, кроме глазных век, носа, лба и губ. Они выполняют две важные функции:

Терморегуляция. Тонкие волоски как согреают кожу, так и охлаждают ее в зависимости от температуры окружающей среды. В жару излишнее тепло выходит через потовые железы у стержня пушкового волоса. В холод волоски приподнимаются над поверхностью кожи для снижения воздействие низкой температуры.

Защита кожного покрова. Пушковые волосы — своего рода охрана кожног покрова. Они задерживают патогенные микроорганизмы, грибки, пыльцу, грязь на поверхности, не позволяя им проникнуть внутрь.

«С точки зрения дерматологии пушок на лице выполняет терморегулирующую и защитную функции. Он нужен на лице и не является эстетическим дефектом. Это норма, в этом нет никакой паталогии», — объянила эксперт.

Что будет, если сбрить пушковые волосы

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Неприятные последствия бьюти-тренда многие уже ощутили: вместо безобидного пушка на щеках и подбородке выросли жесткие черные волосы, похожие на мужскую щетину.

«В течение месяца пушковый волос вырастет опять до изначальной длины. Как правило, на жескость волоса это не влияет. Да, поначалу он будет жестче обычного, и потребуется время, чтобы он поддался химическим и физическим воздействиям и принял первоначальный вид», — рассказала косметолог.

Если же после бритья на лице отросли жесткие волосы, то причин может быть две:

Этническая предрасположенность;

Сбой гормонального фона, проблемы репродуктивной функции или работы щитовидной железы.

Кроме того, удаление пушковых волос может спровоцировать шелушение, сухость, пигментацию и раздражение на коже.

«Добиться идеальной кожи, как через фильтр приложения, невозможно. Какой бы ни был макияж, это нереально. Но это нормально, и в пушке нет ничего плохого», — подитожила Киричук.

Как избавиться от волос на лице

Если же эстетический момент все же беспокоит и речь идет о темных жестких волосах, стоит изучить все способы борьбы с ними.

Депиляция кремом. Безболезненный и простой метод. Однако косметолог не советует прибегать к нему.

«Крем химически растворяет волос. Здесь очень высокий процент аллергических реакций. Такой сильный концентрат удалит волосы, но вместо них мы получим красные усы в виде ожога на коже», — предупредила она.

Депиляция воском и шугаринг. Весьма популярный и доступный вариант, но все же болезненный.

Фотоэпиляция. Считается деликатным методом, но по мощности уступает двум перечисленным ниже.

Лазерная эпиляция. Процедура делается курсом и потребует финансовых вложений, зато порадует длительным эффектом.

«На мой взгляд, самый эффективный способ это лазерная или электрическая эпиляция. Они направлены на уничтожение волосяного фолликула», — отметила косметолог.